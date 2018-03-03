«Газпром» испугался оставлять Украину без газа(24)

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Герман Бергер
22:58 02.03.2018
В мире / Украина

«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через территорию Украины, несмотря на заявление о немедленном расторжении контракта с «Нафтогазом». Об этом заявил официальный представитель российской госкомпании Сергей Куприянов, сообщает РБК.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — сказал он в ответ на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита. Как отметил источник издания, для разрыва контрактов требуется пройти через юридический процесс, который требует времени. Транзитный контракт также предусматривает, что при наличии противоречий стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.

 

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что в ближайшее время обсудит ситуацию вокруг «Газпрома» и «Нафтогаза» с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем. Министр, отвечая на вопрос о возможном риске с транзитом газа через украинскую территорию, отметил, что условия контракта должны исполняться, сообщает ТАСС.

 

Новак добавил, что пока нет оснований возобновлять трехсторонние переговоры (Россия — Украина — Еврокомиссия) по поставкам газа, но такая возможность не исключена. «Их уже не было давно, не знаю, нужны они или нет, будут или не будут. Пока оснований нет, есть контракты, [стороны] должны согласовать дополнительные соглашения, если они хотят», — добавил министр.

 

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (24)
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Latviešu patriots 23:29 02:03:2018

Nu ko Gazprom, gatavojiet 2.56 miljardus Ukrainai! Ha Ha Ha Ha Ha Dievs svētī Ukrainu, velns parauj Krieviju!

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А что? 23:42 02:03:2018

Латвия от этого станет богаче? А, patriotsos хренов? А че ржешь тогда, как лошадь полковая?

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Педриоту 23:59 02:03:2018

Не читайте на ночь статьи с кричащим названием!
,,"Газпром" немедленно начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, отметил Миллер.,, РИА новости
Для особо одарённых педриотов: Немедленно расторгнет и немедленно начнёт процедуру расторжения- разные вещи.

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Latviešu patriots 00:01 03:03:2018

Latvija bagātāka nepaliks, toties Latvijas ienainieki paliks nedaudz nabagāki, Latvijas draugi paliks nedaudz bagātāki! Tā kā ir iemesls priekam! Vienmēr patīkami, kad draugiem iet labi! Latvija - Ukraina draugi un sabiedrotie!

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Patriotsosu 00:06 03:03:2018

Куда друзей грузинов дел? А ведь такая дрюжба была в 2008.

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Хе-хе 01:25 03:03:2018

КАк мы знаем, в контрактах прописаны штрафные санкции, прикинули в Мацкве йух к носу, одумались.

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ваня 03:56 03:03:2018

Газпром как всегда обгадился..самая позорная страна мира россия..не уважал не уважаю и никогда уважать не буду

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22 08:10 03:03:2018

Как мы знаем в контрактах не прописано одностороннее расторжение контракта, поэтому будет расторжение через суд. Как мы знаем, хохлопам это не поможет, Хе-Хе-Хе

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васе 08:12 03:03:2018

Хохлопы самая паскудная нация, ворье и жулье быдлячее, не уважал , да и Х на них, большой и толстый

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Саня 00:25 03:03:2018

Зароссийцы закрыли шампанское.

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Ага 01:13 03:03:2018

Газпром сам ничего не решает, царёк одумался, для Потока 2 такое поведение на пользу не пойдет, "краниками" грозить, тем более мультиками с ракетами уже попугал.

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ха ха ха 08:12 03:03:2018

хохлы приняли решение и не закупали газ согласно договору,кстате россия не загнулась
и что было.суд в течении 4 лет
да ктому времени хохлов уже не будет,не с кем будет судиться

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саньку 08:14 03:03:2018

Празднуют по полной, жаль что кран закрывать через суд придется, но хохлам от этого не легче, им ничего не обломится- только кукан огромный лобызнуть

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баранам варзиловым 08:33 03:03:2018

уроды саньки-ваньки варзиловы прочитают заглавие и несут бред.
А на самом деле Газпром действительно перекроет газ Вусраине и навсегда,но не сейчас. Чтоб простой народ в Укропии не замёрз, Газпром продлит до тёплых дней поставку газа. Бергер недоумок пишет провокационные заголовки. Газпром никого не испугался, а пожалел народ Укропии.
А вы тупорылые бараны-тролли иногда статью читайте, а не только заглавие.

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Ivan 08:14 03:03:2018

Смешные заголовки и такая-же нарезка дерьма, просматриваются ушки newsru.com, никакого отношения к реальной жизни, только бред и фантазии, такая западная гибридная война свихнёт остатки дырявых нацистских латышских мозгов напрочь, :)))

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Пророк 08:19 03:03:2018

Вы еще читаете Бергера?

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прикрыть газ хохлам 08:14 03:03:2018

пусть погоняют газ с ужгорода до киева,покупать на западе,так покупать

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22 08:17 03:03:2018

бергер заголовок поправь, газпром какелов не испугался, просто за 5 минут к сожалению этого не сделать, но скоро все закончится, каклам уже можно начинать трубу пилить, пилить они любят

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)