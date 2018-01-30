Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды(3)

Лента новостей
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет Сейм урезал список Магнитского Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды 5 ролей, которые играют родители Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? МИД Латвии вручил Украине ноту
Eще в разделе
Украина вооружается напрокат Удивительно: трое латвийцев изобрели пищевой кофе Восточную пуму официально признали вымершим видом США обновили мощнейшую бомбу для войны с КНДР Майнеры тайно заработали на пользователях YouTube
Виталий Вавилкин
14:50 30.01.2018
Техно / Наука

Только в 2 из 11 продаваемых в наших магазинах чаях не обнаружены остатки пестицидов, свидетельствуют результаты исследования общества «Zaļā brīvība».

Совместно с крупнейшей компанией по исследованию качества продуктов питания «Eurofins» организация отослала в немецкую лабораторию самые популярные в Латвии чаи. В пяти из них значительно превышены нормы ЕС по количеству пестицидов, делая эти чаи опасными для здоровья.

 

Полностью чистыми чаями были признаны лишь 2 вида — Rimi Ceylon black tea un Lipton Yellow Label.

 

В свою очередь остатки пестицидов констатированы в Apsara Ceylon tea, Greenfield Early grey fantasy black tea with bergamot flavouring, Pickwick Green tea variation box и даже в якобы экологически чистом I Love Eco Ecological black tea.

 

В данных чаях не превышены допустимые нормы, но плохая новость заключается в том, что во всех этих чаях присутствует антрахинон – краситель, который запрещен в ЕС, как потенциальный канцероген.

 

В 7 других чаях (Rimi Basic Green tea, Golden Elephant Mozums Indian black tea, Little Up Black tea original flavours, Selection by Rimi Darjeeling fine tippy golden flowery orange pekoe un Tetley Early grey) констатировано повышенное содержание данного вещества.

 

В чае Golden Elephant Mozums Indian black tea констатировано еще одно запрещенное вещество – карбендазим. Другие остаточные вещества обнаружены и в чаях Little Up Black tea и Golden Elephant Mozums Indian black tea.

 

Руководитель «Zaļā brīvība» Янис Бризга рассказывает, что чая является проктом малой переработки, поэтому в нем легко находить пестициды. Во многих образцах присутствовали даже пять или более остатков пестицидов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
??? 14:55 30:01:2018

Реклама?

« ответить
Profile_default
ага 15:03 30:01:2018

куяма, это только чаи обследовали, в латвии самый большой процент заболеваний онкологией!

« ответить
Profile_default
iz-za bugra 14:56 30:01:2018

Поэтому Вей0нис ездил в Шри-Ланку, за экологически чистым чаем.

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV