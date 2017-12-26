Так, по итогам обзора, Латвия заняла 36-е место, Литва — 30-е место, а Эстония расположилась на 27-й строчке. Следовательно, из трех стран Балтии Латвия занимает последнее место.
Возглавила рейтинг Великобритания, после которой идут Новая Зеландия и Нидерланды.
Отмечается, что европейские государства получили высокую оценку с точки зрения финансовой свободы, инновационности, инфраструктуры и низкого уровня коррупции.
Рейтинг составлен по результатам оценивания 153 стран по пятнадцати различным факторам, которые включают в себя: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Все категории равны по значимости.
Это полигон где многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ людей ТАЙНО убивают лазерным оружием,« ответить
именно лазерным оружием,не простой указкой а серьёзным оружием.
Чувствуя полную безнаказанность,ведь выстрела не слышно и человек
его не ощущает.Группировка огромна.Действует скрытно многие годы.
Человек умирает потом от разных болезней связанных с нарушениями
внутри тела.Врачи не хотят слышать о причинах вызвавших изменения
и не дают как правило разрешение на обращение в полицию.Латвия одна
из самых страшных стран,люди умирают не зная причины вызвавшей их
недомогание.Сотни тысяч невинно убитых людей.Эта мафия настолько
изобретательна,что нет слов.Это по настоящему Преступление Века.
О великий гуру, спасибо тебе за открывание наших глаз, растопыривание наших ушей и разжижении нашего мозга. Мы бы так и умерли от старости, не понимая, что убиты ТАЙНЫМ оружием. Никто о нём не слышал, никто о нём не знает кроме тебя, о просветлённый и всезнающий. Теперь мы знаем, что должны настойчивее просить у врачей разрешение на обращение в полицию, просить у пролетающей птички разрешение почесать за ухом и у кильки в томате разрешения на получение разрешения.« ответить
И будем вечно тебя помнить, о просветлённый. Ты ТАЙНО умрёшь, а мы всё будем тебя помнить и помнить.
При таком "особом" отношении к негражданам в течении десятков лет, можно ни чему не удивляться.« ответить
Их уже давно лишили человеческих прав, в том числе права на труд, так почему не сделать и следующий шаг.
Ведь все эти десятки лет те, кто эту проблему создал, сознательно её не замечали.
Законы постоянно меняются, цены и налоги ростут, рейдеры процветают безнаказанно..« ответить