Олимпийские игры в Южной Корее подходят к завершению. Для латвийских болельщиков актуальным в предстоящие выходные дни остается один вопрос: удастся ли бобслеистам повторить свой успех, когда бронзу завоевала двойка Оскара Мелбардиса.

В четверках Латвию снова будут представлять два экипажа. Старты намечены на 24 и 25 февраля. День Звейниексов — так можно сказать о прошедших состязаниях в Пхенчхане, когда на старт вышли горнолыжник Кристап Звейниекс и мастер шорт–трека Роберт Звейниекс.

Вылет с трассы

Горнолыжники разыграли два своих очередных комплекта наград. Для Кристапа Звейниекса слалом завершился неудачей: уже в первой попытке, после второй контрольной отметки, он пролетел ворота и сошел с дистанции, к тому моменту показывая 36–е время. Для него Игры–2018, получается, закончились. Как утешение — подобную неудачу потерпел на этой трассе двукратный олимпийский чемпион Марсель Хиршер из Австрии.

А первенствовал здесь швед Андре Мюрер. По сумме двух заездов бронзовый призер Игр–2010 в Ванкувере на 0,34 секунды смог опередить швейцарца Рамона Ценхеузерна. Россиянин Александр Хорошилов занял 17–е место в итоговом протоколе (его коллега по сборной Иван Кузнецов не смог завершить первую попытку). Хорошилов является единственным российским горнолыжником, которому удавалось побеждать на этапах Кубка мира.

У женщин в суперкомбинации золото досталось 24–летней швейцарке Мишель Гизин. Оставшиеся медали из этого комплекта поделили между собой главные фавориты — американка Микаэла Шиффрин и еще одна швейцарка Венди Хольденер.

Дорога в полуфинал закрыта

И для другого Звейниекса — Роберта — сегодня все закончилось. В своем четвертьфинальном забеге на дистанции 500 метров он финишировал третьим и в полуфинал не прошел. Все решилось на последних метрах, когда он все же уступил хозяину соревнований сантиметры, несмотря на то, что большую часть дистанции был впереди (в полуфинал квалифицировались по два сильнейших в каждом забеге). Итог — 10–е место. Между прочим, и на дистанции 1000 метров 20–летний Звейниекс остановился на четвертьфинале, став 15–м.

Историческая победа хоккеисток США

Сборная США одолела команду Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира среди женских команд. Грандиозная по накалу страстей решающая встреча принципиальных соперниц завершилась в серии послематчевых буллитов. Основное время матча и 20–минутный овертайм закончились со счетом 2:2. В серии буллитов американки победили — 3:2.

«Это был отличный хоккей. В истории нашего противостояния всегда только такие матчи и получаются. Это то, чего мы и ждали, только результат ожидали другой. Тем не менее мы бились до конца», — заявила наставник канадской сборной Лаура Шулер.

Самым ценным игроком женского олимпийского турнира признана канадская нападающая Мелоди Дауст. В пяти матчах она набрала семь очков (3+4) по системе «гол плюс пас». Команды США и Канады играли в финале женских олимпийских соревнований в пятый раз. Американки побеждали на дебютном турнире в Нагано в 1998 году, а «кленовые листья» — на четырех последующих Олимпиадах.

В чем секрет успеха североамериканского женского хоккея? Так вот, по статистическим данным IIHF (Международная федерация хоккея) на 2017 год, в Канаде и США зарегистрировано 86 925 и 75 832 хоккеисток соответственно. Тогда как в России — 2376, а пять лет назад их и вовсе было только 500.

В ожидании первого золота и выхода в финал

Сегодня в олимпийском хоккейном турнире среди мужских команд пройдут два полуфинала ОАР (Олимпийские атлеты России) — Чехия и Канада — Германия. А еще мир узнает чемпионку в женском одиночном катании. Так что у болельщиков россиян очередной день Игр–2018 в Пхенчхане — кульминационный. Хотя бы потому, что команде ОАР светит первое золото.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин тоже поделился ожиданиями от произвольной программы в женском катании на Олимпиаде–2018 в Пхенчхане.

«Женька Медведева выросла не просто как технически одаренная фигуристка — она презентабельна, она все пропускает через себя, со смыслом катается. У Алины Загитовой чуть сильнее технические элементы. Чем она и берет.

Обижаться? Это жизнь. Для этого и происходят соревнования, чтобы выявлять сильнейшего на данном этапе. Безусловно, мне хочется, чтобы Женя победила. Потому что все–таки Загитова и помоложе будет. Но я и не хочу, чтобы Алина проигрывала, потому что это тоже будет несправедливо по отношению к ней.

Конечно же, у меня здесь нет определенных симпатий. Катание обеих фигуристок мне очень импонирует. Понятно, что в данный момент обеим девочкам непросто. Я даже боюсь представить себе, что у них происходит внутри. Ведь им предстоит сражение за звание лучшей в мире женского одиночного катания. Тем не менее вне зависимости от исхода противостояния я не сомневаюсь, что в истории они обе останутся как большие спортсменки», — рассказал Ягудин.

Домрачева снова порадовала

Одним из самых ярких событий дня стала победа сборной Беларуси по биатлону в женской эстафете. Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова стали олимпийскими чемпионками первый раз в карьере. А вот для Дарья Домрачевой это уже четвертая золотая олимпийская медаль (в Пхенчхане она также взяла серебро в гонке с масс–стартом). По их количеству Домрачева вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории Игр (она обошла Анастасию Кузьмину из Словакии и немку Кати Вильхельм, у которых по три золотые медали).

На фото: Бобслейная четверка Оскара Мелбардиса в тренировочных заездах показала себя с наилучшей стороны. Ждем медалей?

Табло Олимпиады

21 февраля (8 комплектов медалей)

Конькобежный спорт, командный спринт (женщины)

1. Япония

2. Голландия

3. США

Конькобежный спорт, командный спринт (мужчины)

1. Норвегия

2. Южная Корея

3. Голландия

Бобслей (женщины)

1. Мариама Джаманка — Лиза Баквитц (Германия)

2. Элана Мейерс Тейлор — Лорен Гиббс (США)

3. Кейлли Хамфрис — Филисия Джордж (Канада)

22 февраля (10 комплектов медалей)

Сноуборд, биг–эйр (женщины)

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Джейми Андерсон (США)

3. Зоуи Садовски Синнотт (Новая Зеландия)

Фристайл, хай–пайп (мужчины)

1. Дэвид Уайз (США)

2. Алекс Феррейра (США)

3. Нико Портеус (Новая Зеландия)

Хоккей (женщины)

1. США

2. Канада

3. Финляндия

Горные лыжи, слалом (мужчины)

1. Андре Мирер (Швеция)

2. Рамон Зенхаузерн (Швейцария)

3. Михаэль Матт (Австрия)

Горные лыжи, суперкомбинация (женщины)

1. Мишель Гисин (Швейцария)

2. Микаэла Шиффрин (США)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Лыжное двоеборье, эстафета — большой трамплин и 4 по 5 км (мужчины)

1. Германия

2. Норвегия

3. Австрия

Биатлон, эстафета (женщины)

1. Беларусь

2. Швеция

3. Франция

Шорт–трек, 500 м (мужчины)

1. У Дацзин (Китай)

2. Хван Даэ Хен (Южная Корея)

3. Лим Хе Чун (Южная Корея)

Шорт–трек, 1000 м (женщины)

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия)

2. Ким Бутен (Канада)

3. Арианна Фонтана (Италия)

Шорт–трек, эстафета на 5000 м (мужчины)

1. Венгрия

2. Китай

3. Канада

Медальный зачет, топ–10 (золото, серебро, бронза, всего):

1. Норвегия13121035

2. Германия137525

3. Канада97824

4. США87621

5. Голландия76417

6. Швеция55010

7. Франция54615

8. Австрия52613

9. Южная Корея44311

10. Швейцария36211

Владимир ИВАНОВ.