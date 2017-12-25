Forbes назвал фиаско года в России

Журнал Forbes назвал фиаско года финансовые проблемы миллиардера Микаила Шишханова, вызванные санацией Бинбанка.

Журнал отмечает, что на фоне сложившейся ситуации Шишханов может потерять не только банки, но и промышленные активы. Forbes также не исключает, что предприниматель в будущем может покинуть список самых богатых бизнесменов страны. В данный момент он находится на 44-й строчке рейтинга 200 богатейших бизнесменов России.

О санации банка, принадлежащего Шишханову и его дяде Михаилу Гуцериеву, стало известно 21 сентября. ЦБ сообщил, что под принудительное оздоровление также попали Рост Банк, «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк. В свою очередь, Шишханов в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» заявил, что считает себя виноватым перед дядей за ситуацию вокруг Бинбанка. Если по итогам санации он сохранит 25-процентную долю в капитале кредитного учреждения (как предусматривает механизм оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора), он намерен передать ее Гуцериеву.

По данным источников издания, Михаил Гуцериев выразил недовольство множащимися проблемами Бинбанка и начал сокращать доли Шишханова в семейном бизнесе. Так, в ноябре Шишханов вышел из советов директоров НПФ «Сафмар» и «Русснефти», а также из состава бенефициаров НПФ «Доверие», который входит в «Сафмар». Гуцериев сообщил, что забрал у Шишханова доли во всех своих компаниях, оставив ему небольшой пакет «Русснефти» и 49 процентов акций строительного холдинга «А101» (Гуцериев сохранил в компании контроль).

Принадлежащие Шишханову акции «Русснефти» находятся на балансе Рост Банка, который пока целиком принадлежит бизнесмену. Однако если после санации капитал кредитного учреждения будет отрицательным, стоимость доли Шишханова составит символический один рубль — то есть он лишится не только банка, но и акций «Русснефти», поясняет издание. По состоянию на 1 ноября капитал банка был минус 199,5 миллиарда рублей.

Шишханов начал работать у Гуцериева в начале 1990-х. Бинбанк был зарегистрирован в 1993 году, и Шишханова назначили банкиром. Он стал единственным владельцем кредитного учреждения спустя пять лет. В 2016 году группу БИН переименовали в группу «Сафмар» — в ней нефтяное направление курировал лично Гуцериев, недвижимостью занимался его брат Саит-Салам, а финансовый сектор был на Шишханове. Ситуация изменилась в 2014 году — Гуцериев снова вошел в капитал Бинбанка, а Саит-Салам и Микаил Шишханов получили доли в нефтяных активах группы, а также в «Русском угле».