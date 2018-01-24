Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет так же под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.

«Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены», — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

МОК в декабре принял решение о том, что «чистые» российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.