Как сообщила агентству ЛETA представитель FKTK Иева Уплея, согласно этому решению, банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых — начиная с 00.00 часов 19 февраля.
Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель FKTK Петерс Путниньш. «Основная задача органов финансового надзора — стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», — сказал он.
ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.
В «ABLV Bank» работает группа уполномоченных FKTK обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией. Ограничения будут в силе до следующего распоряжения FKTK.
Процесс пошел второсортные грабят на дорожку. Конец народности« ответить
Паулс туда не успел вложить сбережения.(((« ответить
в могилку всех для справедливости, фамилии - в студию...« ответить
Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK ), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ)« ответить
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a zacem etot FKTK nuzen v Latvii takoi? oni ze sami nicego ne resaet i ne delaet. "sverhu" dali ukazanie i oni ispolnili.
kak v Sovetskom Sojuze - s Moskvi dali ukazanie i mestnie vipolnili.
v cem raznica mezdu SSSR i ES?
vse odin k odnomu kak pri SSSR:
dengi - ne svoi,
granici - otkriti po vsemu sojuzu,
armija - ne svoja
upravlenie - "s verhu"..
V CEM RAZNICA??????
Все это происхрдит на чистА англиЦском и латышском, без русского.« ответить
А за это можно всё отдать.))) Родину продать, народ разогнать ...
Nomainīs bankai saimniekus un viss būs kārtībā!« ответить