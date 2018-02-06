Гастарбайтерам можно будет платить всего на 20% больше, чем местным(2)

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yahooeu
Тимур Пушкарев
14:05 06.02.2018
Экономика / Компании

Не исключено, что уже на следующей неделе на дальнейшее рассмотрение может быть передан достаточно давно разработанный Министерством экономики проект правил Кабинета министров, который предусматривает возможность приглашать иностранных работников определенных специальностей на облегченных условиях.

А именно, рабочим-мигрантам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц.

 

Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок. Это 303 профессии в таких отраслях, как наука, ИТ, медицина, обрабатывающая промышленность, рыболовство, финансы и воздушный транспорт.

 

В настоящее время в коалиции по проекту правил еще продолжаются дискуссии, но концептуальных возражений ни у одной из правящих партий нет. 

Latvijas Avīze / Фото
Комментарии (2)
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mestnij 14:37 06:02:2018

urodi, a vi ne probovali mestnim platitj na 20 procentov boljsche. prosto mozg vinosit.

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как обходят на местах этот закон 15:03 06:02:2018

Просто заключают договор на «сдельную оплату» и раб-гостарбайтер вынужден сутками работать без каких-либо ограничений в рабочем времени. Помимо этого, он ещё подписывает дополнение к договору, где у него нереальный норматив, минимальная расценка, снимают с него за всё от регистрации с общагой до разного рода взысканий за любой молейший проступок в таком раз ере, что весь его труд оценивается меньше минимальной ставки в стране. Загоняют на износ и инвалидами отправляют на родину приглашая следующего. На всех крупных производствах такие рабы современности, которые не могут убежать. Они и не побегут, иначе останутся вообще без оплаты. Просто вся их зарплата уйдёт на «штрафы» и «взыскания».

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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