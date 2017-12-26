Футболистом года в России стал голландец(2)

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Анатолий Тарасов
13:45 26.12.2017
Спорт / Футбол

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии по футболу Квинси Промес признан лучшим игроком 2017 года в России по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол». По итогам опроса Промес набрал 419 очков.

На втором месте разместился его партнер по «Спартаку» полузащитник Денис Глушаков (277), на третьем – нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов (254), ставший лауреатом в прошлом году.

 

В этом году вместе со «Спартаком» Промес и Глушаков стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Оба внесли значительный вклад в успех команды в нынешнем году.

 

В опросе-2017 приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Среди тех, кто оставил свои голоса, — пять представителей «Интерфакса».

 

Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год — россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах, но каждый из них должен был провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах). За первое место начисляется 3 очка, за второе – 2 очка, за третье – 1 очко.

 

Всего в опросе были упомянуты 42 футболиста. Из них по семь игроков московских «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», пять — петербургского «Зенита».

 

«Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия — отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!» — приводит слова Промеса «Футбол».

Интерфакс / Фото
Комментарии (2)
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ваня 13:58 26:12:2017

В ущербной соссии косолапые футболисты просто прикол..клоуны одним словом..

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Хм 19:51 26:12:2017

Ага, в Латвии и Хохляндии играют профессианалы!

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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