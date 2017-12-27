Фотограф снял, как чайка напугала белого медведя

Японец Такаёши Нода любовался пейзажами Аляски, иногда прицеливаясь объективом к особенно поразительному ландшафту.

Занятие его было мирным, природа вокруг — умиротворяющей. Как вдруг Нода заметил чрезвычайно активную чайку, которая разогналась в полете, стремясь к какому-то объекту.

Последний тоже мгновенно нашелся. Это был белый медведь. Птица неслась прямо ему на голову, словно кем-то брошенный дротик из игры в дартс.

Белый медведь даже зажмурился, ожидая неизбежного столкновения.

Однако чайка внезапно затормозила и пролетела мимо медведя, в нескольких сантиметрах от его обреченной морды.

Фотографу эта сцена межвидовых отношений в дикой природе показалась юмористической, поскольку белые медведи научились игнорировать назойливых птиц. Во всяком случае, чайка и медведь сумели развлечь японского фотографа, затерявшегося в аляскинских просторах.