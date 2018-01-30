LETA

Руководитель отдела коммуникаций министерства Сообщений, бывший глава пресс-центра Кабинета министров Айвис Фрейденфелдс борется с раком, возмущаясь методами, которыми столь тяжелые заболевания лечатся в Латвии.

На своей Фейсбук странице Фрейденфелдс прокомментировал историю о некоей женщине, которая ищет помощи, чтобы собрать 7000 евро на лекарство Авастин.

“Мне тоже нужен этот препарат, только не в таком большом количестве.

Но при этом сами медики мне сказали, что выписывать его бессмысленно, потому что денег на Авастин никто не выделит. За что мы в этой стране платим налоги, если химиотерапия делается препаратами 20-летней давности первого поколения? Это ухудшает иммунитет и общее состояние здоровья.

Ну как можно быть патриотом этой страны в ее столетие?”, — написал он.