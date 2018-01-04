Футбольная драма с Козловским — «Тренер». Вышел первый трейлер
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В России сняли еще один художественный фильм по спортивной тематике. На этой неделе в сети появился первый официальный трейлер фильма «Тренер». В главной роли – Данила Козловский, для него это первая режиссерская работа.
sports.ru / Фото
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