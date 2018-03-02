Французский дизайнер создает самые необычные платья

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Дизайнер Сильви Факон создает платья, которым позавидовала бы любая сказочная принцесса. Сильви Факон обладает редким талантом. Ее творения, женственные и изысканные, продуманы до мельчайших деталей. Техника и мастерство восхищают, а необычный выбор материалов поражает воображение.