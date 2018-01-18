ФОТО: в Риге произошла массовая авария с участием автобуса(9)

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Виталий Вавилкин
19:05 17.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Сегодня в Риге на улице Шмерля произошла серьезная авария с участием автобуса, сообщают в соцсетях многочисленные очевидцы.

По их словам, участниками ДТП стал автобус, съехавший с дороги и несколько автомобилей, которые пострадали гораздо сильнее.

 

Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели.

 

Детали происшествия выясняются.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 19:10 17:01:2018

Atkal Rīgas Satiksme izcēlusies! Ušakovistu un žīdu midzenis.

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В.З. 19:52 17:01:2018

Похоже, что лечение тебе уже не поможет ...

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Latviešu patriots 20:05 17:01:2018

A tu papēti RS vadību, lielākā daļa ir žīdi!

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Читатель 20:11 17:01:2018

Слушай "левый педриотс"-прекрати нести чушь!причем тут национальность? Скажи ущербный старикан!!И" Ригас Сатиксме" причем??Авария может случиться с любым человеком!!На тебя собрана куча материала!Жди !Достал-всех уже!Людям выздоровления.Но дай Бог никто не пострадал!

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Latviešu patriots 20:29 17:01:2018

Ja RS vairāk maksātu šoferiem, neviss iepirktu dārgus luksusklases limuzīnus, tad avāriju iespēja būtu mazāka. Labi, es neko nesaku par zemgrīdas tramvajiem, vajadzīga lieta. Bet kāda mārrutka pēc jāmaksā niecīgas algas šoferiem un tehniskajiem darbiniekiem? Kāpēc ņemt kredītus aizdomīgos kantoros, ieķīlājot tehniku un pat sliedes? Nanoūdens mahinācijas? Plus vēl prasot miljonu dotācijas! Tā kā RS ir pričom!

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Юлия 23:27 17:01:2018

Правильно.

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R4 20:23 17:01:2018

Автобус В аварии не учавствовал. Он пытался объехать и застрял. Зачем писать что-то,если не знаете подробностей.

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СДД 20:42 17:01:2018

Застрять, съехав с дороги = попасть в ДТП, не считаете?

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D4 21:35 17:01:2018

Нет. Просто забуксовал. Повреждений Нет,пострадавших тоже. Не вижу проблем. Но писать заголовок про массовую аварию,да еще с участием автобуса,на мой взгляд перебор.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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