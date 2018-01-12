За первое место в категории «Лучший актер в драматическом фильме» также боролись Том Хэнкс («Секретное досье»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).
Для Олдмена, который ранее негативно высказывался о «Золотом глобусе» и его учредителях, это первая номинация на премию. Получая награду, в конце своей речи он отдельно отметил гримеров фильма и поблагодарил Уинстона Черчилля, исполнение роли которого принесло ему победу.
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