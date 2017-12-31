Фильмы года: Богатыри проката и авторская «Нелюбовь»

2017-й оказался богат на громкие события в области кино: как в мировом, так и в российском масштабе. Вот только самые громкие из них к собственно кинематографу особого отношения не имели, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

И российские страсти по «Матильде», и американский «ураган Харви», снесший множество карьер, много говорят о состоянии общества в обеих странах, но мало — о том, как эволюционирует искусство движущихся картинок.

Однако сам факт, что общественные штормы были спровоцированы именно кинокартинами и кинопродюсерами, крайне показателен. К тому же и непосредственно в кинематографе в уходящем году случилось немало любопытного. Так что попробуем выбрать несколько знаковых фильмов разных жанров и стран и на их примере отследить, что же происходит в искусстве, по-прежнему важнейшем для всего мира.

1. «Матильда» (Россия). Околокино.

Главный российский фильм уходящего года – безусловно, «Матильда» Алексея Учителя. Не в силу его художественного уровня — это весьма слабая лента даже для своего «попсового» историко-мелодраматического жанра. Не благодаря его коммерческим успехам — «Матильда» провалилась в прокате. А потому, что по степени общественного и политического резонанса сравниться с «Матильдой» моей не может, вероятно, ни один фильм, снятый в Российской Федерации за все время ее (Федерации) существования.

Из-за безобидной гламурно-глуповатой ленты о романе наследника престола, будущего Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской взрывали кинотеатры, жгли машины и грозили массовыми расправами. Благодаря (строго говоря, вопреки) ей делались политические карьеры. Название фильма значилось на плакатах демонстрантов и на страницах уголовных дел. Но показательно — и поразительно! — что все это происходило еще ДО выхода фильма в прокат. В тот же момент, когда «Матильда» вышла — точнее, ей позволили выйти на экраны — она перестала всерьез кого-то интересовать.

Конечно, вся эта политико-церковно-криминальная история не про «Матильду» и вообще не про кино. Но если поводом раздуть нешуточные страсти в масштабах 140-миллионной страны становится именно кино (арест театрального режиссера Серебренникова и срыв премьеры его балета при всей своей скандальности и близко не вызвали подобных бурь) — значит, это все еще самое массовое и наиболее общественно значимое искусство.

2. «Логан» (США). Франшиза.

Нет ничего проще, чем назвать главную тенденцию года в мировом зрительском кино. Мировое плюс зрительское означает Голливуд. А там в 2017-м продолжался триумф франшиз. Из полутора десятков самых кассовых фильмов года дюжина — это части франшиз. Из них, в свою очередь, половина — кинокомиксы. А многие из тех, что экранизацией комиксов не являются, абсолютно не отличаются от таковых по стилистике: «Форсаж» (в этом году вышла восьмая серия), «Трансформеры» (пятая), «Конг: Остров черепа» (бог знает, какой по счету римейк истории про большую обезьяну и при этом — вторая серия нового сериала про монстров, начатого три года назад «Годзиллой»: бог знает, каким по счету римейком…).

На деле все это — вместе, разумеется, с «Человеком-пауком», «Стражами галактики» и «Тором» — представители одного, относительно нового жанра, которому еще не придумали названия. В такого рода фильмах фабула условна, едва просматриваются начало и конец — зато они связаны с десятками других лент некой сюжетной грибницей. Почти лишенные индивидуальности персонажи подобного кино то появляются, то исчезают, играющие их актеры часто меняются — но ни истории, ни звезды тут почти не важны: это вообще не столько фильмы в традиционном понимании, сколько сборники компьютерных эффектов.

В заглавии данной главки стоит название ленты «Логан», заметного и успешного блокбастера этого года, — но не потому, что она типичный представитель означенного жанра. А как раз потому, что, формально будучи частью огромной запутанной комиксовой франшизы («Люди Икс»), заметно отличается от собратьев. Во-первых, «Логан» демонстративно заигрывает со стилистикой как раз традиционного кино: вестернов, роуд-муви и сентиментальных драм а-ля «Рестлер». А во-вторых, он не продолжает очередную бесконечную историю, а показательно ее обрывает: это последний выход Хью Джекмана в роли Росомахи, в которой он появлялся 9 (!) раз в течение 17 (!!) лет.

3. «Последний богатырь» (Россия). Особенности национального кинопроката.

Вопрос на засыпку: какой российский фильм собрал в 2017-м лучшую кассу и обошел в «домашнем» прокате почти всех американских конкурентов? Думаете, что-то из широко рекламировавшегося, дорогостоящего, полного спецэффектов, аккуратно «снятого» с иностранных образцов? «Викинг»? «Притяжение»? «Время первых»? «Салют-7»? Ничего подобного! Большинство претенциозных «голливудообразных» блокбастеров, коих в этом году вышло особенно много, в прокате благополучно провалилось — как это обычно и происходит.

Зато вторую строчку в российском кассовом рейтинге занял, уступив лишь пятым «Пиратам Карибского моря», «Последний богатырь» — непритязательная смесь молодежной комедии со старомодной сказкой (чуть ли не в духе передачи «В гостях у сказки»). Юный оболтус переносится из современной Москвы в чудесное Белогорье, где его все принимают за сына Ильи Муромца… Мораль: Россия — цэ не Европа, хватит отвечать Голливуду, идите своим особым путем и черпайте вдохновение в славном прошлом.

4. «Призрак в доспехах» (США). Будущее из прошлого.

В уходящем году в мировой прокат вышло несколько претенциозных фантастических фильмов, оставивших странное и печальное ощущение. Словно потертый пятидесятилетний человек пытается вернуться в собственную лихую юность. «Призрак в доспехах», голливудская киноверсия классического японского аниме, снятого по классической же манге, воспроизводит стилистику киберпанка периода расцвета жанра. То есть четвертьвековой эдак давности. «Бегущий по лезвию 2049» напоминает оригинальный фильм 1982 года примерно как робот-репликант из его сюжета напоминает человека: внешне неотличим, намного сильней (спецэффектами), но — неживой. «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона заставляет вспомнить его же «Пятый элемент» (вышедший ровно 20 лет назад): тут все еще богаче и пестрее, но — без иронии, обаяния и души. «Чужой: Завет» Ридли Скотта продолжает нещадно эксплуатировать инопланетную зубастую зверушку, взнузданную режиссером еще в 1970-х. Картинки будущего в 21 веке режиссеры дружно берут из века двадцатого — есть в этом что-то от хождения затылком вперед.

5. «Нелюбовь» (Россия). Маленькие, да удаленькие.

Хотя российские законы, тамошняя ситуация в кинопроизводстве и кинопрокате не сулят ничего хорошего авторским фильмам, 2017-й выдался урожайным на интересное режиссерское кино. «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Теснота» Кантемира Балагова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, — все они не только получили хорошую прессу, были премированы на фестивалях (в основном российских), но и конкурировали за выдвижение от России на «Оскар». Победила, впрочем (ожидаемо и заслужено), «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, каннский конкурсант и лауреат Приза жюри — сейчас она уже в промежуточном «оскаровском» шорт-листе. Это не просто хорошее кино, а еще и ставящее точный диагноз своему времени. И если о 2017-м будут судить по мрачной, но талантливой «Нелюбви», а не только по нелепому скандалу с неталантливой «Матильдой» — значит, год был не совсем безнадежный.

Алексей ЕВДОКИМОВ.