Он напомнил, что киевское руководство давило на Париж с момента открытия представительства.
«Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию», — заявил Файяр корреспонденту агентства.
Отвечая на вопрос о том, почему от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях, глава представительства отметил, что «это политический вопрос».
«Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Для примера — наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми с Донбасса. Это ведь не террористическая акция, не так ли?» — добавил Файяр.
Сейчас ассоциация ищет адвоката, который помог бы отстоять ее существование.
«Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно», — заверил глава представительства.
Файяр подчеркнул, что продолжит представлять республику во Франции.
«Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у нее есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, все проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас такого вопроса не стоит», — добавил он.
Представительство ДНР торжественно открылось в Марселе 25 сентября. Французский МИД заявлял, что оно зарегистрировано как ассоциация, поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.
мрази даунбасские уже и до франции добрались« ответить
Если это представительство не закрыть, тогда для полной справедливости ещё нужно открыть представительства ХАМАС, Хезбалла, Талибан и ИГИЛ тоже.« ответить
Ты, дегенерат, приравнял ДНР к Игилу?! Лечись, дебил!« ответить
Гражданину. Ты ещё и Хезбаллу приравнял к ИГИЛу. А ты не в курсе , что Хезбалла оказала большую помощь России в уничтожении ИГИЛа , воюя на юге Сирии у границы с Ливаном? Если не в курсе , то лучше помолчи.« ответить
Frančiem taisnība, ar tiesas palīdzību nelikumīga pārstāvniecība jāslēdz. Nav ko izpatikt seperātistiem.« ответить
Ты забыл как таои предки занимались незаконным сепаратизмом в 1918 году?« ответить
Печерский суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать факт государственной измены, якобы совершенной Петром Порошенко. Такое решение суд принял через полгода после обращения к нему бывшего генпрокурора Украины Рената Кузьмина. По его мнению, Порошенко с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию.« ответить