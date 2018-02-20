Футболисту Агуэро грозит дисквалификация за удар фаната

«Горожане» в понедельник на выезде уступили «Уигану» (0:1) и вылетели из Кубка Англии. После игры на поле домашнего стадиона «Уигана» выбежали радостные болельщики хозяев, один из которых вступил в перепалку с Агуэро. В результате аргентинский футболист нанес болельщику удар рукой, а данный эпизод попал в объективы телекамер.
Сообщается, что инцидент будет рассмотрен Футбольной ассоциацией Англии (FA) и в случае доказательства вины Агуэро, ему может грозить серьезная дисквалификация.
Кроме того, в подтрибунном помещении возникла словесная перепалка между главными тренерами команд — Полом Куком и Хосепом Гвардиолой.
Официальных заявлений от FA на данный момент нет.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.