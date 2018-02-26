Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Марсель»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Марселем» и продлили победную серию в чемпионате Франции до пяти матчей.

Встреча 27-го тура, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. Голы забили Килиан Мбаппе (10-я минута) и Эдинсон Кавани (55-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Марселя» Роналду (27-я).

«ПСЖ» с 71 очком лидирует в турнирной таблице, обгоняя ближайших преследователей из «Монако» на 14 баллов. «Марсель», потерпевший первое поражение в чемпионате с 17 декабря, с 55 очками занимает третью строчку.