Футболисту Агуэро грозит дисквалификация за удар фаната

Нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро грозит дисквалификация за удар болельщика «Уигана» после матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу, сообщает The Sun.

«Горожане» в понедельник на выезде уступили «Уигану» (0:1) и вылетели из Кубка Англии. После игры на поле домашнего стадиона «Уигана» выбежали радостные болельщики хозяев, один из которых вступил в перепалку с Агуэро. В результате аргентинский футболист нанес болельщику удар рукой, а данный эпизод попал в объективы телекамер.

Сообщается, что инцидент будет рассмотрен Футбольной ассоциацией Англии (FA) и в случае доказательства вины Агуэро, ему может грозить серьезная дисквалификация.

Кроме того, в подтрибунном помещении возникла словесная перепалка между главными тренерами команд — Полом Куком и Хосепом Гвардиолой.

Официальных заявлений от FA на данный момент нет.