Фоторадары будут особо внимательно следить за сроками OCTA и техосмотров(1)

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Виталий Вавилкин
14:40 23.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В период с 22 января до 4 февраля в Латвии пройдет социальная кампания, цель которой обратить внимание латвийских водителей на важность своевременного прохождения технического осмотра автомобилей.

В рамках кампании водителям объяснят, что OCTA или техосмотр не являются формальностью, но гарантом безопасности для самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

 

Вместе с этим, чтобы точнее оценить число водителей, которые ездят по стране без OCTA или техосмотра, во время кампании стационарные радары будут усиленно контролировать даты OCTA или техосмотров.

 

Согласно данным Латвийского бюро транспортного страхования, около 1,5% латвийцев передвигаются по стране без страховки.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu par ko 15:56 23:01:2018

Laba iniciatīva, 100% atbalstu.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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