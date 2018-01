Только в 2 из 11 продаваемых в наших магазинах чаях не обнаружены остатки пестицидов, свидетельствуют результаты исследования общества «Zaļā brīvība».

Совместно с крупнейшей компанией по исследованию качества продуктов питания «Eurofins» организация отослала в немецкую лабораторию самые популярные в Латвии чаи. В пяти из них значительно превышены нормы ЕС по количеству пестицидов, делая эти чаи опасными для здоровья.

Полностью чистыми чаями были признаны лишь 2 вида — Rimi Ceylon black tea un Lipton Yellow Label.

В свою очередь остатки пестицидов констатированы в Apsara Ceylon tea, Greenfield Early grey fantasy black tea with bergamot flavouring, Pickwick Green tea variation box и даже в якобы экологически чистом I Love Eco Ecological black tea.

В данных чаях не превышены допустимые нормы, но плохая новость заключается в том, что во всех этих чаях присутствует антрахинон – краситель, который запрещен в ЕС, как потенциальный канцероген.

В 7 других чаях (Rimi Basic Green tea, Golden Elephant Mozums Indian black tea, Little Up Black tea original flavours, Selection by Rimi Darjeeling fine tippy golden flowery orange pekoe un Tetley Early grey) констатировано повышенное содержание данного вещества.

В чае Golden Elephant Mozums Indian black tea констатировано еще одно запрещенное вещество – карбендазим. Другие остаточные вещества обнаружены и в чаях Little Up Black tea и Golden Elephant Mozums Indian black tea.

Руководитель «Zaļā brīvība» Янис Бризга рассказывает, что чая является проктом малой переработки, поэтому в нем легко находить пестициды. Во многих образцах присутствовали даже пять или более остатков пестицидов.