С английским футболистами проводят разъяснительные беседы, чтобы они были «ментально готовы к любым оскорблениям» во время ЧМ-2018, пишет The Daily Star. Футбольная ассоциация Англии причислила Россию и Сербию к странам, в которых якобы существует «серьёзная проблема с расизмом».

Игроки сборной Англии вынуждены пройти специальную подготовку, поскольку они могут столкнуться с расовыми оскорблениями на предстоящем чемпионате мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, сообщает The Daily Star.

«Целями» могут стать такие тёмнокожие футболисты английской команды, как Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Деле Алли и Дэнни Роуз, перечисляет британский таблоид.

Во время финальной стадии мирового первенства по футболу в России игроки сборной Англии могут услышать оскорбления не только от зрителей на трибунах, но и от оппонентов на поле, отмечает The Daily Star.

По этой причине главный тренер английской команды Гарет Саутгейт пригласил легенду «Ливерпуля» Джона Барнса, чтобы тот поделился опытом и провёл разъяснительную работу с молодыми игроками. Барнс известен тем, что, выступая за «Ливерпуль» и сборную Англии, он не раз сталкивался с расовыми оскорблениями, поясняет издание.

«Футбольная ассоциация Англии причислила хозяйку чемпионата мира Россию, а также Сербию к странам, в которых существует серьёзная проблема с расизмом», — напоминает The Daily Star.

С футболистами сборной Англии продолжат проводить разъяснительные беседы, чтобы они были «ментально готовы к любым оскорблениям» во время чемпионата мира по футболу в России, подчёркивает британский таблоид.