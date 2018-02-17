Фильм-событие «Т-34» выйдет в декабре(11)

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Анатолий Тарасов
21:42 16.02.2018
Кино / Новости кино

Приключенческий экшен «Т-34» от режиссёра и сценариста Алексея Сидорова («Бой с тенью», «Бригада») обзавёлся датой релиза ‒ военная картина с Александром Петровым, Виктором Добронравовым и Ириной Старшенбаум попадёт на экраны 27 декабря.

Действие сюжета начинается в 1941 году. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает» сам. Двое оставшихся в живых танкистов – Ивушкин и механик-водитель Василенок – оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года. Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.

 

Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но всё идёт не так – Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.

 

«“Т-34” – наш самый крупный проект за последние пять лет», – говорит генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной – для молодёжи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами – для людей старшего поколения. Мне кажется, у “Т-34”есть всё, чтобы стать фильмом-событием».

 

Обязанности продюсеров также взяли на себя Леонард Блаватник и Нелли Яралова, В актёрском составе картины задействованы Пётр Скворцов, Семён Трескунов, Артём Быстров, Микаэл Джанибекян, Никита Кукушкин и Винценц Кифер.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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П у т и н 21:47 16:02:2018

А правда, что танкисты срут прямо в танке, а потом сутками воюют, сидя в дерьме?

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Ватин 21:53 16:02:2018

Да латышские его ещё и едят.

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Caня 22:09 16:02:2018

Власовцы под царской тряпкой продолжают передёргивать на успехи СССР.

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Latviešu patriots 22:13 16:02:2018

Draņķīga filma par draņķīgu tanku!

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ыыы 22:22 16:02:2018

Pasaulē labākie tanki ir Latvijas tanki! Urraa!!! Dukurs atkal čimpejons!!! Sarauj!

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Latviešu patriots 22:30 16:02:2018

Ko, okupantu bastard, izlīdi no sava midzeņa? Marš uz Krieviju ubag!

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Caня 22:39 16:02:2018

Гитлер. Капут

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Latviešu patriots 23:45 16:02:2018

Tipiski krievisks tanks - lēts sūds, ko pat piedzēries traktorists Vaņa var vadīt. Pēc statistikas, bija vajadzīgi apmēram 10 T34 lai iznīcinātu vienu vācu Tīģeri!

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ыыы 00:16 17:02:2018

Наслаждайся вместе с ваней супермегаблокбастером "Ugunsgrēks"

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ыыы 00:19 17:02:2018

Кстати, сколько надо российских современных танков на один латышский?

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Latviešu patriots 02:29 17:02:2018

10 Armatas rēķinot Spike okupantu bastard ubag!

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