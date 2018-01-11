Так, согласно последнему предложению, которое, к слову, уже было концептуально одобрено, страна развесит флаги на всех своих границах, включая заброшенные после вступления в ЕС границы с Литвой и Эстонией.
Согласно идее депутатов Сейма, флаги появятся там до 4 мая. Проблема заключается лишь в том, что проявление патриотизма в подобных местах, которые на данный момент больше напоминают зону отчуждения, похоже на какую-то издевку.
“Если мы повесим там флаги Латвии на высоких флагштоках, как это будет выглядеть?! Деградированная территория, мусор, алкогольная точка – две, мне кажется, и флаг Латвии – гордый такой очень. Это просто пародия какая-то на весь этот наш гротескный патриотизм”, — заявил во время обсуждения проекта депутат Илмар Латковскис.
Впрочем, с депутатом согласились далеко не все его коллеги, утверждая, что все сопутствующие проблемы будут решены – честь Латвии опозорена не будет.
“Нет, определенно, рядом с будками, где водкой торгуют, мы флаги ставить не будем. Все технические вопросы будем решать по ходу реализации”, — парировал депутат Ритвар Янсонс.
Это какой-то позор!« ответить
А где шествие глистов?« ответить
sestvije glistov 9 maija v abosranyh trenjkah adisdas« ответить
"narod"-левачек чушканный-брысь под шконку!насколько безграмотный, и тупоголовенький провокаторишка!!« ответить
честь Латвии опозорена не будет.« ответить
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:):):):):):):):):):):):):):):):):)
МОЖНО НА КРЫШУ ГОРБАТОЙ ИЗБЫ-ДРОЧИЛЬНИ« ответить
ПОСТАВИТЬ ОГРОМНОГО ЛАТЫШСКОГО ПЕТУХА с ЯЙЦАМИ!!!!
ДАЖЕ
КОСМОНАВТЫ ПРОЛЕТАЯ НАД ЛАТВИЕЙ БУДУТ
ВИДЕТЬ И ЗНАТЬ,ГДЕ СТРАНОЙ РУЛЯТ ЛАТЫШСКИЕ ПЕДЕРАСТЫ!!!!
Там такая нищета и опустение, что даже магазины открывают на несколько часов в день по звонку клиента :) Негров в обед привозят в единственное кафе кормить з а госсчёт и местные голодные рваные латыши собираются около витрины «посмотреть на обезьянку». Квартиру там можно купить бесплатно в счёт долга. Делать там вообще нечего. Зарплата минималка- мечта. Местные иностранцы и буржуи латышей рабами нанимают вообще нелегально и платят крохи в виде подачек. Ну на лесопилку можно идти в рабство за 7€ в день. Ну и да, все курят контрабанду и пьют разбавленный спирт да разведённый самагон. Просто катастрофа! Приехал туда спустя четверть века «независимости» и ужаснулся как красивый окуратный городок полный счастливых удыбчивых людей превратился в грязный вонючий медвежий угол. И таких примеров масса. Съездите в Пиебалгу или Руйену например, посетите Смилтене и обязательно заедъте в Вайваду. Мою машину там облепили местные в центре и пялились как бараны на новые ворота. Один попросил разрешение погладить, двое других предложили помыть за еврик. Такой пипец короче, что плакать хочется. В тот же Вентспилс когда на камбалу едем, то сами даже в магазин не ходим. Там местные за еврик на всё готовы. В маленьких городах нет ни дорог ни развития, а зарплата в 500€ вызывает уважение и восхищение соседей. Тракторист получающий тыщёнку в сезон там завидный жиних на старой иномарке в лизинг и халупы в бараке в ипотеку :) Заехал тут на хутор в Попе молока купить, так крестьянка затряслась увидив еврик и сказала, что сдачи нет. Вот так всё грустно. Вся цывилизация в Риге и окрестностях. Хуторяни приезжают в Ригу радуясь работе за 600€. Только если в Латгалии на эти деньги можно хутор и две коровы купить, а в Риге только на еду и крышу над головой хватит. Вот посидят-посидят здесь хуторяне несколько месяцев, в долги влезут и съезжают за границу батраками. Сейчас вон тоже мне стажёра дали из приграничной окраины. Он прыгал от счастья получив 800€ на карту в первый месяц. Сейчас уже в Швецию съезжает через месяц, не может здесь прожить. Они же все хотят в центре жить. Вот ему и влепили 600€ с комунальными, 60€ на проездной. А надо ещё покушать, одется, обутся, в выходной сходить куда-нибудь с подружкой.. Не считая того, что в деревне сидят голодные нищие родители и братья с сёстрами, которым надо счета оплатить и накормить, а работы нет. В Риге жить очень дорого и жутко некомфортно. Сегодня не мог припарковать машину в центре и пришлось ставить под знаком на несколько минут. Встретил улыбчивый муницыпал и показал 2 пальцы по лодоне, пришлось отдавать 20€ взятки. Привет ему. То зеркала снимут, то гамак и вазоны во дворе сопрут... Да что там, ждал на вокзале знакомого около часов, так за полчаса трое сигареты подходили клянчить, двое деньги вымаливали, а один пытался в секту заманить. Вот и что тут праздновать. Купить скорее курей замороженых оптом и раздавать на площадях как гуманитарную помощь. Пусть латвийцы хоть разок поедят как люди по случаю праздника. Тут же ещё большинство в долгах неоплатных. Раздают деньги под огромный процент всем подряд. Вон соседский пацанёнок работая в МакДоналдсе за 600€ уже долгов набрал под десять тысяч. Сначала на машину, потом на ремонт машины.. На днях просил пятёрку одолжить на бензин. Вот так здесь живёт простой плоретариат при победившем капитализме. Так что вместо флагов пусть хоть хлеба с картофелем раздадут. Цены то какие кусачие в магазинах. У всех всё по-разному, но мой поход в магазин обычно обходится больше полусотни евро. Сейчас казнокрады акцыз на топливо подняли, вот и считайте всех поздравили. Через пару месяцев подорожает всё вокруг. Сам уже думаю тоже вахтовым методом начинать работать за границей, чтобы не снижать качество жизни. Тут же рижские директора меньше анлиских полотёров и шведских швейцаров зарабатывают. Кстати, кто не в курсе, большинство фирм свою продукцию продают в Скандинавии по ИХ ценам, а платят местным работникам латвийские зарплаты. Сейчас опять в декабре самые толковые работники съехали, а на их место кроме украинцев с белорусами только местные алкаши и доходяги приходят устраиваться. И это при зарплатах давно переваливших за тысячу. Кстати, тут немцы приезжали налаживать оборудование и были в шоке от наших сильно завышеных ценах на продукты при столь низком уровне жизни. Вот за это «прозит».« ответить
Клоуны ))))« ответить
вонючие выродки с жиру бесятся« ответить