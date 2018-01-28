Российский «Газпром», несмотря на намерение Литвы диверсифицировать поставки газа и сосредоточиться на развитии Клайпедского терминала СПГ, наращивает объемы поставок в балтийскую страну, сообщает obzor.lt.

По данным компании Amber Grid, сейчас газ в Литву поставляется из трех разных источников — с Инчукалнского хранилища, через Клайпедский терминал СПГ, а газ «Газпрома» поступает в страну по газопроводу через Белоруссию. С начала этого года газ «Газпрома» составил 64% потребляемого в Литве газа, еще 28,5% поставлялось из Инчукалнса, а через терминал СПГ было импортировано 7,3%.

В 2017 году «Газпром» также увеличил свою долю на рынке природного газа Литвы с 40% почти до 60%.

В 2017 году в Литву через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и по трубопроводу из России через Белоруссию за год было импортировано 52,43 ТВт.ч газа. Между тем 25,66 ТВт.ч транзитом через Литву было отправлено в Калининградскую область, еще 2,54 ТВт.ч — в Латвию (в Инчукалнское газохранилище и другим покупателям). Таким образом, фактическое потребление газа в Литве в 2017 году составило 24,44 ТВт.ч.

За вычетом калининградского транзита в 2017 году «Газпром» поставил Литве 14,41 ТВт.ч газа, или почти 59% потребленного объема. Оставшуюся часть — 12,36 ТВт.ч — доставили через терминал СПГ.

В 2016 году «Газпром» поставил в Литву 38,5% от общего потребленного в стране объема, а доля газа «Газпрома», импортируемого через терминал СПГ, составила 61,3%. В 2017 году последняя сократилась примерно до 40%.

Терминал СПГ в Клайпеде начал действовать в начале 2015 года, тогда газ норвежской Statoil занимал 16,5% рынка, а «Газпром» — почти 84%.

Ранее «Газпром» сравнил цены на американский сжиженный природный газ, поступающий в Европу, и российский трубопроводный газ, по приблизительным оценкам, он в полтора раза дороже.

Стоимость поставок американского сжиженного природного газа в Европу в осенне-зимний период 2017–2018 года оценивается на уровне 265-295 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью корпоративному журналу компании. Это существенно выше текущих цен и форвардов на европейских хабах и цен российского газа. По словам Медведева, средняя цена российского газа составляет около 190 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на более высокие цены на СПГ, ряд стран Европы в стремлении диверсифицировать источники заключают контракты на поставки из США. Так, польская компания PGNiG 22 ноября сообщила о подписании с компанией Centrica пятилетнего контракта на поставку СПГ. Соглашение предусматривает доставку в течение действия контракта до 9 танкеров со сжиженным газом. Это первый среднесрочный контракт на поставку СПГ из США в Центральную и Восточную Европу, ранее осуществлялись лишь разовые поставки.

При этом цена на сжиженный природный газ никогда не раскрывается, власти стран Балтии и Польши, которые стремятся уйти от закупок у «Газпрома», всегда утверждают лишь, что американский СПГ покупается по конкурентной цене.