Основатель соцсети «ВКонтакте» и месенджера Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером. Об этом свидетельствуют подсчеты журнала Forbes.

«По самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны», — говорится в материале.

В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 г. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.

Forbes отмечает, что аудитория Telegram постоянно растет. Согласно прогнозу самого Дурова в I квартале 2018 г. число постоянных пользователей мессенджера должно достигнуть 200 млн.

В январе этого года стало известно, что Telegram готовится к ICO. Однако о планах размещения Дуров до сих пор умалчивает.

Агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании писало, что Telegram планирует привлечь $1,2 млрд в рамках ICO Telegram Open Network до конца февраля 2018 г. Размещение может стать самым крупным в истории, превзойдя объем прошлогоднего первичного размещения токенов Filecoin, в рамках которого было привлечено $257 млн.

Документация, описывающая принципы работы блокчейна TON (Telegram Open Network), а также его математические алгоритмы и технические детали, появилась в анонимных Telegram-каналах. Документ состоит из 132 страниц, он был подписан одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и братом Павла Дурова Николаем Дуровым.

Во вводной части TON описывается как «проект быстрого, защищенного и масштабируемого блокчейна и сети, способных обрабатывать миллионы транзакций в секунду, являющихся одновременно ориентированными как на пользователей, так и на поставщиков услуг». Помимо прочего, в файле описываются характеристики криптовалюты Gram и принципы работы с ней.

Многоуровневая платформа, которую намерен создать Telegram, будет отличаться тем, что вместо новых блоков в цепочке будут новые блокчейны. Таким образом, весь массив операций, которые приходится обрабатывать блокчейну, будет разделен между более мелкими цепями.

Кроме того, создатели TON хотят избежать одной из проблем современных блокчейн-платформ — форков криптовалют (когда от одной криптовалюты отделяется новая в результате несогласия майнеров по поводу стратегии развития блокчейна, в августе прошлого года таким образом от биткоина отделился Bitcoin Cash). Создатели TON уверяют, что в их системе форки практически невозможны.

Павел Дуров пока так и не подтвердил факт проведения ICO и запуска проекта TON. В своем микроблоге в Twitter он опубликовал предупреждение о мошенниках: «Если вы увидите где-то или получите предложение купить токены Gram, сообщите нам».

Несмотря на это, по сведениям издания, ранние инвесторы уже начали продавать утвержденные аллокации — права на покупку определенного количества токенов. Предполагается, что покупка Gram на «вторичном рынке» обойдется на 30-40% дороже. Изначально стоимость одного токена составляла $0,3, но, как считают источники, она может вырасти до $3,5.

Минимальная сумма инвестиций на этапе предпродажи составила $20 млн, а для якорных инвесторов — не менее $50 млн. Однако многие инвесторы подавали заявки на большую сумму, так как опасались, что организаторы уменьшат их доли.

Недавно стало известно, что основной акционер QIWI plc, глава Ассоциации финансовых технологий Сергей Солонин принял участие в ICO Telegram. Речь может идти об инвестициях на сумму около $17 млн, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Представитель Солонина подтвердил агентству информацию о его участии в ICO, отказавшись назвать сумму инвестиций предпринимателя.

Позднее Солонин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подтвердил, что инвестировал в ICO Telegram. «Мне интересна тема нового типа блокчейна, мне интересна тема, которая касается решения ряда вопросов на блокчейне, которые не были решены до сих пор. Мой способ разговаривать с такими компаниями и с такими темами — это личные инвестиции. Тогда я фокусируюсь больше и разбираюсь больше в том, что происходит», — отметил глава QIWI.

Отвечая на вопрос, можно ли считать инвестициями в Telegram вложениями в российскую компанию или же это вывод средств за рубеж, Солонин сказал, что эта компания могла бы быть российской, но были созданы все условия против этого. «К сожалению, Telegram могла бы быть российской компанией, я считаю, если бы не создавали определенные условия, которые не позволили ей быть российской. Это очень печально. Я бы лично очень хотел, чтобы Telegram был российской компанией», — добавил он.

Создатель Telegram Павел Дуров к инвесторам из России относится сдержанно, отклоняя многочисленные заявки на участие в вызвавшем ажиотаж ICO, сообщали ранее «Ведомости». По данным источника «Интерфакса», заявка Солонина — одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложений (чуть больше — у Юрия Мильнера).