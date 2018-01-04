Французов отдадут под суд курдам(1)

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Анатолий Тарасов
13:58 04.01.2018
В мире / Политика

Французская республика не возражает, если ее подозреваемых в терроризме гражданок будет судить суд сирийских курдов. Об этом представитель правительства Бенжамен Гриво заявил в эфире BFMTV.

«Если у курдов в Сирии есть судебные институты, способные обеспечить справедливый процесс и гарантировать права обвиняемых на защиту, их будут судить прямо там», — рассказал он.

 

3 января газета Ouest France сообщила, что на севере Сирии поймали 33-летнюю француженку Эмили Кёниг, которая взяла себе псевдоним Умму Тавваб и призывала жителей Пятой республики ехать на джихад в Сирию. ООН и США включили женщину в список самых разыскиваемых террористов. Курды поместили женщину и нескольких ее сообщниц в лагерь для беженцев.

 

Ее мать ранее заявляла, что Кёниг пытают в курдском лагере, и попросила у властей Франции вернуть ее дочь домой, потому что та просит прощения у семьи, у друзей и у страны. Вербовщице удалось переманить в ряды «Исламского государства» около 200 французов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Ты суслика видишь? 14:58 04:01:2018

В ЕС смертная казнь запрещена, тогда зачем французам этот геморрой с джихадисткой?!

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Мнение
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