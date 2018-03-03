Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее сообщил, что запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому списку Магнитского. Среди прочих официальных лиц в список включили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Узнав о таком решении латвийских властей, Кадыров написал ироничное сообщение в Telegram, где поинтересовался о том, как бы ему, минуя кордоны все же попасть в Латвию, потому что именно об этом он как раз и мечтал всю свою жизнь.

Политолог и журналст Армен Гаспарян так же не без иронии отнесся к этой новости. В в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik Гаспарян предложил властям Латвии не мелочиться и включить уже в «список Магнитского» все население России.

«Много бумаги не понадобиться, пусть одной строчкой напишут, что вносят в список все население России плюс Приднестровье, Абхазию, Армению, Киргизию и Южную Осетию — всех, кого называют ватниками и колорадами. Пора эту историю закрывать, так как уже становится не смешно. Кроме того, я возмущен, почему в «список Магнитского» не внесены полярные медведи и русские белые березки, почему они не составили компанию Рамзану Кадырову», — заметил политолог.

Гаспарян также рассказал о своем собственном опыте, когда ему нужно было попасть в Латвию, будучи в статусе персоны нон грата. Тогда, спланировав все свои действия, вплоть до разговора с пограничниками, Гаспарян все же въехал в страну, но о том, что он собирается читать там лекцию, политолог не заявлял.

Он сказал, что едет в Латвию на свадьбу, предъявил обратный билет и был пропущен через границу. Политолог поинтересовался, не так ли себе представляют латвийские власти въезд Кадырова в страну.

«Поэтому для меня просто удивительно, что Латвия принимает «список Магнитского». А параллельно с этим, каждую неделю латвийцы приглашают меня в страну. Я бы с радостью приехал пообщаться со своими слушателями, но не могу эжтого сделать, находясь в ствтуче персоны нон-грата. Так что напрашивается вопрос, а для кого эти списки и ради чего. Для того, чтобы лишний раз показать свою непримиримость с Россией? Мы и так все это давно уже поняли», — рассказал Гаспарян.

Он подчеркнул, что включая Кадырова в список персон, которым запрещен въезд в страну, Латвия просто повторила за Америкой, чтобы не отставать и продемонстрировать идентичную позицию.

«А потом что? Конечный результат этого в чем? Кадыров пошутил на эту тему и забыл. А между тем, в Латвии это целая модель государственной системы», — подчеркнул Гаспарян.

Он также отметил, что единственное, что расстраивает лично его в этой ситуации, это отсутствие возможности вовремя получать новую литературу из Латвии.

«Я предлагал одному издательству начать зарабатывать деньги, поставляя свои книги в Россию, и мне ответили, что боятся, потому что в России КГБ и Путин», — заявил политолог.