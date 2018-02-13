Galerija Centrs и автовокзал в Риге снова были эвакуированы. Учения?(2)

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Герман Бергер
18:40 12.02.2018
Наша Латвия / Социум

Рижский универмаг Galerija Centrs и автовокзал снова эвакуированы — в последний раз эвакуация обоих зданий была всего несколько дней назад. Территория торгового центра и автовокзала оцеплены, на место прибыли автомобили Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и «скорой помощи».

Как стало известно, Galerija Centrs закрыт по техническим причинам. Более подробная информация пока не предоставляется.

 

По неназванным причинам также снова был закрыт Рижский международный автовокзал, а все его посетители эвакуированы. Те пассажиры, которые в ходе эвакуации автовокзала опоздали на свой рейс, получат возможность возврата денег за купленные в кассах билеты. Работа автовокзала сейчас восстановлена.

 

В последний раз Galerija Centrs эвакуировали несколько дней назад — 8 февраля, когда универмаг был закрыт на 5-6 часов. Причины также не назывались.

 

Возможно, в Латвии идут активные учения по эвакуации общественных мест в большим потоком людей.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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Петя 19:39 12:02:2018

Делать нечего клоунам.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 19:53 12:02:2018

ЭТО ЛАТЫШСКИЙ ДЕПУТАТ АБУ МЭРИ(ДЕД ХАСАН) ТРЕНИРУЕТСЯ...СКОРО
В
ЛАТВИЮ АРАБСКИЙ ДАИШ(запрещённая в РФ группировка) ПОДТЯНЕТСЯ...
МЕЧЕТЬ СТРОИТЬ на ФАРСИ ГОВОРИТЬ...
ЛАТЫШИ ДОВЫЁ....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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