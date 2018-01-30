На своей Фейсбук странице Фрейденфелдс прокомментировал историю о некоей женщине, которая ищет помощи, чтобы собрать 7000 евро на лекарство Авастин.
“Мне тоже нужен этот препарат, только не в таком большом количестве.
Но при этом сами медики мне сказали, что выписывать его бессмысленно, потому что денег на Авастин никто не выделит. За что мы в этой стране платим налоги, если химиотерапия делается препаратами 20-летней давности первого поколения? Это ухудшает иммунитет и общее состояние здоровья.
Ну как можно быть патриотом этой страны в ее столетие?”, — написал он.
Конечно же за безопасность ( хотя, кто нам угрожает?) и за свободу и независимость, которая выражается в полученной латышами возможности лаять в сторону России.« ответить
Фрейденфелдс прав. Он сам на собственной беде-болезни убедился, что сегодня налоги платить нет смысла, т.к. деньги не доходят до больных,и пенсионеры нищие, детские пособия просто смешны. За что платить налоги? Чтоб кормить этих дармоедов, морды которых в монитор не помещаются. Гляньте на них: все сытые морды от жира лоснятся.« ответить
Вот кому уходят налоги.
a mozet te s pravitelstva, kto vigljadit zhirnim v monitore, prosto s golodu puhnet?« ответить
))
А нахрена в Латвии заботиться о здравоохранении?« ответить
Накупим танки, БМП, гаубицы, самолеты, все прошлого века, типа по дешевке полетим в космос, а народ от осознания этого начнет выздоравливать, понимая что на его лечения денег не будет.
Все для фронта, все для победы.
Не то, что можно платить налоги! Нужно!« ответить
Это как в анекдоте. Сынок маму спрашивает.
- Мама! Что такое ПАТРИОТИЗМ?
- Янчикс! Патриотизм - это, когда население страны платит налоги! А мы, сынок, на эти деньги можем поехать отдыхать на курорт. Наши друзья могут закончить строительство вилл в Испании, Англии, США и т.д. И их дети смогут учиться в Оксфорде, Кембридже...!
- Мама! Но неужели народ не будет недоволен и не будет возмущаться?
- Янчукс! Конечно будут и недовольны, и будут возмущаться! Но это уже называется ЭКСТРЕМИЗМ!
Ну как можно быть патриотом этой страны в ее столетие=======Настоящий потриот должен платить налоги на вооружение. А а его проблемы о здоровье? Это лично его проблемы.....Так привыкли ,,пилить,, бюджет, что даже опилок не оставляют« ответить
Премии чиновникам дорого стоят, поэтому больным не хватает на лекарства, а пенсионерам на достойные пенсии.« ответить