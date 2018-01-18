По их словам, участниками ДТП стал автобус, съехавший с дороги и несколько автомобилей, которые пострадали гораздо сильнее.
Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели.
Детали происшествия выясняются.
Сегодня в Риге на улице Шмерля произошла серьезная авария с участием автобуса, сообщают в соцсетях многочисленные очевидцы.
По их словам, участниками ДТП стал автобус, съехавший с дороги и несколько автомобилей, которые пострадали гораздо сильнее.
Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели.
Детали происшествия выясняются.
Atkal Rīgas Satiksme izcēlusies! Ušakovistu un žīdu midzenis.« ответить
Похоже, что лечение тебе уже не поможет ...« ответить
A tu papēti RS vadību, lielākā daļa ir žīdi!« ответить
Слушай "левый педриотс"-прекрати нести чушь!причем тут национальность? Скажи ущербный старикан!!И" Ригас Сатиксме" причем??Авария может случиться с любым человеком!!На тебя собрана куча материала!Жди !Достал-всех уже!Людям выздоровления.Но дай Бог никто не пострадал!« ответить
Ja RS vairāk maksātu šoferiem, neviss iepirktu dārgus luksusklases limuzīnus, tad avāriju iespēja būtu mazāka. Labi, es neko nesaku par zemgrīdas tramvajiem, vajadzīga lieta. Bet kāda mārrutka pēc jāmaksā niecīgas algas šoferiem un tehniskajiem darbiniekiem? Kāpēc ņemt kredītus aizdomīgos kantoros, ieķīlājot tehniku un pat sliedes? Nanoūdens mahinācijas? Plus vēl prasot miljonu dotācijas! Tā kā RS ir pričom!« ответить
Правильно.« ответить
Автобус В аварии не учавствовал. Он пытался объехать и застрял. Зачем писать что-то,если не знаете подробностей.« ответить
Застрять, съехав с дороги = попасть в ДТП, не считаете?« ответить
Нет. Просто забуксовал. Повреждений Нет,пострадавших тоже. Не вижу проблем. Но писать заголовок про массовую аварию,да еще с участием автобуса,на мой взгляд перебор.« ответить