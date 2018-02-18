Галкин: под Берлином спалят храм РПЦ, представляете гвалт?(16)

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Герман Бергер
17:24 18.02.2018
Lifenews / Люди

В России идут массовые гуляния в связи с праздником Масленица — так вот, в Николе-Ленивце по этому случаю сожгли 30-метровый костёл — католический храм — из деревянного мусора и веток.

Неоднозначно отреагировал на ритуальное сожжение Максим Галкин: «Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших [российских] каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит беззащитной». 

 

 

 

«Главное в Масленице — мистический огонь. Для меня его значение такое: в костре перед постом сжигают злое и скопившееся за год, все, от чего хотят избавиться в новом году. Это очищающий огонь, он освобождает людей от всего негативного и дает надежду новой жизни, которая будет освещена и очищена пламенем. Есть поверье, что чем больше стараться с этим костром, тем лучше жизнь в новом году», — сообщил организатор ритуального сжигания постройки в виде католического костёла.

The Village / Фото
Комментарии (16)
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Саня 17:36 18:02:2018

Ещё один?
Слышали новость о том, что украинец получил золотую медаль?

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dlz77 17:52 18:02:2018

Вот сжечь соломенное чучело с обликом настоящего человека - не варварство.
А сжечь конструкцию из сухих прутиков в виде готической структуры - это уже варварство.
На рублевке свои вкусы.

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Ваня 18:40 18:02:2018

Я так понимаю что немцы сжигая деревни нелюдей и выродков ссср тоже просто Масленицу отмечали...

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А так же 18:44 18:02:2018

золотые медали получили Австрия, Норвегия (2), Франция и Япония. Или у тебя только к хохлам нежные чувства?))))) но здесь не хохляндия.

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П у т и н 18:53 18:02:2018

Да нет, просто Украина обошла блохастых в медальном зачёте

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Гейропейские подсчеты 18:59 18:02:2018

У хохлов 1 золотая медаль. У России 3 серебра и 8 бронзы. Ну да, конечно, хохлы обошли россеянцев в медальном зачете.)))))))

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П у т и н 17:38 18:02:2018

Какая русская красавица в кокошнике на фотке! На дочку Писькова похожа.

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Latviešu patriots 17:38 18:02:2018

Jāsāk masveidā dedzināt pareizticīgo sektantu katedrāļu maketus! Krievu barbarismam jādod simetriska atbilde!

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janka 17:50 18:02:2018

католический храм — из деревянного мусора и веток
===
a delatj hram iz musora pravilno?
jesli pravoslavnie hrami budet iz musora to puskai szigaet. i eto odobrjat vse pravoslavnie ibo nefig hram Bozij delatj iz musora.

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janka 17:52 18:02:2018

kstati a kto nazval eto stroenie iz vetok i musora hramom?
pocemu imenno hram?

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Latviešu patriots 18:25 18:02:2018

Jankam. Kremļa trolli, paskaties uz foto, ja neesi akls, sapratīsi!

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janka 18:50 18:02:2018

ja vizu maket zdanija v goticeskom stile. v Germanii takih zdanij prud prudi i oni sovsem ne hrami. a mozet tina stolko tup cto ne razbiraeshsja v arhitekturnih stiljah i ljubaja shpilj dlja tebja srazu hram?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)