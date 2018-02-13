Как стало известно, Galerija Centrs закрыт по техническим причинам. Более подробная информация пока не предоставляется.
По неназванным причинам также снова был закрыт Рижский международный автовокзал, а все его посетители эвакуированы. Те пассажиры, которые в ходе эвакуации автовокзала опоздали на свой рейс, получат возможность возврата денег за купленные в кассах билеты. Работа автовокзала сейчас восстановлена.
В последний раз Galerija Centrs эвакуировали несколько дней назад — 8 февраля, когда универмаг был закрыт на 5-6 часов. Причины также не назывались.
Возможно, в Латвии идут активные учения по эвакуации общественных мест в большим потоком людей.
Делать нечего клоунам.« ответить
ЭТО ЛАТЫШСКИЙ ДЕПУТАТ АБУ МЭРИ(ДЕД ХАСАН) ТРЕНИРУЕТСЯ...СКОРО« ответить
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ЛАТВИЮ АРАБСКИЙ ДАИШ(запрещённая в РФ группировка) ПОДТЯНЕТСЯ...
МЕЧЕТЬ СТРОИТЬ на ФАРСИ ГОВОРИТЬ...
ЛАТЫШИ ДОВЫЁ....