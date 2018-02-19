Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK ), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО «ABLV Bank» ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

Как сообщила агентству ЛETA представитель FKTK Иева Уплея, согласно этому решению, банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых — начиная с 00.00 часов 19 февраля.

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель FKTK Петерс Путниньш. «Основная задача органов финансового надзора — стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», — сказал он.

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

В «ABLV Bank» работает группа уполномоченных FKTK обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией. Ограничения будут в силе до следующего распоряжения FKTK.