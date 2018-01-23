Участникам реестра организаторов распространителей информации (ОРИ) запретили раскрывать третьим лицам факты контактов с правоохранительными органами и содержание общения с ними. Такой пункт содержится в постановлении правительства, которое в понедельник, 22 января, было обнародовано на официальном портале раскрытия правовой информации РФ.

«ОРИ при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», — говорится в проекте документа.

В ОРИ вносятся социальные сети и мессенджеры, которые, согласно «закону Яровой», должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, в том числе ФСБ, персональные данные пользователей. В частности, правоохранителям беспрепятственно должны раскрывать логин пользователя, его настоящие имя и фамилию, паспортные данные, адрес проживания, прописки, IP-адрес, данные о круге его общения, а также учетных записях на других платформах.

Кроме того, организаторов распространения информации обязали раскрывать переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные о платежах.

Telegram, отказавшийся предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, в октябре 2017 года был оштрафован на 800 тысяч рублей.