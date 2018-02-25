Французский биатлонист вступился за атлетов России(6)

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Анатолий Тарасов
20:45 24.02.2018
Спорт / Олимпиада

Французский биатлонист Мартен Фуркад считает необходимым позволить российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, сообщает le Monde. По мнению олимпийского чемпиона, российские участники соревнований в Пхёнчхане не имеют отношения к организованной системе допинга.

У Мартена Фуркада нет сомнений в том, что российской сборной должно быть позволено пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады, сообщает Le Monde.

 

«Российские болельщики, любители российского спорта, российские спортсмены, находящиеся в Пхёнчхане, не имеют отношения к организованной системе допинга. Поэтому я выступаю за то, чтобы им разрешили пройти под своим флагом», — заявил пятикратный олимпийский чемпион по биатлону в беседе с Le Monde.

 

Как отмечает издание, вопрос об отстранении России, отмена которого может произойти в воскресенье, «отравляет последний уикенд Олимпийских игр». Как утверждается в статье, МОК, «похоже, склонялся к восстановлению в правах российского комитета» вплоть до 23 февраля, когда поступили сообщения о втором случае положительной пробы на допинг у российского спортсмена.

 

По мнению Фуркада, этот случай не должен помешать возвращению российской команды в ряды национальных сборных.

 

«Люди, в отношении которых было введено это символическое наказание, не те, кто устанавливал эту систему. Это тяжёлое испытание для них. Если они здесь, значит, они доказали, что не имеют ничего общего с системой допинга, организованной в Сочи. В то же время я считаю, что тех, кто организовывал допинг в Сочи, наказали недостаточно», — признался спортсмен.

 

Санкции в отношении России должны были показать пример другим странам, этим объясняется их «суровость», считает Фуркад. «Но Россия не монополист в плане допинга и не должна быть козлом отпущения в антидопинговой борьбе», — уверен биатлонист.

 

Как отмечает издание, несмотря на санкции в отношении российского спорта и рекомендации WADA не проводить международных соревнований в России, Международный союз биатлонистов (IBU) не отказался от проведения одного из этапов предстоящего Кубка мира по биатлону в Тюмени. По словам издания, Россия обладает в IBU серьёзным влиянием, поскольку первым вице-президентом союза является бывший российский биатлонист Виктор Майгуров.

 

Канада, Чехия и США уже выразили готовность бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, однако Фуркад не намерен следовать их примеру, передаёт Le Monde.

 

«Я обожаю эту страну, у меня великолепные воспоминания о ней, и я хотел бы там подтвердить своё звание на Кубке мира. Поэтому я поеду», — заявил спортсмен, отметив при этом, что решение будет принимать не он. 

RT / Фото
Комментарии (6)
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Ваня 20:52 24:02:2018

Интересно сколько нелюди России заплатили Фуркаду?? А может просто придумали такую фейковую новость.. В Тюмень в нелюдям даже на этап кубка мира никто не приедет..

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Саня 21:01 24:02:2018

Пусть идут под украинским флагом и целуют его каждый шаг.

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Два дебила, это сила 21:08 24:02:2018

Саня&ваня , жги еще!

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Саня 21:05 24:02:2018

Неужели Фуркаду было обещано российское гражданство и комната в Саранске?

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Так 21:35 24:02:2018

Просто попросили, скажи мол Фуркад, мы ж с тобой столько лет.., сделай одолжение.

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Ваня 22:13 24:02:2018

Обойдутся животные без своей тряпкой

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Мнение
1-shvedov-col15
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