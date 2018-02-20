Футболисту Агуэро грозит дисквалификация за удар фаната

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Анатолий Тарасов
11:39 20.02.2018
Спорт / Футбол

Нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро грозит дисквалификация за удар болельщика «Уигана» после матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу, сообщает The Sun.

«Горожане» в понедельник на выезде уступили «Уигану» (0:1) и вылетели из Кубка Англии. После игры на поле домашнего стадиона «Уигана» выбежали радостные болельщики хозяев, один из которых вступил в перепалку с Агуэро. В результате аргентинский футболист нанес болельщику удар рукой, а данный эпизод попал в объективы телекамер.

 

Сообщается, что инцидент будет рассмотрен Футбольной ассоциацией Англии (FA) и в случае доказательства вины Агуэро, ему может грозить серьезная дисквалификация.

 

Кроме того, в подтрибунном помещении возникла словесная перепалка между главными тренерами команд — Полом Куком и Хосепом Гвардиолой.

 

Официальных заявлений от FA на данный момент нет.

РИА Новости / Фото
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