Фрейденфелдс: за что мы платим налоги, как можно быть патриотом этой страны?!(7)

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LETA
Виталий Вавилкин
20:15 29.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Руководитель отдела коммуникаций министерства Сообщений, бывший глава пресс-центра Кабинета министров Айвис Фрейденфелдс борется с раком, возмущаясь методами, которыми столь тяжелые заболевания лечатся в Латвии.

На своей Фейсбук странице Фрейденфелдс прокомментировал историю о некоей женщине, которая ищет помощи, чтобы собрать 7000 евро на лекарство Авастин.

 

“Мне тоже нужен этот препарат, только не в таком большом количестве.

 

Но при этом сами медики мне сказали, что выписывать его бессмысленно, потому что денег на Авастин никто не выделит. За что мы в этой стране платим налоги, если химиотерапия делается препаратами 20-летней давности первого поколения? Это ухудшает иммунитет и общее состояние здоровья.

 

Ну как можно быть патриотом этой страны в ее столетие?”, — написал он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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За что мы в этой стране платим налоги, 17:24 29:01:2018

Конечно же за безопасность ( хотя, кто нам угрожает?) и за свободу и независимость, которая выражается в полученной латышами возможности лаять в сторону России.

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воры в законе 18:10 29:01:2018

Фрейденфелдс прав. Он сам на собственной беде-болезни убедился, что сегодня налоги платить нет смысла, т.к. деньги не доходят до больных,и пенсионеры нищие, детские пособия просто смешны. За что платить налоги? Чтоб кормить этих дармоедов, морды которых в монитор не помещаются. Гляньте на них: все сытые морды от жира лоснятся.
Вот кому уходят налоги.

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Janka 19:09 29:01:2018

a mozet te s pravitelstva, kto vigljadit zhirnim v monitore, prosto s golodu puhnet?
))

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Да ладно ... 17:50 29:01:2018

А нахрена в Латвии заботиться о здравоохранении?
Накупим танки, БМП, гаубицы, самолеты, все прошлого века, типа по дешевке полетим в космос, а народ от осознания этого начнет выздоравливать, понимая что на его лечения денег не будет.
Все для фронта, все для победы.

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eXe 18:59 29:01:2018

Не то, что можно платить налоги! Нужно!
Это как в анекдоте. Сынок маму спрашивает.
- Мама! Что такое ПАТРИОТИЗМ?
- Янчикс! Патриотизм - это, когда население страны платит налоги! А мы, сынок, на эти деньги можем поехать отдыхать на курорт. Наши друзья могут закончить строительство вилл в Испании, Англии, США и т.д. И их дети смогут учиться в Оксфорде, Кембридже...!
- Мама! Но неужели народ не будет недоволен и не будет возмущаться?
- Янчукс! Конечно будут и недовольны, и будут возмущаться! Но это уже называется ЭКСТРЕМИЗМ!

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шери 19:47 29:01:2018

Ну как можно быть патриотом этой страны в ее столетие=======Настоящий потриот должен платить налоги на вооружение. А а его проблемы о здоровье? Это лично его проблемы.....Так привыкли ,,пилить,, бюджет, что даже опилок не оставляют

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Проснулся 20:34 29:01:2018

Премии чиновникам дорого стоят, поэтому больным не хватает на лекарства, а пенсионерам на достойные пенсии.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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