Форум молодежных оркестров Балтии

10 февраля в Видземском концерном зале «Цесис» и 11 февраля в Латгальском посольстве Gors, что в переводе с латгальского означает «дух», в Резекне, в честь столетия стран Балтии выступит объединенный симфонический оркестр музыкальных академий трех стран (Baltic Academies Orchestra, BAO)

С лучшими дирижерами

В его составе талантливые молодые музыканты Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола, Эстонской академии музыки и театра и Литовской академии музыки и театра.

Симфонический оркестр музыкальных академий выступает под руководством дирижеров Кристияна Ярви из Эстонии, Гунтиса Кузмы из Латвии и Модестаса Баркаускаса из Литвы.

Художественное руководство объединенным оркестром взял на себя всемирно известный эстонский дирижер Кристиян Ярви, сын маэстро с мировым именем Неэме Ярви и брат не менее известного Пааво Ярви, которого нам посчастливилось увидеть за дирижерским пультом на концерте в зале «Дзинтари» этим летом.

45–летний Кристиян Ярви родился в Таллине и вырос в Нью–Йорке. Начал заниматься в Манхэттенской музыкальной школе по классу фортепиано, а дирижирование изучал в Мичиганском университете. После окончания учебы до 2001 года работал ассистентом в Лос–Анджелесском филармоническом оркестре. С 2001 по 2004 год занимал пост главного дирижера Норрландской оперы, а с 2004 по 2009 год руководил венским Тонкюнстлер–оркестром. В 2012 году Ярви становится главным дирижером Симфонического оркестра радио в Лейпциге.

Не только концерты

Концерты симфонического оркестра академий Балтии пройдут не только в трех наших странах, но и в Гданьске, и в Берлине.

В течение недели, со 2 по 9 февраля, в Тарту у молодых музыкантов насыщенный репетиционный период, где они будут оттачивать свое мастерство под управлением лучших педагогов. Ведь они же еще студенты! Поэтому во время концертного турне оркестранты смогут явить слушателю вновь полученные знания и перенятый опыт.

Симфонический оркестр музакадемий Балтии — уникальный музыкальный проект, включающий в себя обширную программу не только выступлений, но и учебы для молодых музыкантов. Большое внимание уделяется здесь не только собственно музыке, но и дисциплинам, которые необходимы молодым талантам для развития своей карьеры в мировой индустрии классической музыки: менеджменту, вопросам связей с общественностью, маркетингу, новым СМИ и прочему.

В концертной программе акцент делается на музыку балтийских композиторов, дабы подчеркнуть региональную принадлежность оркестра. Наряду с балтийской музыкой на концертах прозвучат и шедевры европейских композиторов.

10 февраля в зале «Цесис» в исполнении оркестра под управлением Кристиана Ярви прозвучат Первая симфония Арво Пярта, Lauda Петериса Васка, симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского и Вариации на оригинальную тему («Энигма») Эдварда Элгара.

11 февраля в зале Gors в концертной программе — симфоническая поэма «В лесу» Микалоюса Константинаса Чюрлениса, Lauda Петериса Васка, увертюра–фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского и Вариации на оригинальную тему («Энигма») Эдварда Элгара. Дирижер — Гунтис Кузма.

В проекте международного оркестра задействованы не только все три академии, но и Филармонический оркестр Балтийского моря. Оркестр академий Балтии поддерживают министерства культуры трех стран, фонд EAS Enterprise Estonia и самоуправление города Тарту.

8 февраля ВАО выступит в концертном зале «Эстония» в Таллине, 9–го — в концертном зале «Ванемуйне» в Тарту, 13–го — в Национальном драматическом театре Литвы.

14 февраля оркестрантов примут Каунасская государственная филармония, а 16–го — концертный зал Гданьской академии музыки. 18 февраля музыканты выступят в концертном зале Берлинского университета искусств.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.