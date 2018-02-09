«Газпром» может потерять Польшу(8)

Лента новостей
Грозит ли латышскому исчезновение? 8 способов играть и общаться с младенцем Вейонис вернул поправки о запрете офшорам участвовать в закупках Девушке Виктории стыдно за местных русских. Комментарии отключены ) По ком звонит колокольчик? Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн грозил переломать ей ноги Если вам немного за 40: какую форму бровей выбрать Шадурскис — наш Воланд! Через 20 лет Латвией будут управлять русские Полиция обеспокоена ростом числа особо тяжких и рецидивизма
Eще в разделе
Латвийские птицеводы: украинские яйца искажают конкуренцию Блокировать «Северный поток 2» не получится СГД вынуждает состоятельных латвийцев открывать счета в других странах Украине заплатить России не под силу Проблемы Украины хозяев не волнуют
Анатолий Тарасов
11:24 09.02.2018
Экономика / Компании

Польша, покупавшая российский газ более 74 лет, намерена отказаться от дальнейшего сотрудничества с «Газпромом» и перейти на норвежский сжиженный газ, сообщает Bloomberg. После истечения контракта с российской компанией в 2022 году Варшава планирует переключиться на поставки от норвежского газопровода.

Польша, которая получает две трети своего газа от России, заявила о том, что может добиться сокращения цен с помощью замены российских поставок на норвежские, пишет журналист Bloomberg Макей Мартевич. Это стало возможно после завершения строительства терминала для сжиженного газа в 2016. Таким образом, Варшава намерена освободиться от российского газа, который она покупала с 1944 года.

 

По словам представителя правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наймского, Варшава не намерена продолжать газовый бизнес с Москвой. С момента прихода к власти партия «Право и справедливость» заявляла, что не будет продлевать контракт с «Газпромом», который истекает в 2022 году. Вместо этого она планирует сотрудничать норвежским газопроводом Норвегией Baltic Pipe, строительство которого закончится в октябре 2022 года.

 

«Если бы мы хотели продлевать контракт с «Газпромом», мы бы начали переговоры в декабре 2019 года, но к этому времени BalticPipeточно будет построен, поэтому мы находимся в удобном положении», — отметил Наймский. «В то же время Польша готова к любым рискам поставок в переходный период», — добавил чиновник.

 

Как напоминает автор материала, Польша также выступает против строительства российского газопровода «Северный поток-2», утверждая, что он может сделать такие страны, как Украина, «более уязвимыми, если Россия решит прекратить поставки газа через её территорию». В свою очередь, в ходе своего визита в Варшаву в прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «Северный поток-2» «не будет способствовать стабильности в Европе», резюмирует автор Bloomberg.

RT / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 11:30 09:02:2018

Это начало конца.
Прибалтике нужно тоже отказаться.

« ответить
Profile_default
Прежде, чем отказывать, 11:58 09:02:2018

спроси у своих родителей, готовы ли они больше платить за газ, за отопление и пр.)))

« ответить
Profile_default
Ха! 12:00 09:02:2018

Скакуны уже гордо отказались. Но потом ... )))) ндя...

« ответить
Profile_default
Ха! 12:04 09:02:2018

Скакуны уже гордо отказались. Но потом ...)))) Ндя...

« ответить
Profile_default
Саня-ваня 12:38 09:02:2018

Будет тебе конец и конкретный, заглотишь по полной

« ответить
Profile_default
Ivan 11:40 09:02:2018

:))) Литовцы уже с отмороженными ушами , к счастью, масс-медиа ничего не решают в европейской энергобезопасности , иначе латышские, и иные агрессивные прибалтийские журналюги уничтожат всё и вся, нацизм зверьков латышских в пропасть свёл, латыши и прибалты всякие неистовствуют.

« ответить
Profile_default
Игаунийцы 11:42 09:02:2018

Вполне адекватные и здравомыслящие, думаю, что они останутся.

« ответить
Profile_default
Евгений 14:46 09:02:2018

Господи , да в чем проблема покупайте газ да хоть у пингвинов ,только отстаньте от России .

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)