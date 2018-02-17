Действие сюжета начинается в 1941 году. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает» сам. Двое оставшихся в живых танкистов – Ивушкин и механик-водитель Василенок – оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года. Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.
Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но всё идёт не так – Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.
«“Т-34” – наш самый крупный проект за последние пять лет», – говорит генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной – для молодёжи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами – для людей старшего поколения. Мне кажется, у “Т-34”есть всё, чтобы стать фильмом-событием».
Обязанности продюсеров также взяли на себя Леонард Блаватник и Нелли Яралова, В актёрском составе картины задействованы Пётр Скворцов, Семён Трескунов, Артём Быстров, Микаэл Джанибекян, Никита Кукушкин и Винценц Кифер.
А правда, что танкисты срут прямо в танке, а потом сутками воюют, сидя в дерьме?« ответить
Да латышские его ещё и едят.« ответить
Власовцы под царской тряпкой продолжают передёргивать на успехи СССР.« ответить
Draņķīga filma par draņķīgu tanku!« ответить
Pasaulē labākie tanki ir Latvijas tanki! Urraa!!! Dukurs atkal čimpejons!!! Sarauj!« ответить
Ko, okupantu bastard, izlīdi no sava midzeņa? Marš uz Krieviju ubag!« ответить
Гитлер. Капут« ответить
Tipiski krievisks tanks - lēts sūds, ko pat piedzēries traktorists Vaņa var vadīt. Pēc statistikas, bija vajadzīgi apmēram 10 T34 lai iznīcinātu vienu vācu Tīģeri!« ответить
Наслаждайся вместе с ваней супермегаблокбастером "Ugunsgrēks"« ответить
Кстати, сколько надо российских современных танков на один латышский?« ответить
10 Armatas rēķinot Spike okupantu bastard ubag!« ответить