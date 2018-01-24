Флаг России запрещен на Олимпиаде вообще(8)

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Анатолий Тарасов
08:35 24.01.2018
Спорт / Олимпиада

Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет так же под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.

«Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены», — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

 

Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

 

МОК в декабре принял решение о том, что «чистые» российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.

 

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

РИА Новости / Фото
Комментарии (8)
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ваня 08:41 24:01:2018

Вот это правильно..нечего тряпкой российской размахивать..прижали мутантов по полной

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нюрнберг 09:18 24:01:2018

за всем этим фашистским говном стоит 4 РЕЙХ из ФАШИНГТОНА и его ХОЛУИ, США не стесняется угрожать и шантажировать суверенным странам даже с трибуны ООН, эта империя зла переплюнула АДОЛЬФА, потому что у неё есть ядерное оружие, которого не было у ГИТЛЕРА.

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Сермяжная правда 09:54 24:01:2018

Позорище, нагнули Расиюшку, пропустили через строй, а оно ведь и верно, не кушай допинг российский спортсмен, не превращай спорт в войну по команде спортначальства, на которой все средства хороши, не лезь мутантантом на пьедестал.

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ваня 08:43 24:01:2018

Соссия порадуй мир ....не едь на ОИ..там вас никто не ждет и не уважает..устрой свои игры мутантов без правил..

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Васе 09:35 24:01:2018

Застрелись придурок, тебя не ждут ни здесь, ни дома

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22 09:38 24:01:2018

Согласен, укрососсии там делать нечего

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ваня 08:51 24:01:2018

Есть ОИ..есть параолимпиада..соссия создаст для своих анималолимпиаду..WAOG.

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dave 09:15 24:01:2018

ваня береги кишки))а то выпустят))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (2)

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