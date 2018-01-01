2017 стал для «постсоветского вельможи» Владимира Путина «супергодом», пишет Die Zeit. Он «окончательно вернулся на мировую сцену» и смог многого добиться в разрешении мировых кризисов.

Российский президент Владимир Путин — «мастер самопиара», пишет Die Zeit. Именно поэтому другие политики, как, например, американский коллега Дональд Трамп, называют его «сильным лидером». У себя в стране глава Кремля также пользуется большой популярностью. Никто не сомневается, что в марте 2018 года он будет переизбран на новый президентский срок, отмечает автор статьи Андреас Россбах. И этот рейтинг обеспечили ему определённые события в 2017.

Для президента России это был «супергод», продолжает издание. Путин «окончательно вернулся на мировую сцену». Он стал одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке. Он многого добился на полях сражений. Благодаря ему сирийский лидер Башар Асад до сих пор занимает пост главы государства, а саммиты, связанные с урегулированием кризиса в стране, проходят только при участии России.

«Но так называемая победа России в Сирии омрачена тысячами невинных жертв и колоссальными страданиями», — подчёркивает Россбах. Кремль закрывал глаза на то, что войска Асада разрушали целые города. «Бывший цветущий торговый мегаполис Алеппо на глазах международной общественности сравняли с землёй, — сокрушается автор. — К тому же Путин пытался цинично скрыть преступное применение сирийской армией химического оружия». Автор убеждён, что в Сирии ещё долгое время не наступит мир.

То же самое касается и украинского кризиса, продолжает издание. Не нужно быть провидцем, чтобы это понять, отмечает Россбах. Кремль «аннексировал» Крым, после чего «оккупировал» восток Украины. ЕС и США рассчитывали, что экономические санкции сподвигнут Кремль к переосмыслению своей внешней политики, но этого не произошло. «Вместо этого царит враждебное молчание и стороны выжидают. И тот, кто первым сдастся, возможно, будет мудрее, но и пострадает сильнее всего», — пишет автор.

Однако нельзя сказать, что на Украине Россия добилась исключительно положительных результатов, продолжает издание. Восток Украины столкнулся с серьёзной минной проблемой, которая угрожает жизням местных жителей, в частности детей. К тому же Киев, несмотря на войну и даже, можно сказать, вопреки ей, продолжает двигаться по пути европеизации. По мнению Россбаха, Путин навсегда потерял Украину.

Остаётся северокорейский конфликт, продолжает Die Zeit. Там сформировался новый прагматический союз Москвы и Пхеньяна. Северная Корея остро нуждается в партёнрах, а Россия рассматривает любые возможность для расширения своего влияния. Здесь Путин как и в Сирии выступает «адвокатом диктатора» Ким Чен Ына, утверждает Россбах. Возможно, лидеры США и России даже объединят усилия в урегулировании северокорейского кризиса. «Что выйдет из этого возможного сотрудничества в Корее? Сегодня этого никто не знает, даже Супер-Путин, причём ни реальный президент России, ни его вымышленный образ», — рассуждает автор.

Глава Кремля — «талантливый иллюзионист», пишет Россбах. В 2017 он смог вернуть гражданам своей страны веру в свою родину и чувство гордости за неё, а также сделал так, что россияне стали игнорировать серьёзные внутриполитические проблемы. Но вечно это продолжаться не может, убеждён журналист: «Избранная Путиным модель управления, в которой выше всего ценится политическая стабильность, разваливается. Впрочем, страх многих россиян перед тем, что без жёсткой руки автократа, который в их фантазиях ездит на медведях, может возникнуть хаос, обеспечивает ему высокий уровень поддержки среди населения. Но она слабее, чем кажется».

Протесты в стране показывают, что такие «постсоветские вельможи» как Путин успешно формируют образ врага, но испытывают затруднения, когда приходится объяснять собственные неудачи. «Да, при Путине Россия вновь стала сильнее, в основном благодаря так называемому внешнеполитическому успеху в Сирии. Но путинская Россия далеко не такая сильная, как может показаться. С давних пор одна из основных черт путинской политики заключается в том, что он боксирует выше своей весовой категории. При этом главная сила России заключается в слабости остальных», — заключает Россбах.