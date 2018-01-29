Нынешний президент Финляндии Саули Нийнистё переизбран на второй срок уже после первого тура голосования, поскольку он смог набрать более 60% голосов избирателей, сообщает Yle. Как указывает издание, решающую роль в его победе сыграл его имидж надёжного человека, способного управлять отношениями с Россией.

На президентских выборах в Финляндии победу с большим перевесом одержал нынешний глава государства Саули Нийнистё, сообщает Yle. Он был переизбран на второй срок уже по итогам первого тура, набрав 62,7% голосов. Его ближайший соперник Пекка Хаависто, кандидат от партии «Союз зелёных», набрал 12,4% голосов и был вынужден признать своё поражение ещё накануне вечером. Остальные кандидаты на пост главы государства не смогли заручиться поддержкой даже 10% избирателей.

В целом явка на выборах составила 69,9%, что почти на 3% меньше, чем в 2012 году, говорится в статье.

«Я бы хотел поблагодарить людей за то, что поставили мне столь высокие оценки», — прокомментировал свою победу Нийнистё.

Нынешний президент Финляндии, как отмечает Yle, одержал победу во всех 311 муниципалитетах страны и лишь в 13 не смог набрать больше 50% голосов.

Согласно опросам, его поддержали представители всего политического спектра Финляндии.

«Его имидж надёжного человека, способного управлять отношениями с Россией, сыграл решающую роль и помог ему добиться второго шестилетнего срока на посту, который в большинстве своём имеет формальный характер», — пишет Yle.

Кандидат от Шведской народной партии Финляндии Нильс Торвальд был единственным претендентом на пост главы государства, открыто выступающим за членство страны в НАТО. Однако он набрал всего лишь 1,5% голосов. Как отмечается в статье, его результат на выборах даёт понять, что в Финляндии всё ещё существует внушительный консенсус по политике в сфере безопасности.

«Проблема в том, что не было более серьёзной поддержки моей позиции по НАТО. Это может положить конец дискуссии по Североатлантическому альянсу. Но нет смысла лить слёзы, нам придётся жить с этим в течение следующих шести лет», — заявил Торвальдс.

Как указывает издание, во вторник Министерство юстиции Финляндии официально подтвердит результаты выборов в стране. А 1 февраля Нийнистё должен принести присягу перед парламентом.