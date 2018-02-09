Фильм «Смерть Сталина»: канитель продолжается(1)

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Анатолий Тарасов
11:55 09.02.2018
Кино / Новости кино

Выдача прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина» зависит от итогов проверки прокуратуры, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Генпрокуратура проводит экспертизу… Экспертиза если будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Все очень просто», — сказал журналистам министр.

 

«Мы решение исполним. С учетом такой общественной ситуации, я считаю, что министерство культуры поступило очень сдержанно», — добавил он.

 

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

 

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — «пасквиль на историю нашей страны», «комедия», очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…». Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

 

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, «кто там погиб и… кто еще остался в живых».

 

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 13:14 09:02:2018

Noziedzīgais Staļina režīms un "dižā" uzvara krieviem ir svētā govs! Ha Ha Ha

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)

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