Футболистов Англии готовят к русскому расизму(4)

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Анатолий Тарасов
09:10 25.12.2017
Спорт / Футбол

С английским футболистами проводят разъяснительные беседы, чтобы они были «ментально готовы к любым оскорблениям» во время ЧМ-2018, пишет The Daily Star. Футбольная ассоциация Англии причислила Россию и Сербию к странам, в которых якобы существует «серьёзная проблема с расизмом».

Игроки сборной Англии вынуждены пройти специальную подготовку, поскольку они могут столкнуться с расовыми оскорблениями на предстоящем чемпионате мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, сообщает The Daily Star.

 

«Целями» могут стать такие тёмнокожие футболисты английской команды, как Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Деле Алли и Дэнни Роуз, перечисляет британский таблоид.

 

Во время финальной стадии мирового первенства по футболу в России игроки сборной Англии могут услышать оскорбления не только от зрителей на трибунах, но и от оппонентов на поле, отмечает The Daily Star.

 

По этой причине главный тренер английской команды Гарет Саутгейт пригласил  легенду «Ливерпуля» Джона Барнса, чтобы тот поделился опытом и провёл разъяснительную работу с молодыми игроками. Барнс известен тем, что, выступая за «Ливерпуль» и сборную Англии, он не раз сталкивался с расовыми оскорблениями, поясняет издание.

 

«Футбольная ассоциация Англии причислила хозяйку чемпионата мира Россию, а также Сербию к странам, в которых существует серьёзная проблема с расизмом», — напоминает The Daily Star.

 

С футболистами сборной Англии продолжат проводить разъяснительные беседы, чтобы они были «ментально готовы к любым оскорблениям» во время чемпионата мира по футболу в России, подчёркивает британский таблоид.

RT / Фото
Комментарии (4)
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ваня 09:15 25:12:2017

Лучше в скоторусь не ехать..

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в Плявниеках бродит по помойкам старый негр 09:22 25:12:2017

Так забавно видеть на помойке в столице Латвии старого грязного негра.

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Latviešu patriots 09:26 25:12:2017

Krievija rasisma perēklis.

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ваня 09:33 25:12:2017

Россия страна животных

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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