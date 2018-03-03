Гаспарян: пусть Латвия включит в черные списки всех ватников и колорадов(42)

Лента новостей
Ученый рассчитал сроки начала третьей мировой войны Латвия избавляется от бизнеса «Хочу такого, как Путин...» Голливуд готовит киноверсию «Мулан» Перезапуск «Горца» сдвинулся с мёртвой точки Рига покрылась солью Норвегия надула Олимпийские игры Измените цвет спальни, чтобы изменить свою жизнь Смерть ABLV ударит по учителям и врачам
Eще в разделе
Бюджет 2019 года составит нынешнее правительство, а примет Сейм нового созыва Мурниеце: налоговая реформа — абсурд, гордиться нечем Почему Римшевич не может остаться главой Банка Латвии Узнали: кто внес залог в 500 тысяч евро за Спрудса Вкладчикам ABLV выдадут деньги в банке, принадлежащем акционерам из США. Но заплатят не всем
Виталий Вавилкин
15:15 03.03.2018
Политика

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее сообщил, что запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому списку Магнитского. Среди прочих официальных лиц в список включили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Узнав о таком решении латвийских властей, Кадыров написал ироничное сообщение в Telegram, где поинтересовался о том, как бы ему, минуя кордоны все же попасть в Латвию, потому что именно об этом он как раз и мечтал всю свою жизнь.

 

Политолог и журналст Армен Гаспарян так же не без иронии отнесся к этой новости. В в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik Гаспарян предложил властям Латвии не мелочиться и включить уже в «список Магнитского» все население России.

«Много бумаги не понадобиться, пусть одной строчкой напишут, что вносят в список все население России плюс Приднестровье, Абхазию, Армению, Киргизию и Южную Осетию — всех, кого называют ватниками и колорадами. Пора эту историю закрывать, так как уже становится не смешно. Кроме того, я возмущен, почему в «список Магнитского» не внесены полярные медведи и русские белые березки, почему они не составили компанию Рамзану Кадырову», — заметил политолог.

 

Гаспарян также рассказал о своем собственном опыте, когда ему нужно было попасть в Латвию, будучи в статусе персоны нон грата. Тогда, спланировав все свои действия, вплоть до разговора с пограничниками, Гаспарян все же въехал в страну, но о том, что он собирается читать там лекцию, политолог не заявлял.

 

Он сказал, что едет в Латвию на свадьбу, предъявил обратный билет и был пропущен через границу. Политолог поинтересовался, не так ли себе представляют латвийские власти въезд Кадырова в страну.

 

«Поэтому для меня просто удивительно, что Латвия принимает «список Магнитского». А параллельно с этим, каждую неделю латвийцы приглашают меня в страну. Я бы с радостью приехал пообщаться со своими слушателями, но не могу эжтого сделать, находясь в ствтуче персоны нон-грата. Так что напрашивается вопрос, а для кого эти списки и ради чего. Для того, чтобы лишний раз показать свою непримиримость с Россией? Мы и так все это давно уже поняли», — рассказал Гаспарян.

 

Он подчеркнул, что включая Кадырова в список персон, которым запрещен въезд в страну, Латвия просто повторила за Америкой, чтобы не отставать и продемонстрировать идентичную позицию.

 

«А потом что? Конечный результат этого в чем? Кадыров пошутил на эту тему и забыл. А между тем, в Латвии это целая модель государственной системы», — подчеркнул Гаспарян.

 

Он также отметил, что единственное, что расстраивает лично его в этой ситуации, это отсутствие возможности вовремя получать новую литературу из Латвии.

 

«Я предлагал одному издательству начать зарабатывать деньги, поставляя свои книги в Россию, и мне ответили, что боятся, потому что в России КГБ и Путин», — заявил политолог.

 

Sputnik / Фото
Комментарии (42)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 15:23 03:03:2018

"включить уже в «список Магнитского» все население России"
Я- за!

« ответить
Profile_default
Саня 15:48 03:03:2018

Ару, кстати, за такое пожелание можно и выслать в Ереван.
Типа, меня забанили, пусть и все сидят невыездными?

« ответить
Profile_default
ин-на 16:16 03:03:2018

да дебилизму нет предела

« ответить
Profile_default
Ваня 15:25 03:03:2018

Правильно... Скоту россии запретить ездить в Латвию

« ответить
Profile_default
владвин 15:35 03:03:2018

А ты Ваня ублюдок недоношенный зачем тут живешь хохловыродок!!!

« ответить
Profile_default
22 15:51 03:03:2018

Уф, всю жизнь мечтал съездить в вашу помойку, аж спать не могу.

« ответить
Profile_default
Ваня 16:29 03:03:2018

меня нельзя я ПЕДЕРАСТ.Мы с Ренкевичем одного поля ягода.

« ответить
Profile_default
Ваня-вонючее,безмозглое,никчёмное животное 15:32 03:03:2018

Ваня,если Бог есть-он должен тебя утилизировать! Надеюсь,тебя поджарят на костре...скоро...

« ответить
Profile_default
владимир 15:38 03:03:2018

Содержание статьи не соответствует ее названиюВот типичный прием инфовойны.Очень жаль что журналисты портала ведуться на такую хрень.Позор вам ватники от журналистики!!!!!!

« ответить
Profile_default
Искренне сожалею 18:10 03:03:2018

Очень жаль всех этих ссанючек, паутин, вонючек и прочей малообразованной шушуры. Они же начнут подумывать о суициде, а нужно лучше отдаться дохтурам и они разберут их на
Запчасти, принеся государству новую историю успеха.

« ответить
Profile_default
Ваня 15:38 03:03:2018

Я-тупорылая хохлобыдлячья тварь! Люди,мне стыдно! Помогите мне сдохнуть побыстрей!

« ответить
1234

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV