Возможность менять гендер по собственному желанию стала новым кредо американской элиты, констатирует Fox News. По словам гостя телеканала, публициста Райана Андерсона, к смене пола подталкивают подростков и даже маленьких детей, прописывая им гормональную терапию, долгосрочные последствия которой никому не известны.

Возможность менять гендер по собственному желанию стала новым кредо американской элиты, констатирует Fox News. По словам гостя телеканала, публициста Райана Андерсона, к смене пола подталкивают подростков и даже маленьких детей, прописывая им гормональную терапию, долгосрочные последствия которой никому не известны.

Можно без преувеличения сказать, что трансгендерное движение победоносно шествует по Западу. Теперь, вопреки здравому смыслу и тысячелетнему консенсусу всех когда-либо живших людей, эксперты утверждают, что гендер изменчив. То есть объективно его нет, люди могут менять его по собственному желанию. Ладно. Но если вы с этим не согласны, вас могут уволить с работы.

— С нами в студии Райан Андерсон — сотрудник фонда «Наследие», автор новой книги «Когда Гарри стал Салли». Райан, спасибо, что пришли!

РАЙАН АНДЕРСОН, публицист: Всегда рад. Спасибо, что пригласили.

— Я очень стараюсь не судить предвзято, и в этом вопросе тоже. Но я сбит с толку. Это пришло ниоткуда, но теперь это железобетонное кредо нашей американской элиты, другое мнение непозволительно. За этим стоит какое-то научное открытие, может быть, я просто не в курсе?

РАЙАН АНДЕРСОН: Нет, за этим стоит идеология. Идеология, появившаяся сразу после процесса Обергефелла*. Тогда активисты ЛГБТ… Как только они добились победы для ЛГБ (лесбиянок, геев, бисексуалов. — ИноТВ), они сосредоточились на Т (трансгендерах. — ИноТВ).

Шокирует то, что они делают с детьми. Прописывают препараты, препятствующие половому созреванию, применение которых с этой целью не одобрено FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — ИноТВ). Таким образом, они откладывают половое созревание ребёнка на неопределённый срок. А потом прописывают гормоны противоположного пола. Дают девочкам тестостерон, а мальчикам — эстроген. Чтобы их пол сменился на противоположный.

— У этого есть какое-то научное основание? Это, конечно, очевидные вопросы, но все боятся их задавать…

РАЙАН АНДЕРСОН: Да.

А это всегда означает, что творится неладное. Есть ли какие-то научные данные в пользу этого? Известны ли долгосрочные последствия? Работает ли это?

РАЙАН АНДЕРСОН: Никакой здоровой науки здесь нет. И даже никаких долгосрочных исследований. То есть они экспериментируют на детях. Мы не имеем ни малейшего представления о последствиях блокирования полового созревания ребёнка и введения половых гормонов противоположного пола — эстрогена мальчикам и тестостерона девочкам.

— Почему нам… Секундочку, мы очень трепетно относимся к своим детям, нельзя просто подмешать им в завтрак добавку в надежде на хороший результат. Почему же у нас так поступают с детьми, не зная ничего о долгосрочных последствиях?

РАЙАН АНДЕРСОН: Ну, эксперты думают, что могут правильно установить, какие дети на самом деле трансгендеры, и блокировать только их половое созревание.

— На основании какого-то анализа крови?

РАЙАН АНДЕРСОН: Нет. Критерий таков: настойчивость, последовательность и упорство ребёнка. И это касается не только подростков, но и маленьких детей. Пятилеток поощряют к социальной смене гендера: в начальной школе им дают новое имя, новый шкафчик в раздевалке, новое местоимение.

Что же происходит… Послушайте, может быть… Повторюсь, я не сужу предвзято, но я смотрю на это с подозрением, потому что стоит задать любой вопрос, как на вас начнут орать. В чём причина?

РАЙАН АНДЕРСОН: «К сожалению, левые не хотят диалога. Потому я и решил написать книгу, что люди должны знать научные данные по этому вопросу, медицинский и философский аспект.

По самым достоверным научным данным, от 80 до 95 процентов детей, имеющих проблемы с гендерной идентичностью, просто перерастут это. По самым достоверным научным данным, 41 процент людей, считающих себя трансгендерами, в какой-то момент попытаются покончить с собой. А у людей, перенёсших хирургическую операцию по смене пола, вероятность смерти в результате суицида выше в 19 раз.

Это печальная статистика. И нам следует нажать на паузу и более критично подумать о том, как помочь страждущим. Потому что очевидно же, если вас так угнетает ваше собственное тело, что вы подумываете о смене пола, это значит, что вы страдаете…»

— Совершенно согласен.

РАЙАН АНДЕРСОН: И наш подход к этим людям должен быть более сочувственным и более эффективным.

— И ещё нам нужно открытое обсуждение. Это всегда признак… Даже представить себе не могу, какие беды свалились на вас из-за этой книги, но…

РАЙАН АНДЕРСОН: Если хотите, можете посмотреть, что мне пишут в Twitter.

— Нет, я просто думаю, что все, кто пытается заглушить искренние вопросы, неправы. Поэтому я аплодирую вам за то, что вы задаёте эти вопросы. Спасибо!

РАЙАН АНДЕРСОН: Вам спасибо.