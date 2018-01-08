Гадаем на апельсине: простой способ узнать будущее(1)

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Люблю!
12:40 08.01.2018
Люблю! / Мистика

Хочется небанальным образом узнать, что ждет в наступившем году? Гадаем с помощью сочного фрукта.

В новолуние возьми зрелый апельсин, желательного сорта, который содержит много косточек. Положи его на блюдо и разрежь на четыре части — по вертикали. Дальняя левая долька расскажет о том, что ждет тебя в личных делах. Дальняя правая — в работе. Ближняя к тебе левая долька поведает о делах семейных, ближняя правая — о финансах. Прежде всего посмотри, какая долька оказалась самой большой. Таким образом вы выясните, какая сфера жизни будет для вас в ближайшее время наиболее важной.

 

Теперь переходите к основной части гадания. Для этого нужно сосчитать косточки в каждой доле, в том числе и разрезанные. Если в какой-то доле вообще не оказалось косточек, это говорит о том, что в соответствующей сфере жизни все будет стабильно, то есть без перемен и сюрпризов.

 

Прибыль или расходы

Четное число косточек означает позитивные перспективы, нечетное — негативные. Так, чет в «любовной» доле предвещает романтические удовольствия, приятные свидания, нечет — пустые знакомства, выяснение отношений! Четное число в доле «рабочей» — успех, карьерный рост, нечетное — сорванные договоренности, невыполнение планов. Четное количество косточек в «семейной» доле — успехи детей, любовь и взаимопонимание, нечетное — ссоры, беспокойство, вынужденный ремонт. В финансовых делах чет означает прибыль, нечет — непредвиденные расходы.

 

Счастливое число

Одно из главных условий этого сочного гадания — в конце апельсин нужно обязательно съесть. А затем посчитать общее количество косточек. Это позволит погадать еще раз — теперь ты сможешь узнать о том, как будешь себя чувствовать в ближайший месяц.

 

Четное число косточек предвещает прекрасный период — отличное самочувствие, хороший тонус, можно планировать важные дела.

 

Нечетное предупреждает: энергии будет мало, иммунитет ослаблен, нужно поберечься.

 

Есть в этом гадании и счастливое число. Если косточек оказалось восемь, тебя можно поздравить: впереди — один из лучших периодов в жизни. Море любви, нежности, романтических приключений, повышение по службе, выигрыш в лотерею, удовольствие от работы, поездки. Наслаждайся!

 

Детали

А теперь посчитай, сколько конкретно косточек оказалось в каждой доле. Цифры расскажут о деталях.

 

Одна косточка: в любовных делах — подозрения, ревность, в работе — конфликт с начальством, в семье — обиды, в финансах — пустые траты.

 

Две косточки: в любви — примирение, в работе — поощрение, награда, в семье — взаимовыручка, в финансах — отдых от дел.

 

Три косточки: в любви — ссора, в работе — интриги, в семье — беспокойство за детей, в финансах — невыгодная сделка.

 

Четыре косточки: в любви — второй медовый месяц, в работе — перспективное предложение, в семье — гордость за супруга или детей, в финансах — выгодная сделка.

 

 

 

Lisa.ru / Фото
Комментарии (1)
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Док 13:11 08:01:2018

А есть что ещё глупее или это предел?

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Инна Авина
03.01.2018

С Новым годом! (4)

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