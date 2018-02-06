А именно, рабочим-мигрантам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц.
Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок. Это 303 профессии в таких отраслях, как наука, ИТ, медицина, обрабатывающая промышленность, рыболовство, финансы и воздушный транспорт.
В настоящее время в коалиции по проекту правил еще продолжаются дискуссии, но концептуальных возражений ни у одной из правящих партий нет.
urodi, a vi ne probovali mestnim platitj na 20 procentov boljsche. prosto mozg vinosit.« ответить
Просто заключают договор на «сдельную оплату» и раб-гостарбайтер вынужден сутками работать без каких-либо ограничений в рабочем времени. Помимо этого, он ещё подписывает дополнение к договору, где у него нереальный норматив, минимальная расценка, снимают с него за всё от регистрации с общагой до разного рода взысканий за любой молейший проступок в таком раз ере, что весь его труд оценивается меньше минимальной ставки в стране. Загоняют на износ и инвалидами отправляют на родину приглашая следующего. На всех крупных производствах такие рабы современности, которые не могут убежать. Они и не побегут, иначе останутся вообще без оплаты. Просто вся их зарплата уйдёт на «штрафы» и «взыскания».« ответить