Футбольная драма с Козловским — «Тренер». Вышел первый трейлер

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Владимир Иванов
20:15 04.01.2018
Спорт / Футбол

В России сняли еще один художественный фильм по спортивной тематике. На этой неделе в сети появился первый официальный трейлер фильма «Тренер». В главной роли – Данила Козловский, для него это первая режиссерская работа.

sports.ru / Фото
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