«Газпром» душит СПГ в Литве(11)

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Анатолий Тарасов
17:59 27.01.2018
Экономика / Энергетика

Российский «Газпром», несмотря на намерение Литвы диверсифицировать поставки газа и сосредоточиться на развитии Клайпедского терминала СПГ, наращивает объемы поставок в балтийскую страну, сообщает obzor.lt.

По данным компании Amber Grid, сейчас газ в Литву поставляется из трех разных источников — с Инчукалнского хранилища, через Клайпедский терминал СПГ, а газ «Газпрома» поступает в страну по газопроводу через Белоруссию. С начала этого года газ «Газпрома» составил 64% потребляемого в Литве газа, еще 28,5% поставлялось из Инчукалнса, а через терминал СПГ было импортировано 7,3%.

 

В 2017 году «Газпром» также увеличил свою долю на рынке природного газа Литвы с 40% почти до 60%.

 

В 2017 году в Литву через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и по трубопроводу из России через Белоруссию за год было импортировано 52,43 ТВт.ч газа. Между тем 25,66 ТВт.ч транзитом через Литву было отправлено в Калининградскую область, еще 2,54 ТВт.ч — в Латвию (в Инчукалнское газохранилище и другим покупателям). Таким образом, фактическое потребление газа в Литве в 2017 году составило 24,44 ТВт.ч.

 

За вычетом калининградского транзита в 2017 году «Газпром» поставил Литве 14,41 ТВт.ч газа, или почти 59% потребленного объема. Оставшуюся часть — 12,36 ТВт.ч — доставили через терминал СПГ.

 

В 2016 году «Газпром» поставил в Литву 38,5% от общего потребленного в стране объема, а доля газа «Газпрома», импортируемого через терминал СПГ, составила 61,3%. В 2017 году последняя сократилась примерно до 40%.

 

Терминал СПГ в Клайпеде начал действовать в начале 2015 года, тогда газ норвежской Statoil занимал 16,5% рынка, а «Газпром» — почти 84%.

 

Ранее «Газпром» сравнил цены на американский сжиженный природный газ, поступающий в Европу, и российский трубопроводный газ, по приблизительным оценкам, он в полтора раза дороже.

 

Стоимость поставок американского сжиженного природного газа в Европу в осенне-зимний период 2017–2018 года оценивается на уровне 265-295 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью корпоративному журналу компании. Это существенно выше текущих цен и форвардов на европейских хабах и цен российского газа. По словам Медведева, средняя цена российского газа составляет около 190 долларов за тысячу кубометров.

 

Несмотря на более высокие цены на СПГ, ряд стран Европы в стремлении диверсифицировать источники заключают контракты на поставки из США. Так, польская компания PGNiG 22 ноября сообщила о подписании с компанией Centrica пятилетнего контракта на поставку СПГ. Соглашение предусматривает доставку в течение действия контракта до 9 танкеров со сжиженным газом. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США в Центральную и Восточную Европу, ранее осуществлялись лишь разовые поставки.

 

При этом цена на сжиженный природный газ никогда не раскрывается, власти стран Балтии и Польши, которые стремятся уйти от закупок у «Газпрома», всегда утверждают лишь, что американский СПГ покупается по конкурентной цене.

Sputnik / Фото
Комментарии (11)
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Александр Шерстобитов 18:06 27:01:2018

бабушка Даля обасралась конкретно, столько денег из кармана налогоплательщиков коту под хвост, даже до сих пор дешевый СПГ газ цену не опубликуют , ржу не могу

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Ха, ха 19:30 27:01:2018

Газпром пошел на снижение цены, лишь бы сохранить рынок Литвы, нет худа без добра, все работает, Даля как всегда молодца, Мацква больше не гундосит о своих "краник вам перекроем", на все готова, лишь бы купили.

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to-Ха, ха 19:30 27:01:2018 19:51 27:01:2018

а куда им девать дорогущий норвежский газ который им покупать по контракту 10 лет. Бабуля думала проеболтика будут у них покупать, ан неет все покупают российский, ржу не могу, Даля обасралась по полной

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Надо же.. 20:02 27:01:2018

У Норвегии, 10 лет по контракту.., можно подробненько про
это?:))))))))))))))))))

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to-Надо же.. 20:02 27:01:2018 20:09 27:01:2018

порохобот, ты гуглить не умеешь? или тебе потрох гугл с яндексом отрубил пхахаха

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to-Надо же.. 20:02 27:01:2018 20:12 27:01:2018

Литва терпит большие убытки, которые стали следствием стратегически неверного решения, принятого властями этой страны. Речь идёт о контракте, который Вильнюс заключил с норвежской компанией Statoil.
Литва обязана выкупать у Норвегии по контракту. Реальная же необходимость Литвы составляет долю в 50% от минимального объёма закупок. Надежда Вильнюса на соседей не оправдалась. И для Литвы и для Латвии российский газ оказался примерно на 10% дешевле норвежского через литовского посредника.

Выводы такого бизнеса для Литвы совсем неутешительны. Половину норвежского газа Литва реализовать не может. Кроме того, страна продолжает выплачивать проценты за пользования плавучим СПГ-терминалом. Попытки прибалтийской республики стать газовым центром провалились....

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ин-на 22:47 27:01:2018

А жирная продажная пингвиниха останется безнаказанной?!

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10 дюймов 18:07 27:01:2018

очень познавательная статья----аФФтор должен срочно обратиться в неотложку====намекну Тарасову, на будущее----в Инчукалнс ГАЗ тоже поступает из ГАЗПРОМа ----только об том никому не говори, а то Полиция Безопасности заберёт.

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10 дюймов 18:13 27:01:2018

а чё за демократия? ужой Тараске не нравиться критика?---так вали в обрат в Россию, либераст!!!

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Факт 19:40 27:01:2018

Газпром вынужден "убивать ценой", лишь бы сжиженный газ не пошел в Европу, прощай монополия, рынок работает, спасибо США, вовремя подсуетились, Россия теряет миллиарды, так нужные ей, приходится увеличивать потоки, тупо деньги для стагнирующей экономики сырьевого придатка нужны.

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to-Факт 19:40 27:01:2018 20:18 27:01:2018

надо же, по подробней как россия теряет миллиарды, он дешевле от норвежского на 10% потому что по трубе идёт и делают скидку чтоб выдавить конкурентов, конкуренты уйдут цена станет нормальной, вернуться опять выдавят, теряют тот кто приходит и уходит )) у хохлятские мозги не так работают поэто Вукраина в нищите и разрухе

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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