Все члены ЕС также учитывают в ВВП сумму ущерба от предполагаемой неуплаты налогов и нелегального вывода денег за рубеж.
Каким же образом будет считаться сумма трафика наркотиков ? Расчёты будут примерными и будут опираться на научные изыскания Института по наркотикам и токсикомании . Речь идёт о каннабисе, героине и кокаине.
В расчёт будут браться данные изучений Института по потреблению наркотиков французскими семьями, количеству ввозимых в страну из-за границы наркотиков , производимого во Франции каннабиса и маржа продавцов.
На настоящий момент Франция пока отказывается включать доходы от проституции в ВВП.
Остальные европейские страны давно уже включают проституцию и наркотики в свой ВВП. Куда уж остальным лузерам до выдающихся успехов продвинутой дерьмократии ?« ответить
а что можно и эту хрень включать в статью доходов?----ну, тады латвия вообще всех уже давно обогнала----а можно ещё и в ВВП страны разворованные деньги из бюджета включать???« ответить
А вы думали, откуда взялась история успеха и стабильный рост ВВП?« ответить
А Ленинградская профессура по политэкономии нам об этом и не говорила.Во *ТУПЫЕ*.А Маркс и Энгельс наверное в гробу перевернулись.Вот где у местечковых экономистов большое поле деятельности. Дома стареют и скоро будут рушиться, но зато каждый год растет их кадастровая стоимость. *Антиквариат* всегда стоит дороже. Молодцы.« ответить