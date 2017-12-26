Французские власти намерены через суд добиваться закрытия представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказал РИА Новости его глава Юбер Файяр.

Он напомнил, что киевское руководство давило на Париж с момента открытия представительства.

«Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию», — заявил Файяр корреспонденту агентства.

Отвечая на вопрос о том, почему от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях, глава представительства отметил, что «это политический вопрос».

«Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Для примера — наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми с Донбасса. Это ведь не террористическая акция, не так ли?» — добавил Файяр.

Сейчас ассоциация ищет адвоката, который помог бы отстоять ее существование.

«Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно», — заверил глава представительства.

Файяр подчеркнул, что продолжит представлять республику во Франции.

«Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у нее есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, все проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас такого вопроса не стоит», — добавил он.

Представительство ДНР торжественно открылось в Марселе 25 сентября. Французский МИД заявлял, что оно зарегистрировано как ассоциация, поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.