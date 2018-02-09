Польша, которая получает две трети своего газа от России, заявила о том, что может добиться сокращения цен с помощью замены российских поставок на норвежские, пишет журналист Bloomberg Макей Мартевич. Это стало возможно после завершения строительства терминала для сжиженного газа в 2016. Таким образом, Варшава намерена освободиться от российского газа, который она покупала с 1944 года.
По словам представителя правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наймского, Варшава не намерена продолжать газовый бизнес с Москвой. С момента прихода к власти партия «Право и справедливость» заявляла, что не будет продлевать контракт с «Газпромом», который истекает в 2022 году. Вместо этого она планирует сотрудничать норвежским газопроводом Норвегией Baltic Pipe, строительство которого закончится в октябре 2022 года.
«Если бы мы хотели продлевать контракт с «Газпромом», мы бы начали переговоры в декабре 2019 года, но к этому времени BalticPipeточно будет построен, поэтому мы находимся в удобном положении», — отметил Наймский. «В то же время Польша готова к любым рискам поставок в переходный период», — добавил чиновник.
Как напоминает автор материала, Польша также выступает против строительства российского газопровода «Северный поток-2», утверждая, что он может сделать такие страны, как Украина, «более уязвимыми, если Россия решит прекратить поставки газа через её территорию». В свою очередь, в ходе своего визита в Варшаву в прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «Северный поток-2» «не будет способствовать стабильности в Европе», резюмирует автор Bloomberg.
Это начало конца.« ответить
Прибалтике нужно тоже отказаться.
спроси у своих родителей, готовы ли они больше платить за газ, за отопление и пр.)))« ответить
Скакуны уже гордо отказались. Но потом ... )))) ндя...« ответить
Скакуны уже гордо отказались. Но потом ...)))) Ндя...« ответить
Будет тебе конец и конкретный, заглотишь по полной« ответить
:))) Литовцы уже с отмороженными ушами , к счастью, масс-медиа ничего не решают в европейской энергобезопасности , иначе латышские, и иные агрессивные прибалтийские журналюги уничтожат всё и вся, нацизм зверьков латышских в пропасть свёл, латыши и прибалты всякие неистовствуют.« ответить
Вполне адекватные и здравомыслящие, думаю, что они останутся.« ответить
Господи , да в чем проблема покупайте газ да хоть у пингвинов ,только отстаньте от России .« ответить