Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Марсель»

Лента новостей
Экс-генсек НАТО Расмуссен: мы с Гусельниковым — единомышленники За такую Латвию мы боролись?! Это многое объясняет... О вкладчиках и клерках замолвим слово… Казиник: Латвии повезло быть двуязычной страной Открыты для соотечественников Лембергс: Латвии надо вручить США ноту протеста! Операция «Ликвидация» «США досадно, что победила Россия!» У Римшевичса обокрали дом
Eще в разделе
«США досадно, что победила Россия!» Американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой ЧМ по футболу — вопрос престижа России Олимпийцам России удалось уйти от позора Немецкий хоккеист объяснил проигрыш России
Анатолий Тарасов
10:57 26.02.2018
Спорт / Футбол

Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Марселем» и продлили победную серию в чемпионате Франции до пяти матчей.

Встреча 27-го тура, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. Голы забили Килиан Мбаппе (10-я минута) и Эдинсон Кавани (55-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Марселя» Роналду (27-я).

 

«ПСЖ» с 71 очком лидирует в турнирной таблице, обгоняя ближайших преследователей из «Монако» на 14 баллов. «Марсель», потерпевший первое поражение в чемпионате с 17 декабря, с 55 очками занимает третью строчку.

РИА Новости / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)