Фотограф снял, как чайка напугала белого медведя

Занятие его было мирным, природа вокруг — умиротворяющей. Как вдруг Нода заметил чрезвычайно активную чайку, которая разогналась в полете, стремясь к какому-то объекту.
Последний тоже мгновенно нашелся. Это был белый медведь. Птица неслась прямо ему на голову, словно кем-то брошенный дротик из игры в дартс.
Белый медведь даже зажмурился, ожидая неизбежного столкновения.
Однако чайка внезапно затормозила и пролетела мимо медведя, в нескольких сантиметрах от его обреченной морды.
Фотографу эта сцена межвидовых отношений в дикой природе показалась юмористической, поскольку белые медведи научились игнорировать назойливых птиц. Во всяком случае, чайка и медведь сумели развлечь японского фотографа, затерявшегося в аляскинских просторах.
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