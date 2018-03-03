«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — сказал он в ответ на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита. Как отметил источник издания, для разрыва контрактов требуется пройти через юридический процесс, который требует времени. Транзитный контракт также предусматривает, что при наличии противоречий стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ближайшее время обсудит ситуацию вокруг «Газпрома» и «Нафтогаза» с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем. Министр, отвечая на вопрос о возможном риске с транзитом газа через украинскую территорию, отметил, что условия контракта должны исполняться, сообщает ТАСС.
Новак добавил, что пока нет оснований возобновлять трехсторонние переговоры (Россия — Украина — Еврокомиссия) по поставкам газа, но такая возможность не исключена. «Их уже не было давно, не знаю, нужны они или нет, будут или не будут. Пока оснований нет, есть контракты, [стороны] должны согласовать дополнительные соглашения, если они хотят», — добавил министр.
Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.
Nu ko Gazprom, gatavojiet 2.56 miljardus Ukrainai! Ha Ha Ha Ha Ha Dievs svētī Ukrainu, velns parauj Krieviju!« ответить
Латвия от этого станет богаче? А, patriotsos хренов? А че ржешь тогда, как лошадь полковая?« ответить
Не читайте на ночь статьи с кричащим названием!« ответить
,,"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, отметил Миллер.,, РИА новости
Для особо одарённых педриотов: Немедленно расторгнет и немедленно начнёт процедуру расторжения- разные вещи.
Latvija bagātāka nepaliks, toties Latvijas ienainieki paliks nedaudz nabagāki, Latvijas draugi paliks nedaudz bagātāki! Tā kā ir iemesls priekam! Vienmēr patīkami, kad draugiem iet labi! Latvija - Ukraina draugi un sabiedrotie!« ответить
Куда друзей грузинов дел? А ведь такая дрюжба была в 2008.« ответить
КАк мы знаем, в контрактах прописаны штрафные санкции, прикинули в Мацкве йух к носу, одумались.« ответить
Газпром как всегда обгадился..самая позорная страна мира россия..не уважал не уважаю и никогда уважать не буду« ответить
Как мы знаем в контрактах не прописано одностороннее расторжение контракта, поэтому будет расторжение через суд. Как мы знаем, хохлопам это не поможет, Хе-Хе-Хе« ответить
Хохлопы самая паскудная нация, ворье и жулье быдлячее, не уважал , да и Х на них, большой и толстый« ответить
Зароссийцы закрыли шампанское.« ответить
Газпром сам ничего не решает, царёк одумался, для Потока 2 такое поведение на пользу не пойдет, "краниками" грозить, тем более мультиками с ракетами уже попугал.« ответить
хохлы приняли решение и не закупали газ согласно договору,кстате россия не загнулась« ответить
и что было.суд в течении 4 лет
да ктому времени хохлов уже не будет,не с кем будет судиться
Празднуют по полной, жаль что кран закрывать через суд придется, но хохлам от этого не легче, им ничего не обломится- только кукан огромный лобызнуть« ответить
уроды саньки-ваньки варзиловы прочитают заглавие и несут бред.« ответить
А на самом деле Газпром действительно перекроет газ Вусраине и навсегда,но не сейчас. Чтоб простой народ в Укропии не замёрз, Газпром продлит до тёплых дней поставку газа. Бергер недоумок пишет провокационные заголовки. Газпром никого не испугался, а пожалел народ Укропии.
А вы тупорылые бараны-тролли иногда статью читайте, а не только заглавие.
Смешные заголовки и такая-же нарезка дерьма, просматриваются ушки newsru.com, никакого отношения к реальной жизни, только бред и фантазии, такая западная гибридная война свихнёт остатки дырявых нацистских латышских мозгов напрочь, :)))« ответить
Вы еще читаете Бергера?« ответить
пусть погоняют газ с ужгорода до киева,покупать на западе,так покупать« ответить
бергер заголовок поправь, газпром какелов не испугался, просто за 5 минут к сожалению этого не сделать, но скоро все закончится, каклам уже можно начинать трубу пилить, пилить они любят« ответить