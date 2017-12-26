Французские власти хотят закрыть представительство ДНР(7)

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Герман Бергер
22:50 25.12.2017
В мире / Евросоюз

Французские власти намерены через суд добиваться закрытия представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказал РИА Новости его глава Юбер Файяр.

Он напомнил, что киевское руководство давило на Париж с момента открытия представительства.

«Я получил повестку на 11 января в трибунал Экс-ан-Прованса. Прокурор просит суд закрыть нашу ассоциацию. По его мнению, мы не соблюдаем Венскую конвенцию», — заявил Файяр корреспонденту агентства.

 

Отвечая на вопрос о том, почему от ассоциации требуют соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях, глава представительства отметил, что «это политический вопрос».

 

«Наша ассоциация не угрожает никому, мы не террористическая организация. И мы были очень удивлены этой инициативой. Для примера — наша последняя акция заключалась в обмене открытками между детьми из Франции и детьми с Донбасса. Это ведь не террористическая акция, не так ли?» — добавил Файяр.

 

Сейчас ассоциация ищет адвоката, который помог бы отстоять ее существование.

«Эта ситуация не помешает нашим делам. Что бы ни случилось, мы продолжим работу в той или иной форме… Я приду в суд, объяснюсь, посмотрим, что будет дальше. Пока еще ничего не проиграно», — заверил глава представительства.

 

Файяр подчеркнул, что продолжит представлять республику во Франции.

 

«Вы видите, Каталония вообще не суверенное государство, но у нее есть представительства даже в Париже. Меня удивляет МИД Франции, который по одному поводу инициирует суд, а по другому, по Каталонии, все проходит без проблем. При этом автономия претендует и на французскую территорию, тогда как у нас такого вопроса не стоит», — добавил он.

 

Представительство ДНР торжественно открылось в Марселе 25 сентября. Французский МИД заявлял, что оно зарегистрировано как ассоциация, поэтому не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.

РИА Новости / Фото
Комментарии (7)
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aga 23:52 25:12:2017

мрази даунбасские уже и до франции добрались

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Гражданин LV 00:12 26:12:2017

Если это представительство не закрыть, тогда для полной справедливости ещё нужно открыть представительства ХАМАС, Хезбалла, Талибан и ИГИЛ тоже.

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Бля 06:17 26:12:2017

Ты, дегенерат, приравнял ДНР к Игилу?! Лечись, дебил!

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Карина(I.D.) 06:40 26:12:2017

Гражданину. Ты ещё и Хезбаллу приравнял к ИГИЛу. А ты не в курсе , что Хезбалла оказала большую помощь России в уничтожении ИГИЛа , воюя на юге Сирии у границы с Ливаном? Если не в курсе , то лучше помолчи.

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Latviešu patriots 01:44 26:12:2017

Frančiem taisnība, ar tiesas palīdzību nelikumīga pārstāvniecība jāslēdz. Nav ko izpatikt seperātistiem.

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МикроцефалДомбрава 10:04 26:12:2017

Ты забыл как таои предки занимались незаконным сепаратизмом в 1918 году?

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lisij 04:53 26:12:2017

Печерский суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать факт государственной измены, якобы совершенной Петром Порошенко. Такое решение суд принял через полгода после обращения к нему бывшего генпрокурора Украины Рената Кузьмина. По его мнению, Порошенко с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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