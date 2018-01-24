«Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены», — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.
Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.
МОК в декабре принял решение о том, что «чистые» российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Вот это правильно..нечего тряпкой российской размахивать..прижали мутантов по полной« ответить
за всем этим фашистским говном стоит 4 РЕЙХ из ФАШИНГТОНА и его ХОЛУИ, США не стесняется угрожать и шантажировать суверенным странам даже с трибуны ООН, эта империя зла переплюнула АДОЛЬФА, потому что у неё есть ядерное оружие, которого не было у ГИТЛЕРА.« ответить
Позорище, нагнули Расиюшку, пропустили через строй, а оно ведь и верно, не кушай допинг российский спортсмен, не превращай спорт в войну по команде спортначальства, на которой все средства хороши, не лезь мутантантом на пьедестал.« ответить
Соссия порадуй мир ....не едь на ОИ..там вас никто не ждет и не уважает..устрой свои игры мутантов без правил..« ответить
Застрелись придурок, тебя не ждут ни здесь, ни дома« ответить
Согласен, укрососсии там делать нечего« ответить
Есть ОИ..есть параолимпиада..соссия создаст для своих анималолимпиаду..WAOG.« ответить
ваня береги кишки))а то выпустят))« ответить