В преддверии столетия Латвии депутаты Сейма ударились в откровенный патриотический угар, выдавая все новые и новые, зачастую гротескные, идеи, как поздравить Латвию с днем рождения.

Так, согласно последнему предложению, которое, к слову, уже было концептуально одобрено, страна развесит флаги на всех своих границах, включая заброшенные после вступления в ЕС границы с Литвой и Эстонией.

Согласно идее депутатов Сейма, флаги появятся там до 4 мая. Проблема заключается лишь в том, что проявление патриотизма в подобных местах, которые на данный момент больше напоминают зону отчуждения, похоже на какую-то издевку.

“Если мы повесим там флаги Латвии на высоких флагштоках, как это будет выглядеть?! Деградированная территория, мусор, алкогольная точка – две, мне кажется, и флаг Латвии – гордый такой очень. Это просто пародия какая-то на весь этот наш гротескный патриотизм”, — заявил во время обсуждения проекта депутат Илмар Латковскис.

Впрочем, с депутатом согласились далеко не все его коллеги, утверждая, что все сопутствующие проблемы будут решены – честь Латвии опозорена не будет.

“Нет, определенно, рядом с будками, где водкой торгуют, мы флаги ставить не будем. Все технические вопросы будем решать по ходу реализации”, — парировал депутат Ритвар Янсонс.