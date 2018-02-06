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Не исключено, что уже на следующей неделе на дальнейшее рассмотрение может быть передан достаточно давно разработанный Министерством экономики проект правил Кабинета министров, который предусматривает возможность приглашать иностранных работников определенных специальностей на облегченных условиях.

А именно, рабочим-мигрантам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц.

Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок. Это 303 профессии в таких отраслях, как наука, ИТ, медицина, обрабатывающая промышленность, рыболовство, финансы и воздушный транспорт.

В настоящее время в коалиции по проекту правил еще продолжаются дискуссии, но концептуальных возражений ни у одной из правящих партий нет.