Жизнь сейчас так нестабильна и каждый день происходят новые события, которые порой кардинально меняют планы на будущее. Но одно остается неизменным – мудрость, заключенная в зодиакальном круге.

Звезды помогают заранее сориентироваться в том, что ожидает нас, даже касательно самых щепетильных вопросов. Астролог Вера Хубелашвили составила финансовый гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака и рассказала, как можно повлиять на свой достаток, сохранить и увеличить его в предстоящем году.

Каким знакам зодиака повезет в финансовом плане в 2018 году?

Как известно символом 2018 года станет желтая земляная Собака — это восточный знак финансовой стабильности, который покровительствует тем, кто любит и хочет работать. Наиболее успешными станут те люди, которые делают упор на терпеливом и кропотливом труде. Именно в 2018 году воздастся всем тем, кто до этого лишь молчаливо, но честно вкалывал, исполняя свои профессиональные обязанности.

Самыми удачливыми знаками в финансовом плане — станут Телец, Рак, Козерог и Водолей. А вот Овны, Весы и Рыбы должны будут применить чуть больше терпения, чтобы добиться желаемого результата. Близнецы и Скорпионы преуспеют в том случае, если смогут отогнать на второй план подавляющие внутренние предубеждения, мешающие им перебороть свои негативные черты характера.

Львы, Девы и Стрельцы весь 2018 год будут находиться в весьма ровном финансовом состоянии, повлиять на которое им помогут наши нехитрые советы

Овен

Земляная Жёлтая Собака не обещает Овнам лёгких денег, но и каких-то непредвиденных сложностей тоже не предвидится. Ситуация с финансами довольно проста: работай и получишь столько, сколько сделал сам. В связи с этим не стоит возлагать больших надежд на разного рода биржи, инвестиции и прочие способы получить деньги, не прилагая усилий. Поработать придётся.

Вы будете бережно обращаться с финансовыми средствами, и это принесёт положительные плоды. Велика вероятность, что к концу года многие Овны накопят значительные суммы, которые впоследствии могут стать отличным фундаментом для предприятий по получению прибыли. Но это уже вопрос не 2018, а следующего года. На данный момент стоит просто хорошо выполнять своё дело.

Телец

В первую половину года Тельцам стоит воздержаться от серьёзных трат. Не забывайте, что Собака, символ наступающего года, отвечает за бережливость и охраняет дом, ваше богатство, тщательно следя, чтобы из него ничего не выносили зазря. Поэтому она не поощряет транжирство и просто чрезмерно дорогие приобретения, так что стоит прислушаться к ней и сосредоточиться не на расходах, а на заработках.

Тем более, что в рабочую колею Тельцам удастся влиться не сразу.

Не смотря на всё трудолюбие представителей этого знака Зодиака, финансовое благополучие потребует приложения значительных усилий. Тем не менее, если этот этап окажется позади, то во втором полугодии суровая Собака сменить гнев на милость и будет относиться к Вашим финансовым инициативам с поощрением. Стоит прислушаться к ней, ведь символ 2018 года — это отличный союзник, при условии, что Вы действуете в тон с её характером.

Близнецы

Близнецы в 2018 году будут иметь далеко не один источник дохода. Не исключено, кто-то действительно станет зарабатывать на нескольких работах, но небесные светила говорят о лёгкости, с которой финансы потекут в вашу жизнь. Более вероятно, что вам постоянно будут дарить деньги, либо в бизнесе появятся какие-то щедрые спонсоры.

Так или иначе, независимо от источника финансов, нужды в них вы явно не испытаете.

Тем не менее, мало кому из Близнецов удастся значительно улучшить материальное положение, а тем более совершить скачок из одного социального слоя населения в другой. А причина довольно банальна: вы будете расставаться с деньгами так же легко, как и получили их. Стремясь к свободе и независимости, вы не привязываетесь и к финансам.

Земляная Жёлтая Собака уважает ваш выбор, так что конец год вы встретите в том же финансовом положении, в котором начали, но зато будете очень довольны тем, как провели эти двенадцать месяцев.

Рак

Земляная Жёлтая Собака проявит значительную симпатию к Ракам. Она будет способствовать вашим успехам на работе и тщательно проследит за тем, чтобы вы получили подобающее вознаграждение за те задачи, которые выполнили. Вполне возможно, что Собака сочтёт ваш оклад недостаточным и пойдёт самым логичным путём — добьётся для вас повышения.

Благоприятная финансовая ситуация сохранится и во втором полугодии, так что можно сказать, что весь 2018 год благоприятен в финансовом плане для вас. Не станут исключением и пассивные способы заработка, вроде инвестиционной деятельности, разумеется, при условии, что вы имеете о ней достаточное представление.

Лев

Для Львов встреча с Земляной Жёлтой Собакой превратится в целую вереницу событий в самых разных областях жизни. Везде потребуется проявить себя, действовать, а потому не удивительно, что какие-то сферы деятельности останутся без должного внимания. Именно такой сферой и станут финансы. Решать денежные вопросы Львы начнут относительно поздно, где-то в феврале-марте.

Вялый старт быстро компенсируется энтузиазмом, так что вы проявите себя довольно успешно и уже к середине года будете располагать солидным капиталом.

Дева

К Девам Земляная Жёлтая Собака будет предъявлять завышенные требования. Один из самых трудолюбивых знаков получит все возможности, чтобы проявить свои старания в работе и доказать, что способен на куда большее, чем полагали некоторые скептики из его окружения.

Разумеется, Собака не останется в долгу и вознаградит за старания, щедро наполнив ваш кошелёк. Но стоит учесть, что только через труд и добросовестно выполненную работу вы сможете наладить диалог с Собакой. Вторая половина года будет особенно благоприятна с финансовой стороны. Но всё это не просто деньги, которые возникли из ниоткуда, а средства, заработанные вашим честным трудом.

Весы

Весы станут знаком, у которого в финансовых делах всё будет намного лучше, чем у любых других представителей Зодиака. С самого начала 2018 года вы не будете испытывать стеснения в средствах, и если кто-то будет вынужден сколачивать капитал «с нуля», то у вас уже будет солидный финансовый тыл для старта.

Земляная Жёлтая Собака явно приревнует вас к Петуху, оставившему такой щедрый запас денег, и попытается обратить внимание на себя, пополняя ваш счёт солидными средствами. Весь 2018 год вы сможете жить на широкую ногу, особенно не утруждаясь вопросами заработка. Но небесные светила предупреждают, что лучше не тратить всё и отложить часть средств на начало следующего года.

Скорпион

Скорпионов ожидает весьма стабильный в финансовом отношении год. Вероятно, в 2018 вы вступите, крепко сжимая в руке полный кошелёк. И Земляная Жёлтая Собака с уважением отнесётся к тому труду, который вы проделали, чтобы заработать такой капитал. В связи с этим она предпримет все шаги, чтобы защитить вас от всяких непредвиденных ситуаций, вроде потери денег, ошибок при расчётах с продавцами и т.д.

Вы можете быть уверенны, что пронесёте имеющуюся крупную сумму через весь 2018 год. Однако это не значит, что у вас не будет расходов. Именно Скорпионы в наступающем году сделают самые значительные приобретения, которые их порадуют.

Стрелец

Стрельцов Земляная Жёлтая Собака поставит перед выбором. Дело в том, что вы вступите в 2018 с неоднозначным настроем, с одной стороны желая иметь значительные финансовые средства, а с другой стремясь двигаться по зову сердца, к любимому делу, пока не сулящему больших заработков.

Собака требует от вас определиться, куда именно направить свои стрелы. Ваше решение должно быть однозначным. Именно оно определит то, как вы проживёте этот год и насколько останетесь им довольны. Небесные светила не дают однозначных рекомендаций, подчёркивая, что для каждого человека решение должно быть своё. Здесь нет правильного и неправильно варианта.

Козерог

В вопросах карьеры и финансов у Козерога нет разногласий с Земляной Жёлтой Собакой, а потому 2018 год не вызовет в этом плане трудностей. Собака будет всячески поддерживать инициативность и трудолюбие Козерога. Ей очень нравится взгляд Козерога на то, как следует распоряжаться финансами, ей импонирует его осторожность в вопросах трат и предусмотрительность в отношении инвестиций.

В связи с этим Собака не раз порадует Козерога внезапными подарками — особенно теми, что способны наполнить их кошелёк. Существенных изменений не предвидится и во втором полугодии.

Водолей

Водолеи не найдут с Земляной Жёлтой Собакой общего языка в вопросах финансов. Она не видит каких-либо способов повлиять на ваше финансовое положение, так что вероятнее всего оно останется ровно тем же, какое было в предыдущем году. Вы и сами не будете проявлять энтузиазма в вопросах заработка, поскольку сосредоточите внимание на других сферах жизни: поиске новых знакомств, встречах, романтической жизни, саморазвитии и т.д.

Собака же попытается в качестве компенсации услужить вам в этих сферах по полной программе, так что в итоге денежные вопросы останутся для вас безынтересными.

Рыбы

Для Рыб 2018 год станет весьма перспективным как в вопросах карьеры, так и в сфере финансов. Стоит рассчитывать на профессиональные успехи, за которые вас щедро вознаградит начальство. Ближе к середине года возрастает вероятность повышения, либо назначения на новую, более оплачиваемую должность. Возможно, что шаг, совершённый в плане финансов, будет насколько большим, что вы получите новую роль в обществе и сможете позволять себе те приобретения, которые раньше не могли себе позволить.

Небесные светила особенно подчёркивают, что ваш успех будет вызван не одним лишь трудолюбием, но ещё и значительной удачей.