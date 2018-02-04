Ев­ро­пей­ский ин­сти­тут ста­ти­сти­ки обязал Фран­цию с мая 2018 года до­бав­лять в ВВП цифры, со­от­вет­ству­ю­щие неле­галь­но­му тра­фи­ку нар­ко­ти­ков. Осталь­ные ев­ро­пей­ские страны давно уже вклю­ча­ют про­сти­ту­цию и нар­ко­ти­ки в свой ВВП.

Все члены ЕС также учи­ты­ва­ют в ВВП сумму ущерба от пред­по­ла­га­е­мой неупла­ты на­ло­гов и неле­галь­но­го вывода денег за рубеж.

Каким же об­ра­зом будет счи­тать­ся сумма тра­фи­ка нар­ко­ти­ков ? Рас­чё­ты будут при­мер­ны­ми и будут опи­рать­ся на на­уч­ные изыс­ка­ния Ин­сти­ту­та по нар­ко­ти­кам и ток­си­ко­ма­нии . Речь идёт о кан­на­би­се, ге­ро­ине и ко­ка­ине.

В расчёт будут брать­ся данные изу­че­ний Ин­сти­ту­та по по­треб­ле­нию нар­ко­ти­ков фран­цуз­ски­ми се­мья­ми, ко­ли­че­ству вво­зи­мых в страну из-за гра­ни­цы нар­ко­ти­ков , про­из­во­ди­мо­го во Фран­ции кан­на­би­са и маржа про­дав­цов.

На на­сто­я­щий момент Фран­ция пока от­ка­зы­ва­ет­ся вклю­чать доходы от про­сти­ту­ции в ВВП.