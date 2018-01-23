«ОРИ при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», — говорится в проекте документа.
В ОРИ вносятся социальные сети и мессенджеры, которые, согласно «закону Яровой», должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, в том числе ФСБ, персональные данные пользователей. В частности, правоохранителям беспрепятственно должны раскрывать логин пользователя, его настоящие имя и фамилию, паспортные данные, адрес проживания, прописки, IP-адрес, данные о круге его общения, а также учетных записях на других платформах.
Кроме того, организаторов распространения информации обязали раскрывать переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные о платежах.
Telegram, отказавшийся предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, в октябре 2017 года был оштрафован на 800 тысяч рублей.
Тут тоже всем всё про всех известно. Главное лишнее внимание к себе не привлекать, благосостоянием не афишировать, по телефону стараться не говорить и не пользоваться социальными сетями для переписки. Сами местные бывшие чекисты меня учили, как коррупцию правильно насаждать. Как у нас госраспилы происходят. Встречаются дядьки в парной голые и обсуждают дела, делят деньги. И это задолго до объявления самого конкурса. А в России ФСБ не террористов ищет, а инакомыслящих отслеживает. Кстати, революционеры приравнены к терористам. Забавно? В той же Москве на центральных улицах стоят памятники терористам :-) А мумия главаря этих терористов выставлена напоказ на Красной Площади под вооружённой охраной. Вот вам и путинойды. Вован на Крещение в полынь ныряет и в окошко Кремля любуется на толпы идолопоклонников перед фасадом храма Василия Блаженного. Кстати, вход в этот храм платный! Вот вам и христианская страна. «По плодам судите их» сказано в Библии, если кто не читал. Иисус запрещал торговать в церквях и храмах. Зайдите в храм Христа Спасителя построенного на пожертвования народа, там просто большой базар на котором цены в разы выше цен в церковных лавках на той же Красной Площади. И нет туалета! Продавцы уверяют, что очень дорогая аренда торговых мест и вынуждены завышать цены, попы говорят что храм «коммерческий». Это я к тому, что не верьте пропаганьде преследующей свои цели, а думайте своей головой.« ответить