Францию обязали включать в ВВП нелегальный трафик наркотиков(4)

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Владимир Бучельников
18:41 03.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Ев­ро­пей­ский ин­сти­тут ста­ти­сти­ки обязал Фран­цию с мая 2018 года до­бав­лять в ВВП цифры, со­от­вет­ству­ю­щие неле­галь­но­му тра­фи­ку нар­ко­ти­ков. Осталь­ные ев­ро­пей­ские страны давно уже вклю­ча­ют про­сти­ту­цию и нар­ко­ти­ки в свой ВВП.

Все члены ЕС также  учи­ты­ва­ют  в ВВП сумму ущерба от пред­по­ла­га­е­мой неупла­ты на­ло­гов и неле­галь­но­го вывода денег за рубеж.

 

Каким же об­ра­зом будет счи­тать­ся сумма тра­фи­ка нар­ко­ти­ков ? Рас­чё­ты будут при­мер­ны­ми и будут  опи­рать­ся на на­уч­ные изыс­ка­ния Ин­сти­ту­та по нар­ко­ти­кам и ток­си­ко­ма­нии . Речь идёт о кан­на­би­се, ге­ро­ине и ко­ка­ине.

 

 В расчёт будут брать­ся данные изу­че­ний Ин­сти­ту­та  по по­треб­ле­нию нар­ко­ти­ков фран­цуз­ски­ми се­мья­ми, ко­ли­че­ству вво­зи­мых  в страну из-за гра­ни­цы нар­ко­ти­ков , про­из­во­ди­мо­го во Фран­ции кан­на­би­са и маржа про­дав­цов.

 

На на­сто­я­щий момент Фран­ция пока  от­ка­зы­ва­ет­ся вклю­чать доходы от про­сти­ту­ции в ВВП.

aftershock.su / Фото
Комментарии (4)
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виртуальное ВВПжо 19:45 03:02:2018

Осталь­ные ев­ро­пей­ские страны давно уже вклю­ча­ют про­сти­ту­цию и нар­ко­ти­ки в свой ВВП. Куда уж остальным лузерам до выдающихся успехов продвинутой дерьмократии ?

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10 дюймов 20:45 03:02:2018

а что можно и эту хрень включать в статью доходов?----ну, тады латвия вообще всех уже давно обогнала----а можно ещё и в ВВП страны разворованные деньги из бюджета включать???

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123 20:53 03:02:2018

А вы думали, откуда взялась история успеха и стабильный рост ВВП?

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пробелы в нашем образовании 21:31 03:02:2018

А Ленинградская профессура по политэкономии нам об этом и не говорила.Во *ТУПЫЕ*.А Маркс и Энгельс наверное в гробу перевернулись.Вот где у местечковых экономистов большое поле деятельности. Дома стареют и скоро будут рушиться, но зато каждый год растет их кадастровая стоимость. *Антиквариат* всегда стоит дороже. Молодцы.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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