Гассиев нокаутировал Дортикоса(1)

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Владимир Бучельников
12:50 04.02.2018
Спорт

Россиянин Мурат Гассиев 3 февраля нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бой в Сочи начался под диктовку кубинца. Дортикос владел центром ринга и неоднократно тревожил россиянина джебами. Однако в пятом раунде стало понятно, что Гассиев планировал это неспешное, выжидательное начало. Середина и вторая половина поединка прошли за явным преимуществом российского боксера.

 

В 12-м раунде Дортикос дважды побывал в нокдауне, после чего россиянин добил соперника серией сокрушительных ударов. Эта победа стала для 24-летнего Гассиева 26-й (19-я — нокаутом) в 26 боях, 31-летний Дортикос потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 22 победах (21 — нокаутом).

 

Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF и получил чемпионский пояс WBA, принадлежавший кубинцу. В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который 27 января в Риге победил решением судей латвийца Майриса Бриедиса и объединил чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.

 

WBSS впервые проводится в этом году. Общий призовой фонд серии — 50 млн долларов. Десять из них достанутся победителю, который станет чемпионом мира по четырем основным версиям.

 

Rus.Delfi / Фото
Комментарии (1)
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narod 12:55 04:02:2018

Trusika nakautiruet v pervom raunde he-he, po sravneniju Trusika i briedisa eto bil shikranij boj, a na arene riga kak trjapki dralisj

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Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)