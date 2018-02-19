FKTK приостановила платежи клиентов ABLV Bank(6)

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Владимир Бучельников
14:57 19.02.2018
Экономика / Банки

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK ), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО «ABLV Bank» ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

Как сообщила агентству ЛETA представитель FKTK Иева Уплея, согласно этому решению, банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых — начиная с 00.00 часов 19 февраля.

 

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель FKTK Петерс Путниньш. «Основная задача органов финансового надзора — стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», — сказал он.

 

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

 

В «ABLV Bank» работает группа уполномоченных FKTK обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией. Ограничения будут в силе до следующего распоряжения FKTK.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Правда тут 15:11 19:02:2018

Процесс пошел второсортные грабят на дорожку. Конец народности

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Надеюсь 15:39 19:02:2018

Паулс туда не успел вложить сбережения.(((

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С СОБОЙ 15:43 19:02:2018

в могилку всех для справедливости, фамилии - в студию...

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janka 16:06 19:02:2018

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK ), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ)
=====
a zacem etot FKTK nuzen v Latvii takoi? oni ze sami nicego ne resaet i ne delaet. "sverhu" dali ukazanie i oni ispolnili.
kak v Sovetskom Sojuze - s Moskvi dali ukazanie i mestnie vipolnili.
v cem raznica mezdu SSSR i ES?
vse odin k odnomu kak pri SSSR:
dengi - ne svoi,
granici - otkriti po vsemu sojuzu,
armija - ne svoja
upravlenie - "s verhu"..
V CEM RAZNICA??????

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Разница в том 16:35 19:02:2018

Все это происхрдит на чистА англиЦском и латышском, без русского.
А за это можно всё отдать.))) Родину продать, народ разогнать ...

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Latviešu patriots 17:25 19:02:2018

Nomainīs bankai saimniekus un viss būs kārtībā!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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