Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Марсель»

Встреча 27-го тура, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. Голы забили Килиан Мбаппе (10-я минута) и Эдинсон Кавани (55-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Марселя» Роналду (27-я).
«ПСЖ» с 71 очком лидирует в турнирной таблице, обгоняя ближайших преследователей из «Монако» на 14 баллов. «Марсель», потерпевший первое поражение в чемпионате с 17 декабря, с 55 очками занимает третью строчку.
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