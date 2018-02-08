Фотограф случайно создал загадку со скрывающейся на дереве совой

Немецкий фотограф дикой природы Инго Герлах случайно сфотографировал хищного бледного филина, но не заметил этого. На птицу обратили внимание журналисты, которые предложили читателям отыскать сову на снимке.

Африканская саванна — дикое и опасное место. Поэтому очень важно уметь хорошенько спрятаться. Бледный филин, попавший в объектив Герлаха, скрылся на дереве.

Птице удалось так идеально слиться со стволом и ветвями, что сам фотограф ее не заметил, пока гид не обратил внимание Герлаха на скрывающуюся в зарослях сову.

Бледный филин — крупнейший вид совы в Африке. Он может достигнуть в длину 75 см, а размах его крыльев составляет приблизительно 2 м.

Птица предпочитает отдых на открытом воздухе, желательно в укромном, но высоко расположенном месте, где можно подремать, пока все спокойно, и мгновенно отреагировать в случае опасности.