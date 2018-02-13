Рижский универмаг Galerija Centrs и автовокзал снова эвакуированы — в последний раз эвакуация обоих зданий была всего несколько дней назад. Территория торгового центра и автовокзала оцеплены, на место прибыли автомобили Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и «скорой помощи».

Как стало известно, Galerija Centrs закрыт по техническим причинам. Более подробная информация пока не предоставляется.

По неназванным причинам также снова был закрыт Рижский международный автовокзал, а все его посетители эвакуированы. Те пассажиры, которые в ходе эвакуации автовокзала опоздали на свой рейс, получат возможность возврата денег за купленные в кассах билеты. Работа автовокзала сейчас восстановлена.

В последний раз Galerija Centrs эвакуировали несколько дней назад — 8 февраля, когда универмаг был закрыт на 5-6 часов. Причины также не назывались.

Возможно, в Латвии идут активные учения по эвакуации общественных мест в большим потоком людей.