Российскую компанию не устраивает цена отступных, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Согласно Третьему энергопакету ЕС, Газпром должен выйти из латвийских газовых компаний, продав свои доли. Но российский монополист делать это не спешит.

Скандал набирает обороты

«По закону о либерализации рынка газа Латвии, российская компания должна была до конца 2017 года продать 34% акций газотранспортной Conexus Baltic Grid, но не сделала этого из–за предлагавшейся низкой цены», — пишет российская газета «Коммерсант».

По данным издания, у Газпрома уже отобрали право голоса и возможность управлять своим пакетом (34,1%) в Conexus Baltic Grid, ранее отделенной от Latvijas gAze, где у Газпрома точно такой же пакет. Латвийские власти считают, что российский производитель и поставщик газа должен был до 1 января выйти из капитала газотранспортных активов ЛР.

Ссылаясь на свои источники, газета пишет, что «скандал набирает обороты, и латвийское правительство готово к жестким мерам против России». Но на самом деле Газпром якобы не прочь уйти из Латвии, его не устраивает цена, которую ему предлагают за свои доли. Поэтому предприятие и тянет время.

По данным «Коммерсанта», претендентами на пакет были бизнесмен Индрек Рахумаа, который был готов заплатить 130 млн. евро, и международный трейдер Vitol, предлагавший 75 млн. евро. Еще один покупатель, говорит источник газеты, предложил Газпрому за доли в Latvijas gAze и Conexus 200 млн. евро. Но и такие деньги российскому монополисту показались недостаточными.

Война нервов

Как говорят российские эксперты, Латвия может применить к Газпрому меры принудительного характера, например штрафы за неисполнение требований закона. Когда сумма санкций станет критической, Газпром вынужден будет продать актив по минимальной цене.

С другой стороны, у Риги нет права требовать от компании продать свою долю по заниженной цене, и даже если отказ Газпрома выйти из компаний в рамках Третьего энергопакета будет расценен как нарушение, чтобы обязать монополию продать активы, нужно решение Европейского суда. На это потребуется время. Кроме того, если Еврокомиссия и примет какие–то меры, то они будут направлены не на Газпром, а на Conexus, которая фактически не выполняет нормы законодательства, имея в составе акционеров поставщика газа.

Получается, что победит тот, у кого крепче нервы. Пока скандал в общественное пространство не вылился, оставаясь хозяйственным спором. Но чем все может обернуться со временем?

Довели до крайности

Литва, напомним, начала изгнание Газпрома из своих компаний еще в 2014 году, первой из трех балтийских стран приступив к реализации требования Третьего энергетического пакета, разделив деятельность по передаче, поставкам и распределению газа.

Раздел имущества с россиянами перерос в итоге в громкий государственный конфликт, который привел к тому, что власти Литвы пытаются сейчас взыскать с Газпрома штраф в размере 42 миллионов евро за счет имущества российской компании в Европе. В самой Литве имущества у Газпрома уже нет, отбирать нечего. Штраф на российскую компанию был наложен Советом по конкуренции Литвы за то, что Газпром злоупотреблял своим монопольным положением на рынке поставок природного газа.

Из Эстонии Газпром вышел спокойно, покинув в 2016 году компании AS Eesti Gaas и AS Vorguteenus Valdus.

Иностранцы уходят

Другой российский совладелец Conexus Baltic Grid, компания «Роснефть», требования Латвии исполнила и 27 декабря 2017 года вышла из Conexus, продав государству 16,05% акций. Стоимость сделки не раскрывалась.

Свои 18,3% продала и немецкая Uniper (принадлежит E.On).

Григорий АНТОНОВ.