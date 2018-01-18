Сегодня в Риге на улице Шмерля произошла серьезная авария с участием автобуса, сообщают в соцсетях многочисленные очевидцы.

По их словам, участниками ДТП стал автобус, съехавший с дороги и несколько автомобилей, которые пострадали гораздо сильнее.

Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели.

Детали происшествия выясняются.