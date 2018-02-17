Приключенческий экшен «Т-34» от режиссёра и сценариста Алексея Сидорова («Бой с тенью», «Бригада») обзавёлся датой релиза ‒ военная картина с Александром Петровым, Виктором Добронравовым и Ириной Старшенбаум попадёт на экраны 27 декабря.

Действие сюжета начинается в 1941 году. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает» сам. Двое оставшихся в живых танкистов – Ивушкин и механик-водитель Василенок – оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года. Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.

Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но всё идёт не так – Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.

«“Т-34” – наш самый крупный проект за последние пять лет», – говорит генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной – для молодёжи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами – для людей старшего поколения. Мне кажется, у “Т-34”есть всё, чтобы стать фильмом-событием».

Обязанности продюсеров также взяли на себя Леонард Блаватник и Нелли Яралова, В актёрском составе картины задействованы Пётр Скворцов, Семён Трескунов, Артём Быстров, Микаэл Джанибекян, Никита Кукушкин и Винценц Кифер.