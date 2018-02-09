Французы отпустили Керимова в Россию(2)

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Владимир Бучельников
20:44 08.02.2018
Экономика / Финансы

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов вновь прилетел в Москву из Франции, где его подозревают в отмывании денег и уходе от уплаты налогов.

По словам источника РБК, близкого к сенатору, а также источника в Совете Федерации, в столицу Керимов приехал по делам, касающимся обвинений во Франции.

 

В России он может встретиться с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщил один из собеседников.

 

Во Франции Керимов был арестован, а затем отпущен из-под ареста под залог в 40 млн евро. Для выезда за пределы Франции ему нужно получать разрешение у местных правоохранительных органов. Это уже вторая поездка сенатора в Москву после ареста.

 

До этого он посещал Россию в январе, тогда тоже встречался с Матвиенко.

 

Французские власти обвиняют Керимова в покупке вилл на Лазурном Берегу по заниженным ценам на подставные лица.

РБК / Фото
Комментарии (2)
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П у т и н 20:55 08:02:2018

Думаю, голодные ватники сочувствуют сенатору-миллиардеру, который возит бабло кубометрами

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ха-ха 20:55 08:02:2018

Это только в Латвии такие схемы прокатывают. А Франция это Старый Свет, там воров и казнокрадов не пускают в политику «крышевать» олигархию. Там даже президента и премьера можно снять волей народа. Кстати, национальный праздник французов это день, когда королю отрубили голову :-) Как у нас Годманис вон украл вась пенсионный фонд страны перед кризисом и бегством правительства! И на слоне уехал в неизвестном направлении. Как украсть почти 2 миллиарда € накопленых в пенсионном фонде целой европейской страны за 18 лет независимости! Об этом книги напишут. А во Франции все участники этой афёры висели бы на реях как пираты...

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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