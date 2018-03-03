Узнав о таком решении латвийских властей, Кадыров написал ироничное сообщение в Telegram, где поинтересовался о том, как бы ему, минуя кордоны все же попасть в Латвию, потому что именно об этом он как раз и мечтал всю свою жизнь.
Политолог и журналст Армен Гаспарян так же не без иронии отнесся к этой новости. В в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik Гаспарян предложил властям Латвии не мелочиться и включить уже в «список Магнитского» все население России.
«Много бумаги не понадобиться, пусть одной строчкой напишут, что вносят в список все население России плюс Приднестровье, Абхазию, Армению, Киргизию и Южную Осетию — всех, кого называют ватниками и колорадами. Пора эту историю закрывать, так как уже становится не смешно. Кроме того, я возмущен, почему в «список Магнитского» не внесены полярные медведи и русские белые березки, почему они не составили компанию Рамзану Кадырову», — заметил политолог.
Гаспарян также рассказал о своем собственном опыте, когда ему нужно было попасть в Латвию, будучи в статусе персоны нон грата. Тогда, спланировав все свои действия, вплоть до разговора с пограничниками, Гаспарян все же въехал в страну, но о том, что он собирается читать там лекцию, политолог не заявлял.
Он сказал, что едет в Латвию на свадьбу, предъявил обратный билет и был пропущен через границу. Политолог поинтересовался, не так ли себе представляют латвийские власти въезд Кадырова в страну.
«Поэтому для меня просто удивительно, что Латвия принимает «список Магнитского». А параллельно с этим, каждую неделю латвийцы приглашают меня в страну. Я бы с радостью приехал пообщаться со своими слушателями, но не могу эжтого сделать, находясь в ствтуче персоны нон-грата. Так что напрашивается вопрос, а для кого эти списки и ради чего. Для того, чтобы лишний раз показать свою непримиримость с Россией? Мы и так все это давно уже поняли», — рассказал Гаспарян.
Он подчеркнул, что включая Кадырова в список персон, которым запрещен въезд в страну, Латвия просто повторила за Америкой, чтобы не отставать и продемонстрировать идентичную позицию.
«А потом что? Конечный результат этого в чем? Кадыров пошутил на эту тему и забыл. А между тем, в Латвии это целая модель государственной системы», — подчеркнул Гаспарян.
Он также отметил, что единственное, что расстраивает лично его в этой ситуации, это отсутствие возможности вовремя получать новую литературу из Латвии.
«Я предлагал одному издательству начать зарабатывать деньги, поставляя свои книги в Россию, и мне ответили, что боятся, потому что в России КГБ и Путин», — заявил политолог.
"включить уже в «список Магнитского» все население России"« ответить
Я- за!
Ару, кстати, за такое пожелание можно и выслать в Ереван.« ответить
Типа, меня забанили, пусть и все сидят невыездными?
да дебилизму нет предела« ответить
Правильно... Скоту россии запретить ездить в Латвию« ответить
А ты Ваня ублюдок недоношенный зачем тут живешь хохловыродок!!!« ответить
Уф, всю жизнь мечтал съездить в вашу помойку, аж спать не могу.« ответить
меня нельзя я ПЕДЕРАСТ.Мы с Ренкевичем одного поля ягода.« ответить
Ваня,если Бог есть-он должен тебя утилизировать! Надеюсь,тебя поджарят на костре...скоро...« ответить
Содержание статьи не соответствует ее названиюВот типичный прием инфовойны.Очень жаль что журналисты портала ведуться на такую хрень.Позор вам ватники от журналистики!!!!!!« ответить
Очень жаль всех этих ссанючек, паутин, вонючек и прочей малообразованной шушуры. Они же начнут подумывать о суициде, а нужно лучше отдаться дохтурам и они разберут их на« ответить
Запчасти, принеся государству новую историю успеха.
Я-тупорылая хохлобыдлячья тварь! Люди,мне стыдно! Помогите мне сдохнуть побыстрей!« ответить