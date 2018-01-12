Гари Олдмен получил награду за роль Черчилля(1)

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Анатолий Тарасов
13:00 12.01.2018
Кино / Актеры

Британский актер Гари Олдмен удостоен «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме «Темные времена»; трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

За первое место в категории «Лучший актер в драматическом фильме» также боролись Том Хэнкс («Секретное досье»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

 

Для Олдмена, который ранее негативно высказывался о «Золотом глобусе» и его учредителях, это первая номинация на премию. Получая награду, в конце своей речи он отдельно отметил гримеров фильма и поблагодарил Уинстона Черчилля, исполнение роли которого принесло ему победу.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Петя 14:17 12:01:2018

Everyone!!!!!!!! )))))))

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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