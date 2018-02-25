Французский биатлонист Мартен Фуркад считает необходимым позволить российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, сообщает le Monde. По мнению олимпийского чемпиона, российские участники соревнований в Пхёнчхане не имеют отношения к организованной системе допинга.

У Мартена Фуркада нет сомнений в том, что российской сборной должно быть позволено пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады, сообщает Le Monde.

«Российские болельщики, любители российского спорта, российские спортсмены, находящиеся в Пхёнчхане, не имеют отношения к организованной системе допинга. Поэтому я выступаю за то, чтобы им разрешили пройти под своим флагом», — заявил пятикратный олимпийский чемпион по биатлону в беседе с Le Monde.

Как отмечает издание, вопрос об отстранении России, отмена которого может произойти в воскресенье, «отравляет последний уикенд Олимпийских игр». Как утверждается в статье, МОК, «похоже, склонялся к восстановлению в правах российского комитета» вплоть до 23 февраля, когда поступили сообщения о втором случае положительной пробы на допинг у российского спортсмена.

По мнению Фуркада, этот случай не должен помешать возвращению российской команды в ряды национальных сборных.

«Люди, в отношении которых было введено это символическое наказание, не те, кто устанавливал эту систему. Это тяжёлое испытание для них. Если они здесь, значит, они доказали, что не имеют ничего общего с системой допинга, организованной в Сочи. В то же время я считаю, что тех, кто организовывал допинг в Сочи, наказали недостаточно», — признался спортсмен.

Санкции в отношении России должны были показать пример другим странам, этим объясняется их «суровость», считает Фуркад. «Но Россия не монополист в плане допинга и не должна быть козлом отпущения в антидопинговой борьбе», — уверен биатлонист.

Как отмечает издание, несмотря на санкции в отношении российского спорта и рекомендации WADA не проводить международных соревнований в России, Международный союз биатлонистов (IBU) не отказался от проведения одного из этапов предстоящего Кубка мира по биатлону в Тюмени. По словам издания, Россия обладает в IBU серьёзным влиянием, поскольку первым вице-президентом союза является бывший российский биатлонист Виктор Майгуров.

Канада, Чехия и США уже выразили готовность бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, однако Фуркад не намерен следовать их примеру, передаёт Le Monde.

«Я обожаю эту страну, у меня великолепные воспоминания о ней, и я хотел бы там подтвердить своё звание на Кубке мира. Поэтому я поеду», — заявил спортсмен, отметив при этом, что решение будет принимать не он.