Сеймовскую фракцию правящей партии возглавил врач — натурализованный ливанец

«Единство» нынче пребывает в таком состоянии, что этой партии нужен доктор. Судя по рейтингам «Единства», этой политической силе пригодился бы разве что только патологоанатом. Но за неимением оного пришлось членам сеймовской фракции «Единства» согласиться на специалиста по желудочно–кишечному тракту. Вместо покинувшей сейм и вообще политику Солвиты Аболтини парламентскую фракцию «Единства» возглавил гастроэнтеролог Хосам Абу Мери — натурализованный ливанец, прибывший в нашу страну 24 года назад.

Диагност вместо железной леди

Говорят, что как врач–диагност он очень даже хорош. В сейм он попал по мягкому мандату — на время, пока другой депутат исполняет обязанности министра. Однако как политик доктор Абу Мери пока ничем особо не запомнился. Ну разве только тем, что относительно недавно развелся с экс–главой МВД Линдой Мурниеце.

Впрочем, видимо, такой незаметный политик и нужен фракции «Единства» на данный момент. Ведь фракция в сейме состоит уже из трех конкурирующих между собой группировок: депутатов от локальных, региональных партий, создателей новой партии «Движение За!» и тех, кто еще пока остался в партии «Единство». Да, напомним, что из 22 членов сеймовской фракции «Единство» в одноименной партии состоят только 10 парламентариев. Очевидно, что перед Абу Мери стоит только одна задача — попытаться до выборов обеспечить дисциплину при голосовании и тем самым сохранить стабильность правительства Кучинскиса.

В бой же, то бишь на выборы, ослабленное «Единство» поведет председатель партии Арвилс Ашераденс, который и будет кандидатом в премьеры от этой партии. Кстати, нынешний премьер Марис Кучинскис станет кандидатом в премьеры на выборах от Союза зеленых и крестьян. Напомним, что на всех предыдущих выборах основным кандидатом на пост главы правительства от «зеленых крестьян» значился Айвар Лембергс.

Подождем до февраля

Пока все остальные парламентские партии своих кандидатов в премьеры не озвучили. Напомним, что четыре года назад кандидатом в премьеры от TB–Visu Latvijai! был «вечный» кандидат в премьеры, евродепутат Робертс Зиле. От «Согласия» кандидатами в премьеры были Нил Ушаков и Янис Урбанович, от Регионального объединения — Мартиньш Бондарс, а партия «От сердца Латвии» своим претендентом на премьерство называла Ингуну Судрабу. Очевидно, что И. Судраба останется лидером списка этой партии и на грядущих выборах. А вот Региональному объединению предстоит подыскать яркому Бондарсу замену, поскольку он, напомним, покинул ряды «регионалов».

Вероятно, с первыми номерами предвыборных списков партии определятся в феврале.

Кстати

Отметим, что новоиспеченный лидер фракции «Единство» Хосам Абу Мери далеко не единственный натурализованный гражданин на нашей политической сцене. Так, Нил Ушаков, будучи натурализованным гражданином, сумел стать сперва депутатом сейма, а потом и мэром Риги, а также возглавил крупнейшую партию страны — «Согласие». Еще один натурализованный гражданин, Вячеслав Домбровский, даже был министром образования и министром экономики, депутатом парламента. Есть среди натурализованных граждан и депутаты местных самоуправлений, госчиновники среднего звена.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.