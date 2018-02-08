Фотограф случайно создал загадку со скрывающейся на дереве совой

Африканская саванна — дикое и опасное место. Поэтому очень важно уметь хорошенько спрятаться. Бледный филин, попавший в объектив Герлаха, скрылся на дереве.
Птице удалось так идеально слиться со стволом и ветвями, что сам фотограф ее не заметил, пока гид не обратил внимание Герлаха на скрывающуюся в зарослях сову.
Бледный филин — крупнейший вид совы в Африке. Он может достигнуть в длину 75 см, а размах его крыльев составляет приблизительно 2 м.
Птица предпочитает отдых на открытом воздухе, желательно в укромном, но высоко расположенном месте, где можно подремать, пока все спокойно, и мгновенно отреагировать в случае опасности.
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