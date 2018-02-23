Еще с осени заметил, что у меня в гараже появился новосел — мышь–полевка. Что это не домовая мышь, у которой шерстка серого окраса, понял, когда однажды удалось рассмотреть мелькнувший силуэт: этот экземпляр имеет роскошную шубку коричневого цвета с черной полоской на спинке.

Откуда этот подвид, которому более присущи лесные и полевые просторы, появился в городе — ума не приложу. Зато знаю, как она проникла в гараж: однажды выгнал машину, чтобы куда–то ехать, но пока чем–то занимался возле нее, обратил внимание на крадущуюся вдоль стенки мышь. В мгновение ока она шмыгнула внутрь, а уж там ее ничем не возьмешь.

Сначала думал, что она, ничего съестного не найдя, сама уйдет. Но нет — постоянно замечал следы ее присутствия: то с полки что–то сброшено, то на полу валяются разные предметы, ранее находившиеся в других места. Чем она питалась, не могу понять. В подвале, дверь в который плотно закрывается, стоят укупоренные банки да в ящике, почти герметичном, хранится картошка.

После того как наткнулся на погрызенное мыло, решил взять мышь–квартирантку на довольствие: каждую неделю выкладываю ей по картофелине, а на пол насыпаю горсть разных круп. Заметил, что больше всего ей по вкусу геркулес — сколько ни насыплю, весь подберет.

Однажды решил познакомиться с ней лично. Сыпнул еды, сам залез в яму, укрылся сверху накидкой, установил возле привады фотоаппарат и затихарился. Ждать долго не пришлось. Мышь, сначала робко, потом все шустрее, стала пробегать мимо аппетитно пахнущей крупы. Но прошло немало времени, чтобы она окончательно успокоилась и принялась за еду. Тут бы мне и сделать снимок, но едва я шевельнулся, чтобы изменить ракурс, как она исчезла.

И снова пришлось ждать.

Вскоре она снова появилась, но теперь решила узнать, откуда раздался испугавший ее звук. Подошла к фотоаппарату, объектив которого выглядывал из–под накидки, и стала изучать его.

Решив, что другого случая уже не будет, нажал кнопку.

Что тут сделалось с моей мышью! Она прыгнула в сторону — и так высоко, что оказалась почти в метре от меня. А после этого шмыгнула в надежное укрытие — в угол, где сложены всякие нужные в гараже вещи.

Так и живет у меня на подселении эта красавица в красивой коричневой шубке и с огромными глазами. По–прежнему делюсь с ней картошкой, насыпаю горсть геркулеса. Воды ей хватает от снега, оказывающегося после поездок на колесах машины. До весны она доживет. А потом сама уйдет на вольные хлеба.

Пусть пока обитает в гараже. И ей уютно, и мне веселее.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.