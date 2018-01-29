На президентских выборах в Финляндии победу с большим перевесом одержал нынешний глава государства Саули Нийнистё, сообщает Yle. Он был переизбран на второй срок уже по итогам первого тура, набрав 62,7% голосов. Его ближайший соперник Пекка Хаависто, кандидат от партии «Союз зелёных», набрал 12,4% голосов и был вынужден признать своё поражение ещё накануне вечером. Остальные кандидаты на пост главы государства не смогли заручиться поддержкой даже 10% избирателей.
В целом явка на выборах составила 69,9%, что почти на 3% меньше, чем в 2012 году, говорится в статье.
«Я бы хотел поблагодарить людей за то, что поставили мне столь высокие оценки», — прокомментировал свою победу Нийнистё.
Нынешний президент Финляндии, как отмечает Yle, одержал победу во всех 311 муниципалитетах страны и лишь в 13 не смог набрать больше 50% голосов.
Согласно опросам, его поддержали представители всего политического спектра Финляндии.
«Его имидж надёжного человека, способного управлять отношениями с Россией, сыграл решающую роль и помог ему добиться второго шестилетнего срока на посту, который в большинстве своём имеет формальный характер», — пишет Yle.
Кандидат от Шведской народной партии Финляндии Нильс Торвальд был единственным претендентом на пост главы государства, открыто выступающим за членство страны в НАТО. Однако он набрал всего лишь 1,5% голосов. Как отмечается в статье, его результат на выборах даёт понять, что в Финляндии всё ещё существует внушительный консенсус по политике в сфере безопасности.
«Проблема в том, что не было более серьёзной поддержки моей позиции по НАТО. Это может положить конец дискуссии по Североатлантическому альянсу. Но нет смысла лить слёзы, нам придётся жить с этим в течение следующих шести лет», — заявил Торвальдс.
Как указывает издание, во вторник Министерство юстиции Финляндии официально подтвердит результаты выборов в стране. А 1 февраля Нийнистё должен принести присягу перед парламентом.
УБЛЮДКАМ из правительства Латвии надо делать ВЫВОДЫ: победил НЕЗАВИСИМЫЙ депутат в Президенты Финляндии. Как "титульные" УБЛЮДКИ Латвии теперь ОБЪЯСНЯТ: второй ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык в Финляндии - шведский. Проживающих в Финляндии шведов - не более 5%. Нацистские ТВАРИ из Латвии прекрасно знают, что МИНИМУМ 35% жителей Латвии ПРЕДПОЧИТАЮТ говорить на РУССКОМ. 5% и 35% ! Разница есть? Так и шведов в Финляндии не называют " НЕГРАЖДАНАМИ"......« ответить
МЫ (РУССКИЕ) ИМЕЕМ ПРАВО: 1) СПРОСИТЬ с пронацистских прибалтийских УБЛЮДКОВ: ГДЕ уважение к статьям Нюрнбергского Трибунала? Или НАМ ВМЕШАТЬСЯ? И ВОССТАНОВИТЬ справедливость? 2) Напомнить " титульным" ТВАРЯМ , что " защиты" - НЕ БУДЕТ. НИКОМУ не нужна говнистая и пронацистская Прибалтика.« ответить
Финляндия - это не южная Прибалтика. В Аэропорту Вантаа офицеры иммиграциии открыто говорят со мной по-русски.« ответить
И где она, ядерная зима 2016 ???'« ответить
Браво!« ответить
В отличии от тупорылых(других государств и племен!)будет сотрудничать и развиваться!
А не загнивать на задворках гейропы!
Умная нация в отличии от трескоголовых« ответить
когда латыши стонут, что мол если бы не "оккупация", то жили бы , как финны или даже лучше. И невдомек глупышам, что дело здесь вовсе не в "оккупации", просто головой надо не только кушать ...« ответить