Французский дизайнер создает самые необычные платья

Платье из корешков книг
Кружевное платье с изображением старого города
Платье-скрипка
Платье – цветущий сад
Рыцарское платье, интерпретация иллюстрации Дидье Граффе
Дизайнер Сильви Факон создает платья, которым позавидовала бы любая сказочная принцесса. Сильви Факон обладает редким талантом. Ее творения, женственные и изысканные, продуманы до мельчайших деталей. Техника и мастерство восхищают, а необычный выбор материалов поражает воображение.
Платье из корешков книг
Кружевное платье с изображением старого города
Платье-скрипка
Платье – цветущий сад
Рыцарское платье, интерпретация иллюстрации Дидье Граффе
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