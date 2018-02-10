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Соединенные Штаты хотели бы «заново отстроить» отношения с Россией, учитывая, что у двух государств есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

«Это очень сложные многокомпонентные и сложные отношения. Госсекретарь [США Рекс Тиллерсон] четко обозначил то, на каком уровне находятся сейчас наши отношения. Возможно, вы помните прошлый год, когда он сказал, что отношения находятся на низком уровне», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность. Одна из них — КНДР: они [Россия] подписалась под четырьмя успешными резолюциями СБ ООН [подразумевающих оказание давления на Пхеньян]», — сказала она. «Нам нужно от России больше помощи по Северной Корее в вопросе денуклеаризации», — добавила Науэрт.

По ее словам, Москве и Вашингтону удалось добиться успеха в «создании зоны безопасности на юго-западе Сирии, где режим прекращения огня сохраняется с июля прошлого года».

При этом, добавила Науэрт, США будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ситуацией в Сирии. «Мы там (в Сирии), чтобы помочь людям. Мы продолжим оказывать давление на российское правительство, чтобы оно поступало правильно», — сказала она.

Науэрт вновь обвинила сирийское правительство в применении химического оружия. По ее словам, это происходит «с дозволения России». «Позвольте мне напомнить, что шесть раз за последние 30 дней химическое оружие в той или иной форме применялось против сирийского народа», — указала представитель ведомства.

В связи с этим США призывают Россию поддержать продление мандата нового механизма по расследованию химатак в Сирии.