Гарри Поттер на льду(1)

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газета Сегодня
18:00 26.01.2018
газета Сегодня / Спорт

Овечкин, Кузнецов, Орлов… Ови, Кузи, Орли — так их называют американские фанаты. Именно из–за этих трех высококлассных игроков многие и в Латвии болеют в чемпионате НХЛ за «Вашингтон».

Евгений Кузнецов в успехе «столичных» играет огромную роль — и радует болельщиков не только голами и передачами, но и незаурядным стилем игры, филигранной техникой и дружелюбным характером. Его называют Гарри Поттером на льду.

 

— Женя, ты бывал в Риге? Не мог бы поделиться своими впечатлениями?

 

— В Риге я был раза четыре. В одном году даже был два раза, когда Матч звезд КХЛ был, — это такие особые впечатления. Город очень красивый. Вроде бы недалеко от нас, но как Европа. Выделяется, конечно. Я заметил, что много людей на русском языке говорят, легко было общаться. С валютой сперва как–то непонятно было — тут и евро, тут и латы, тут и рубли берут! Удобно. Не могу забыть ваших суперфанатов! Я помню еще те годы, когда рижское «Динамо» играло на топ–уровне, когда они шли на первых местах. Помню полный стадион, зрители поют песни — это, конечно, запоминающиеся моменты. Когда проходил Матч звезд КХЛ, атмосфера была просто сумасшедшая! У меня есть в жизни такие события, которые я запоминаю — это был как раз такой момент, когда я со своим тренером Валерием Константиновичем Белоусовым провел много времени. Как раз в Риге мы с ним много общались, один вечер сидели допоздна — разговаривали про жизнь, он меня многому учил. Такая памятная встреча для меня была именно в Риге.

 

 

— Какие чувства ты испытываешь оттого, что не придется участвовать в Олимпиаде?

 

— Я уже с этим как–то смирился. Наверное, помогает и то, что мы сейчас в США находимся и идет чемпионат НХЛ — мы играем, постоянно в деле, и, в принципе, особо нет времени думать об этом. Но каждый день читаешь новости о том, что наших спортсменов дисквалифицируют — одного, другого… Тяжело, тяжело очень, наверное, им сейчас. И если бы такое, не дай бог, случилось со мной, я бы, наверное, был очень расстроен — и самое обидное, что в этой ситуации ты ничего не можешь сделать.

 

— На Кубок Стэнли нацелен?

 

— Да, конечно. Обязательно! Главное — плей–офф. Стараемся от игры к игре прибавлять не только в плане результата, но и в плане тактики и наигровок. Может быть, не всегда это дает положительный результат, но зато мы проверяем, что работает, что нет.

 

— Что бы ты хотел пожелать читателям нашей газеты «СЕГОДНЯ»?

 

— Пожелание читателям газеты «СЕГОДНЯ», наверное, немного необычное. Я надеюсь, что много бабушек и дедушек читают эту газету, потому что и мои бабушка и прабабушка читают газеты и именно в газете видят мои фотографии и узнают обо мне. Потому что в возрасте иногда тяжеловато по фейстайму созваниваться. Я надеюсь, что бабушки и дедушки тех людей, которые дают вам интервью, будут смотреть на них в газете. Самое главное пожелание газете, чтобы больше рассказывали про людей пожилого возраста, чтобы было больше их историй, историй о том, как они прожили жизнь, то, как они ее видят. Это должно быть не о политике, а о людях, чтобы молодое поколение могло читать, читать и читать постоянно. Может быть, не всем это будет нравиться, но это будет откладываться, они будут узнавать о том, как жили раньше, перенимать опыт. Я думаю, что это очень–очень интересно.

 

Олег МЕРКУЛОВ, 

собкор газеты «СЕГОДНЯ» 

в Вашингтоне.

 

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Комментарии (1)
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Б.С.Н. 19:26 26:01:2018

Удачи в борьбе за кубок Стэнли

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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