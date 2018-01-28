По данным компании Amber Grid, сейчас газ в Литву поставляется из трех разных источников — с Инчукалнского хранилища, через Клайпедский терминал СПГ, а газ «Газпрома» поступает в страну по газопроводу через Белоруссию. С начала этого года газ «Газпрома» составил 64% потребляемого в Литве газа, еще 28,5% поставлялось из Инчукалнса, а через терминал СПГ было импортировано 7,3%.
В 2017 году «Газпром» также увеличил свою долю на рынке природного газа Литвы с 40% почти до 60%.
В 2017 году в Литву через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и по трубопроводу из России через Белоруссию за год было импортировано 52,43 ТВт.ч газа. Между тем 25,66 ТВт.ч транзитом через Литву было отправлено в Калининградскую область, еще 2,54 ТВт.ч — в Латвию (в Инчукалнское газохранилище и другим покупателям). Таким образом, фактическое потребление газа в Литве в 2017 году составило 24,44 ТВт.ч.
За вычетом калининградского транзита в 2017 году «Газпром» поставил Литве 14,41 ТВт.ч газа, или почти 59% потребленного объема. Оставшуюся часть — 12,36 ТВт.ч — доставили через терминал СПГ.
В 2016 году «Газпром» поставил в Литву 38,5% от общего потребленного в стране объема, а доля газа «Газпрома», импортируемого через терминал СПГ, составила 61,3%. В 2017 году последняя сократилась примерно до 40%.
Терминал СПГ в Клайпеде начал действовать в начале 2015 года, тогда газ норвежской Statoil занимал 16,5% рынка, а «Газпром» — почти 84%.
Ранее «Газпром» сравнил цены на американский сжиженный природный газ, поступающий в Европу, и российский трубопроводный газ, по приблизительным оценкам, он в полтора раза дороже.
Стоимость поставок американского сжиженного природного газа в Европу в осенне-зимний период 2017–2018 года оценивается на уровне 265-295 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью корпоративному журналу компании. Это существенно выше текущих цен и форвардов на европейских хабах и цен российского газа. По словам Медведева, средняя цена российского газа составляет около 190 долларов за тысячу кубометров.
Несмотря на более высокие цены на СПГ, ряд стран Европы в стремлении диверсифицировать источники заключают контракты на поставки из США. Так, польская компания PGNiG 22 ноября сообщила о подписании с компанией Centrica пятилетнего контракта на поставку СПГ. Соглашение предусматривает доставку в течение действия контракта до 9 танкеров со сжиженным газом. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США в Центральную и Восточную Европу, ранее осуществлялись лишь разовые поставки.
При этом цена на сжиженный природный газ никогда не раскрывается, власти стран Балтии и Польши, которые стремятся уйти от закупок у «Газпрома», всегда утверждают лишь, что американский СПГ покупается по конкурентной цене.
бабушка Даля обасралась конкретно, столько денег из кармана налогоплательщиков коту под хвост, даже до сих пор дешевый СПГ газ цену не опубликуют , ржу не могу« ответить
Газпром пошел на снижение цены, лишь бы сохранить рынок Литвы, нет худа без добра, все работает, Даля как всегда молодца, Мацква больше не гундосит о своих "краник вам перекроем", на все готова, лишь бы купили.« ответить
а куда им девать дорогущий норвежский газ который им покупать по контракту 10 лет. Бабуля думала проеболтика будут у них покупать, ан неет все покупают российский, ржу не могу, Даля обасралась по полной« ответить
У Норвегии, 10 лет по контракту.., можно подробненько про« ответить
это?:))))))))))))))))))
порохобот, ты гуглить не умеешь? или тебе потрох гугл с яндексом отрубил пхахаха« ответить
Литва терпит большие убытки, которые стали следствием стратегически неверного решения, принятого властями этой страны. Речь идёт о контракте, который Вильнюс заключил с норвежской компанией Statoil.« ответить
Литва обязана выкупать у Норвегии по контракту. Реальная же необходимость Литвы составляет долю в 50% от минимального объёма закупок. Надежда Вильнюса на соседей не оправдалась. И для Литвы и для Латвии российский газ оказался примерно на 10% дешевле норвежского через литовского посредника.
Выводы такого бизнеса для Литвы совсем неутешительны. Половину норвежского газа Литва реализовать не может. Кроме того, страна продолжает выплачивать проценты за пользования плавучим СПГ-терминалом. Попытки прибалтийской республики стать газовым центром провалились....
А жирная продажная пингвиниха останется безнаказанной?!« ответить
очень познавательная статья----аФФтор должен срочно обратиться в неотложку====намекну Тарасову, на будущее----в Инчукалнс ГАЗ тоже поступает из ГАЗПРОМа ----только об том никому не говори, а то Полиция Безопасности заберёт.« ответить
а чё за демократия? ужой Тараске не нравиться критика?---так вали в обрат в Россию, либераст!!!« ответить
Газпром вынужден "убивать ценой", лишь бы сжиженный газ не пошел в Европу, прощай монополия, рынок работает, спасибо США, вовремя подсуетились, Россия теряет миллиарды, так нужные ей, приходится увеличивать потоки, тупо деньги для стагнирующей экономики сырьевого придатка нужны.« ответить
надо же, по подробней как россия теряет миллиарды, он дешевле от норвежского на 10% потому что по трубе идёт и делают скидку чтоб выдавить конкурентов, конкуренты уйдут цена станет нормальной, вернуться опять выдавят, теряют тот кто приходит и уходит )) у хохлятские мозги не так работают поэто Вукраина в нищите и разрухе« ответить