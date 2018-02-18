В России идут массовые гуляния в связи с праздником Масленица — так вот, в Николе-Ленивце по этому случаю сожгли 30-метровый костёл — католический храм — из деревянного мусора и веток.

Неоднозначно отреагировал на ритуальное сожжение Максим Галкин: «Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших [российских] каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной».

«Главное в Масленице — мистический огонь. Для меня его значение такое: в костре перед постом сжигают злое и скопившееся за год, все, от чего хотят избавиться в новом году. Это очищающий огонь, он освобождает людей от всего негативного и дает надежду новой жизни, которая будет освещена и очищена пламенем. Есть поверье, что чем больше стараться с этим костром, тем лучше жизнь в новом году», — сообщил организатор ритуального сжигания постройки в виде католического костёла.