Неоднозначно отреагировал на ритуальное сожжение Максим Галкин: «Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших [российских] каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной».
«Главное в Масленице — мистический огонь. Для меня его значение такое: в костре перед постом сжигают злое и скопившееся за год, все, от чего хотят избавиться в новом году. Это очищающий огонь, он освобождает людей от всего негативного и дает надежду новой жизни, которая будет освещена и очищена пламенем. Есть поверье, что чем больше стараться с этим костром, тем лучше жизнь в новом году», — сообщил организатор ритуального сжигания постройки в виде католического костёла.
Ещё один?« ответить
Слышали новость о том, что украинец получил золотую медаль?
Вот сжечь соломенное чучело с обликом настоящего человека - не варварство.« ответить
А сжечь конструкцию из сухих прутиков в виде готической структуры - это уже варварство.
На рублевке свои вкусы.
Я так понимаю что немцы сжигая деревни нелюдей и выродков ссср тоже просто Масленицу отмечали...« ответить
золотые медали получили Австрия, Норвегия (2), Франция и Япония. Или у тебя только к хохлам нежные чувства?))))) но здесь не хохляндия.« ответить
Да нет, просто Украина обошла блохастых в медальном зачёте« ответить
У хохлов 1 золотая медаль. У России 3 серебра и 8 бронзы. Ну да, конечно, хохлы обошли россеянцев в медальном зачете.)))))))« ответить
Какая русская красавица в кокошнике на фотке! На дочку Писькова похожа.« ответить
Jāsāk masveidā dedzināt pareizticīgo sektantu katedrāļu maketus! Krievu barbarismam jādod simetriska atbilde!« ответить
католический храм — из деревянного мусора и веток« ответить
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a delatj hram iz musora pravilno?
jesli pravoslavnie hrami budet iz musora to puskai szigaet. i eto odobrjat vse pravoslavnie ibo nefig hram Bozij delatj iz musora.
kstati a kto nazval eto stroenie iz vetok i musora hramom?« ответить
pocemu imenno hram?
Jankam. Kremļa trolli, paskaties uz foto, ja neesi akls, sapratīsi!« ответить
ja vizu maket zdanija v goticeskom stile. v Germanii takih zdanij prud prudi i oni sovsem ne hrami. a mozet tina stolko tup cto ne razbiraeshsja v arhitekturnih stiljah i ljubaja shpilj dlja tebja srazu hram?« ответить