Флагмана латвийской металлургии пустят с молотка(9)

Лента новостей
Умер лидер уличных протестов 90-х Виктор Анпилов Праздник в лесу В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем Снегопад на Луцавсале Собчак назвала жителей Крыма неполноценными За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы… В РПЦ предрекли Европе «огромную трагедию» Страсти по футболу Митрофанов: за русский язык на переменах будут штрафовать!
Eще в разделе
Эксперт: дороги в Латвии превратились в ванны Европа предает Украину? Америка «Газпрому» не конкурент Пенсионеров ждет мрачное будущее — они просто не смогут выжить Чиновникам России разрешили скрывать криптовалюту
Тимур Пушкарев
13:45 15.01.2018
Экономика / Компании

Администратор неплатежеспособного АО «KVV Liepajas metalurgs» Гунтар Корис принял решение продать имущество предприятия на аукционах, сообщил агентству ЛЕТА представитель администратора Дзинтарс Хмиелевскис.

Такое решение принято потому, что ни один из претендентов на покупку «KVV Liepajas metalurgs» не выполнил условия, выдвинутые обеспеченными кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

 

Хмиелевскис сообщил, что имущество «KVV Liepajas metalurgs» планируется продавать по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи имущества, и, возможно, аукционы начнутся уже в феврале. Пока неизвестно, какие именно части имущества предприятия будут выставлены на аукцион, не известна и начальная цена.

 

Как сообщалось, 4 января правительство постановило дать потенциальному инвестору «KVV Liepajas metalurgs» две недели, чтобы принять решение о покупке предприятия.

 

Тогда министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что переговоры с инвестором не прекращены, но он пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие, хотя уже ясно, что вернуть все не удастся.

 

В течение двух недель потенциальный инвестор должен дать правительству гарантии и перечислить средства на счета кредиторов «KVV Liepаjas metalurgs». Если сделано этого не будет, правительство готово принять решение о продаже металлургического комбината по частям.

 

Ашераденс сказал, что «KVV Liepаjas metalurgs» интересовались несколько потенциальных инвесторов, но активные переговоры идут только с одним.

 

На вопрос о возможностях развития территории предприятия в том случае, если оно все же будет распродано по частям, министр ответил, что на территории можно развивать индустриальный парк, так как инфраструктура отличная.

 

Ранее инвестор выразил желание протестировать сталеплавильную печь завода, но в конце декабря от своего намерения отказался.

 

В конце сентября в Латвии было зарегистрировано АО «K-1 Liepaja Metallurgical Plant», которое, по имеющейся у агентства ЛЕТА неофициальной информации, было учреждено, чтобы перенять имущество «KVV Liepаjas metalurgs».

 

В первой половине октября компания увеличила основной капитал с 35 тыс. до 7,535 млн евро. Единственным членом совета правления предприятия является гражданин Израиля Игорь Шамис. В совет входят граждане России Илья Трифонов и Дмитрий Баранов. Шамис был вторым крупнейшим претендентом и три года назад, когда впервые продавалось имуществом неплатежеспособного «Liepаjas metalurgs».

LETA / Фото LETA
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
пилсонис 13:54 15:01:2018

Латвия, что с тобой сотворили?

« ответить
Profile_default
ин-на 14:50 15:01:2018

вся латвия уже давно с молотка ушла, выродки

« ответить
Profile_default
народ Латвии 13:54 15:01:2018

как и все в нашей стране!
Наварятся администраторы,и поделятся с правительством!
И жирный тоже руку приложит,"банкир" ругайнис:)
Молодцы!

« ответить
Profile_default
123 14:04 15:01:2018

Ну, не флагмана, допустим, а единственное металлургическое предприятие. Флагман - это лучший из нескольких. А в Латвии, чё, сильно развита металлургия, чтобы там флагманы были?
В Латвии есть флагманы по пр-ву шпрот и европоддонов. Вот это и есть современная "слава" латвийской промышленности.

« ответить
Profile_default
будущая перспектива 14:07 15:01:2018

также следом и латвию

« ответить
Profile_default
123 14:11 15:01:2018

Ну, не флагмана, допустим, а единственное металлургическое предприятие. Флагман - это лучший из нескольких. А в Л атвии, чё, сильно развита металлургия, чтобы там флагманы были?
В Л.атвии есть флагманы по пр-ву шпрот и европоддонов. Вот это и есть современная "слава" латвийской промышленности.

« ответить
Profile_default
СМЕРШ 14:23 15:01:2018

ЕСТЬ флагман секс индустрии - МИД Латвии:):)

« ответить
12

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV