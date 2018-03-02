Французский дизайнер создает самые необычные платья

Лента новостей
Сотрудники ABLV приглашают всех для последней фотографии Fox: Школьники США смогут менять пол и расу втайне от родителей Чем опасен лишний вес 10 правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушить Военный психоз в России. Как послание Путина обсуждали на телевидении Дети послевоенной Риги 7 самых ужасных вещей, которые ты можешь сделать со своими волосами Почему Римшевич не может остаться главой Банка Латвии Иран «долбанул» по доллару США
Eще в разделе
10 правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушить 7 самых ужасных вещей, которые ты можешь сделать со своими волосами Игры для развития речи ребенка Как повлиять на судьбу в ближайшие 2 недели? Голубоглазая кошка «с двумя мордами» стала звездой Интернета
Люблю!
16:40 02.03.2018
Люблю! / Отдых

Дизайнер Сильви Факон создает платья, которым позавидовала бы любая сказочная принцесса. Сильви Факон обладает редким талантом. Ее творения, женственные и изысканные, продуманы до мельчайших деталей. Техника и мастерство восхищают, а необычный выбор материалов поражает воображение.

Платье из корешков книг

 

 

Кружевное платье с изображением старого города

 

 

Платье-скрипка

 

 

 

Платье – цветущий сад

 

 

Рыцарское платье, интерпретация иллюстрации Дидье Граффе

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Inna-media_thumb
Люблю!
28.02.2018

Дорогие вы наши... (2)