Фирмы через э–мейлы лишаются миллионов

За первые два месяца этого года от действий мошенников пострадали уже три компании, предупреждает представитель госполиции Гита Гжибовска, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Мошенники перехватывают электронные письма, в которых содержатся счета и платежные реквизиты, меняют адрес электронной почты на свой. В результате потерпевшие перечисляют крупные суммы на банковский счет мошенников.

Устоявшаяся схема

Этот вид обмана процветает в Латвии уже не первый год. Однако многие предприятия до сих пор не нашли средств защиты от этого. В одном из свежих случаев мошенничества партнером латвийского предприятия была фирма из Китайской Народной Республики. Обманщики подделали письма от этого партнера, подменив банковские реквизиты.

В результате латвийское предприятие перечислило обманщикам сначала 18 062 евро на счет в КНР. Потом последовал второй запрос. На этот раз на счет в Чехии перевели 27 089 евро. Всего латвийская компания провела перечисления на сумму 45 151 евро.

У другого латвийского предприятия подделали счета партнера из Германии. Преступникам удалось увести 15 931 евро.

В прошлом году в Латвии от подобных мошенничеств пострадало несколько предприятий, одно из них на счет преступников отправило миллион долларов США. Правда, злоумышленникам не удалось реализовать этот план, потому что деньги были заморожены.

И в этом году эта мошенническая схема тоже практикуется, поэтому полиция призывает усилить меры безопасности. Проверяйте, кому вы переводите средства! Совпадают ли реквизиты, не изменился ли тон и стиль писем.

Как фирмочка из Даугавпилса обманула Facebook и Google

Пока самым крупным мошенничеством подобного рода остается Quanta Computer Inc. из Даугавпилса. Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас от имени фирмы из Даугавпилса по такой же схеме выманил более 100 млн долларов у таких гигантов информационных технологий, как Facebook и Google.

Согласно обвинению, Римашаускас «реквизировал» у Facebook около 99 млн долларов (около 85 млн евро), а у Google — около 23 млн долларов (почти 20 млн евро). США уже предъявили гражданину Литвы обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За первые два преступления грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Изначально деньги предназначались тайваньскому гиганту Quanta Computer Inc. Однако попали на счет латвийской компании с тем же названием, в которой Римашаускас является единственным членом правления и акционером.

Даугавпилсская Quanta Computer Inc. была зарегистрирована летом 2013 года.

В октябре этого же года на открытый счет в банке SEB в Латвии Римашаускас получил три перевода, общая сумма которых превысила 23 млн долларов. Эти средства были переведены компанией Google. Чтобы доказать законность этих средств, обвиняемый представил мнимые договора, в одном из них была фальшивая подпись работника Google.

От Facebook было получено 16 переводов.

В общем, и у больших компаний случаются провалы.

Обман от имени СГД

Но вернемся в нынешний год. На днях Служба госдоходов (СГД) сообщила об еще одном обмане и призвала не отвечать на письма предприятия EBN–European Business Number Latvija, так как это мошенники.

В последнее время по юридическому адресу латвийских предприятий, которые можно найти в открытом доступе, к примеру, в базе данных ООО Lursoft, стали приходить письма на английском языке из Германии от имени департамента EBN–European Business Number Latvija, где говорится, что предприятию будет присвоен European Business Number EBN в немецком регистре. Для этого надо заполнить анкету и отправить ее адресату.

Как сообщает СГД, это мошенничество и данный налоговый департамент никак не связан с латвийской налоговой администрацией. При получении такого или подобного письма СГД призывает предупредить об этом своих партнеров и информировать государственную полицию.

Если внимательно почитать текст письма, указанный мелким шрифтом, то там говорится, что, отправив анкету, вы заполняете «рекламный» договор как минимум на три года и ежегодно будете получать счета в размере 771 евро. Подобная схема мошенничества применяется ежегодно также и в других странах ЕС — к примеру, в Германии или Франции.

«Предлагают iPhone X за доллар»

А вот новости из Белоруссии, которые вполне могут стать латвийской реальностью, учитывая прозрачность цифровых границ. Белорусам предлагают купить новую модель «яблочного» смартфона по весьма привлекательной цене — всего за доллар. Правда, при условии, что покупатель сообщит данные своей банковской карточки, пишет intex–press.by.

О новом виде мошенничества предупредил банк БелВЭБ, но столкнуться с жуликами могут клиенты любого банка.

— Пользователь получает уведомление о том, что он стал одним из «счастливчиков», которые могут получить iPhone X всего за один доллар. Это уведомление может прийти по электронной почте или появиться после прохождения опроса, связанного с повышением качества обслуживания. Для пущей убедительности мошенники прикрываются названиями крупных и известных компаний — Apple, Google и так далее, — рассказывают о схеме банкиры.

Некоторым «счастливчикам» предлагают даже выбрать цвет и объем памяти будущего телефона. Дальше предлагается заполнить специальную форму и ждать свой смартфон. Правда, среди прочих данных, которые от вас попросят, есть персональные с вашего «пластика»: полный номер, срок действия и CVV\CVC 2 код.

Николай КУДРЯВЦЕВ.