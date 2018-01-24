В период с 22 января до 4 февраля в Латвии пройдет социальная кампания, цель которой обратить внимание латвийских водителей на важность своевременного прохождения технического осмотра автомобилей.

В рамках кампании водителям объяснят, что OCTA или техосмотр не являются формальностью, но гарантом безопасности для самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Вместе с этим, чтобы точнее оценить число водителей, которые ездят по стране без OCTA или техосмотра, во время кампании стационарные радары будут усиленно контролировать даты OCTA или техосмотров.

Согласно данным Латвийского бюро транспортного страхования, около 1,5% латвийцев передвигаются по стране без страховки.